Ребёнок мечтает о кошке? Эти породы стерпят всё и никогда не выпустят когти

Жители городских квартир нередко мечтают о кошке, которая станет настоящим другом и при этом не создаст серьёзных бытовых трудностей. Однако далеко не все породы одинаково хорошо чувствуют себя в условиях ограниченного пространства. Одни животные нуждаются в повышенном внимании и большом количестве активности, другие — напротив, отличаются спокойным нравом и непритязательностью. Чтобы выбор оказался удачным, важно заранее разобраться в особенностях темперамента и ухода за каждой породой.
Для людей, которые хотят минимизировать количество шерсти в доме и упростить повседневный уход, отличным вариантом могут стать сфинксы. Эти кошки лишены шерсти, что избавляет владельцев от регулярной борьбы с линькой и частыми уборками. Дополнительным плюсом является то, что самцы сфинксов, в отличие от многих других пород, практически не склонны метить территорию.
Схожим удобством отличаются шотландские вислоухие. У них короткая шерсть, они быстро привыкают к лотку и отличаются высоким уровнем обучаемости. Содержание этой породы в квартире не требует особых усилий: они легко подстраиваются под ритм жизни хозяина и не доставляют неудобств.
Корниш-рекс также относится к числу "чистоплотных" пород. Эти изящные кошки с волнистой шерстью линяют крайне мало, что делает их особенно привлекательными для жителей квартир.
При выборе питомца многие ориентируются не только на вопросы ухода, но и на характер животного. Если в семье есть дети или другие питомцы, то особенно ценится спокойный и покладистый нрав.
Этими качествами славятся персидские кошки. Они очень привязаны к хозяевам и отличаются мягким характером, хотя уход за длинной шерстью потребует регулярного внимания.
Британская короткошерстная — ещё одна популярная порода для квартирного содержания. Эти кошки спокойны, уравновешенны и прекрасно подходят тем, кто проводит много времени на работе. Они умеют самостоятельно находить себе занятие и не требуют чрезмерного внимания.
Хорошими компаньонами также станут скоттиш-страйт, священная бирма, русская голубая и экзотическая короткошерстная. Все они дружелюбны, быстро находят общий язык с детьми и другими животными, при этом не склонны к излишней активности.
Не все кошки одинаково терпеливо переносят жизнь в квартире. Есть породы, которые отличаются высокой активностью и сильной привязанностью к человеку. Они требуют больше внимания, игр и общения.
Таковы, например, саванна и бенгальская кошка. Эти животные больше напоминают собак: они энергичны, любознательны и нуждаются в постоянном контакте с человеком. Заводить их стоит только в том случае, если хозяин готов ежедневно уделять питомцу много времени.
Сиамские кошки тоже относятся к "разговорчивым" и активным породам. Они любят внимание, не переносят одиночества и часто выражают свои эмоции громким голосом. Если владелец много работает и редко бывает дома, такая кошка может страдать от нехватки общения.
Среди пород, которые особенно хорошо чувствуют себя в условиях квартиры, можно выделить несколько направлений.
Выбирая породу для квартиры, стоит учитывать не только удобство в уходе и количество шерсти, но и особенности характера животного. Кому-то подойдут спокойные и независимые кошки, которые легко переносят одиночество. Другие хозяева будут счастливы рядом с активным питомцем, готовым играть и общаться целыми днями.
Важно помнить, что даже самая неприхотливая порода нуждается в заботе, регулярном кормлении, внимании и любви. Если обеспечить питомцу комфортные условия, он обязательно станет верным другом и украсит жизнь семьи.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.