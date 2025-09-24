Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нефть качнулась в такт политике: падение запасов в США подстегнуло цены
Мрамор потускнел? Простые домашние средства вернут ему первозданный вид
Мобилизация Германии: Бундесвер намерен вернуться к призывному комплектованию
Эскалатор против мира: в ООН повторился самый неожиданный конфуз недели
Коррупция до небес: Юрия Лозу поразила конфискованная сумма у экс-мэра Владивостока
ООН на грани раскола: Финляндия предложила рецепт спасения от устаревшей системы
Ящик Пандоры открыт: Вучич рассказал миру правду о бомбах НАТО в Сербии
Олень сбросил рога: Джигурда объяснил, почему Дибров простил жену Полину
Капсульный гардероб для полета: почему эта комбинация из 4 элементов идеальна для аэропорта

Ваша кошка — троянский конь с паразитами: как прогулки на улице угрожают здоровью всей семьи

3:59
Зоосфера

Домашние кошки давно стали полноценными членами семьи. Они радуют хозяев своим характером, умением создавать уют и мягким мурлыканьем. Однако вопрос о том, можно ли выпускать питомцев на улицу, до сих пор вызывает споры. Многие владельцы уверены, что животным необходимо гулять, чтобы удовлетворить природный инстинкт охотника и разнообразить досуг. Но последние исследования американских учёных опровергают эту точку зрения.

Кошка на коленях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка на коленях

Что показали исследования

Группа специалистов изучила около двух десятков научных работ, посвящённых образу жизни и здоровью кошек. Результат оказался однозначным: питомцы, которые регулярно выходят на улицу, заражаются паразитами в три раза чаще, чем их собратья-домоседы.

Под паразитами подразумеваются не только кишечные глисты, но и блохи, клещи, простейшие микроорганизмы, способные вызывать тяжёлые болезни. Нередко они становятся источником хронических недомоганий: расстройства пищеварения, слабость, снижение иммунитета.

Фактор географии

Интересно, что уровень риска зависит от региона проживания. Чем дальше от экватора живёт кошка, тем выше вероятность заражения. Учёные объясняют это особенностями климата: в северных широтах кошки чаще контактируют с потенциальными носителями, а организм хуже справляется с паразитами на фоне холодов и стресса.

Угроза не только питомцу

Главная опасность заключается в том, что часть инфекций и паразитов, которыми заражаются кошки, передаются человеку. Это так называемые зоонозные заболевания. Среди них токсоплазмоз, лишай, некоторые виды гельминтозов. Для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом такие инфекции особенно опасны.

Таким образом, выгул кошки без контроля — это риск не только для неё самой, но и для всей семьи.

Другие риски улицы

Даже если абстрагироваться от паразитов, уличные прогулки таят множество опасностей.

  1. Драки с другими животными. Бродячие коты часто защищают территорию и могут нанести серьёзные травмы.

  2. Опасность транспорта. По статистике, значительная часть уличных кошек погибает именно на дорогах.

  3. Токсичные вещества. На улице животное может столкнуться с химикатами, приманками для грызунов или антифризом, который смертельно опасен даже в небольших дозах.

  4. Риск потеряться. Домашняя кошка не всегда ориентируется в незнакомой среде, и вернуть её бывает сложно.

Как заменить прогулки

Кошкам действительно нужна активность, но обеспечить её можно и в домашних условиях. Вот несколько способов:

  • установить многоуровневый игровой комплекс с когтеточками и полками;
  • приобрести интерактивные игрушки или тоннели;
  • использовать лазерные указки и мячики для совместных игр;
  • выделять отдельное время для активных занятий с питомцем.

Ветеринары также рекомендуют обогащать окружающую среду кошки — например, ставить у окна безопасные полки для наблюдения за улицей. Это помогает питомцу удовлетворить любопытство и снизить стресс без риска для здоровья.

Американские исследования убедительно доказали: выгул кошек на улице приносит гораздо больше проблем, чем пользы. Питомцы подвергаются заражению паразитами, травмам и другим опасностям. Более того, они могут стать переносчиками болезней, опасных для человека.

Задача владельца — создать дома такие условия, при которых кошка сможет реализовать свои природные инстинкты и получать достаточно активности. Это безопаснее, чем подвергать её жизни риску.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Домашние животные
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Наука и техника
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Последние материалы
Тайные игры в Белом доме: о чём Эрдоган умолчит перед Трампом
Вера под запретом: власть Армении объявила войну собственной церкви
Неожиданный Макрон: Франция выступила против сбития российских самолетов
Трамп заставит Европу перейти на американский газ: но ему помешают
Новопетриковка в огне: мирные жители под огнем ВСУ
Секретное заявление Трампа — вот что на самом деле хочет Белый Дом
Не дайте саду потерять яркость этой осенью — вот как оживить осенние клумбы
США сказали Москве последнее слово — переговоры или катастрофа
Лебедев сделал септопластику: как дизайнер перенёс операцию на носу
Подпись вместо лица: Трамп добил репутацию Байдена одним фото
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.