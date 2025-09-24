Ваша кошка — троянский конь с паразитами: как прогулки на улице угрожают здоровью всей семьи

3:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние кошки давно стали полноценными членами семьи. Они радуют хозяев своим характером, умением создавать уют и мягким мурлыканьем. Однако вопрос о том, можно ли выпускать питомцев на улицу, до сих пор вызывает споры. Многие владельцы уверены, что животным необходимо гулять, чтобы удовлетворить природный инстинкт охотника и разнообразить досуг. Но последние исследования американских учёных опровергают эту точку зрения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка на коленях

Что показали исследования

Группа специалистов изучила около двух десятков научных работ, посвящённых образу жизни и здоровью кошек. Результат оказался однозначным: питомцы, которые регулярно выходят на улицу, заражаются паразитами в три раза чаще, чем их собратья-домоседы.

Под паразитами подразумеваются не только кишечные глисты, но и блохи, клещи, простейшие микроорганизмы, способные вызывать тяжёлые болезни. Нередко они становятся источником хронических недомоганий: расстройства пищеварения, слабость, снижение иммунитета.

Фактор географии

Интересно, что уровень риска зависит от региона проживания. Чем дальше от экватора живёт кошка, тем выше вероятность заражения. Учёные объясняют это особенностями климата: в северных широтах кошки чаще контактируют с потенциальными носителями, а организм хуже справляется с паразитами на фоне холодов и стресса.

Угроза не только питомцу

Главная опасность заключается в том, что часть инфекций и паразитов, которыми заражаются кошки, передаются человеку. Это так называемые зоонозные заболевания. Среди них токсоплазмоз, лишай, некоторые виды гельминтозов. Для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом такие инфекции особенно опасны.

Таким образом, выгул кошки без контроля — это риск не только для неё самой, но и для всей семьи.

Другие риски улицы

Даже если абстрагироваться от паразитов, уличные прогулки таят множество опасностей.

Драки с другими животными. Бродячие коты часто защищают территорию и могут нанести серьёзные травмы. Опасность транспорта. По статистике, значительная часть уличных кошек погибает именно на дорогах. Токсичные вещества. На улице животное может столкнуться с химикатами, приманками для грызунов или антифризом, который смертельно опасен даже в небольших дозах. Риск потеряться. Домашняя кошка не всегда ориентируется в незнакомой среде, и вернуть её бывает сложно.

Как заменить прогулки

Кошкам действительно нужна активность, но обеспечить её можно и в домашних условиях. Вот несколько способов:

установить многоуровневый игровой комплекс с когтеточками и полками;

приобрести интерактивные игрушки или тоннели;

использовать лазерные указки и мячики для совместных игр;

выделять отдельное время для активных занятий с питомцем.

Ветеринары также рекомендуют обогащать окружающую среду кошки — например, ставить у окна безопасные полки для наблюдения за улицей. Это помогает питомцу удовлетворить любопытство и снизить стресс без риска для здоровья.

Американские исследования убедительно доказали: выгул кошек на улице приносит гораздо больше проблем, чем пользы. Питомцы подвергаются заражению паразитами, травмам и другим опасностям. Более того, они могут стать переносчиками болезней, опасных для человека.

Задача владельца — создать дома такие условия, при которых кошка сможет реализовать свои природные инстинкты и получать достаточно активности. Это безопаснее, чем подвергать её жизни риску.