Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сложный клиент: Елена Товстик отказывалась от услуг Екатерины Гордон под давлением мужа
Загитова решила петь: Губерниев поделился советом насчёт будущей карьеры
Очереди у посольства Японии растут: зачем туристы готовы ждать по 7 часов
Лавров и Рубио сверили часы: вот что запустит перезагрузку России и США
Лавров поставил условие: вот что Россия требует от США по Украине
Условия освобождения: какие требования Дмитрий Дибров предъявил жене для согласия на развод
Лавров показал большой палец: вот что на самом деле решили Россия и США
Небо закрывается: США объявили войну российской авиации
США и Россия нашли общую почву — что обсуждали в Нью-Йорке

Ребёнок мечтает о кошке? Эти породы стерпят всё и никогда не выпустят когти

Зоосфера

Жители городских квартир нередко мечтают о кошке, которая станет настоящим другом и при этом не создаст серьёзных бытовых трудностей. Однако далеко не все породы одинаково хорошо чувствуют себя в условиях ограниченного пространства. Одни животные нуждаются в повышенном внимании и большом количестве активности, другие — напротив, отличаются спокойным нравом и непритязательностью. Чтобы выбор оказался удачным, важно заранее разобраться в особенностях темперамента и ухода за каждой породой.

Рыжий кот
Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Рыжий кот

Породы, не создающие проблем с уборкой

Для людей, которые хотят минимизировать количество шерсти в доме и упростить повседневный уход, отличным вариантом могут стать сфинксы. Эти кошки лишены шерсти, что избавляет владельцев от регулярной борьбы с линькой и частыми уборками. Дополнительным плюсом является то, что самцы сфинксов, в отличие от многих других пород, практически не склонны метить территорию.

Схожим удобством отличаются шотландские вислоухие. У них короткая шерсть, они быстро привыкают к лотку и отличаются высоким уровнем обучаемости. Содержание этой породы в квартире не требует особых усилий: они легко подстраиваются под ритм жизни хозяина и не доставляют неудобств.

Корниш-рекс также относится к числу "чистоплотных" пород. Эти изящные кошки с волнистой шерстью линяют крайне мало, что делает их особенно привлекательными для жителей квартир.

Кошки с дружелюбным характером

При выборе питомца многие ориентируются не только на вопросы ухода, но и на характер животного. Если в семье есть дети или другие питомцы, то особенно ценится спокойный и покладистый нрав.

Этими качествами славятся персидские кошки. Они очень привязаны к хозяевам и отличаются мягким характером, хотя уход за длинной шерстью потребует регулярного внимания.

Британская короткошерстная — ещё одна популярная порода для квартирного содержания. Эти кошки спокойны, уравновешенны и прекрасно подходят тем, кто проводит много времени на работе. Они умеют самостоятельно находить себе занятие и не требуют чрезмерного внимания.

Хорошими компаньонами также станут скоттиш-страйт, священная бирма, русская голубая и экзотическая короткошерстная. Все они дружелюбны, быстро находят общий язык с детьми и другими животными, при этом не склонны к излишней активности.

Породы, которым нужно много внимания

Не все кошки одинаково терпеливо переносят жизнь в квартире. Есть породы, которые отличаются высокой активностью и сильной привязанностью к человеку. Они требуют больше внимания, игр и общения.

Таковы, например, саванна и бенгальская кошка. Эти животные больше напоминают собак: они энергичны, любознательны и нуждаются в постоянном контакте с человеком. Заводить их стоит только в том случае, если хозяин готов ежедневно уделять питомцу много времени.

Сиамские кошки тоже относятся к "разговорчивым" и активным породам. Они любят внимание, не переносят одиночества и часто выражают свои эмоции громким голосом. Если владелец много работает и редко бывает дома, такая кошка может страдать от нехватки общения.

Оптимальные породы для квартиры

Среди пород, которые особенно хорошо чувствуют себя в условиях квартиры, можно выделить несколько направлений.

  • Уральский рекс — сравнительно редкая, но очень интересная порода. Эти кошки отличаются игривым характером и мягкой волнистой шерстью, которая почти не линяет.
  • Мэнкс — бесхвостая кошка с уравновешенным темпераментом. Она подходит семьям с детьми, так как легко ладит с малышами и проявляет терпение.
  • Сококе — подвижная и необычная порода, известная своим экзотическим окрасом. При всей активности такие кошки умеют подстраиваться под ритм семьи.
  • Тойгер — сравнительно новая порода, напоминающая миниатюрного тигра. Несмотря на эффектный внешний вид, в повседневном уходе тойгер довольно прост.
  • Европейская короткошерстная — классический выбор для квартиры. Эти кошки неприхотливы, умны и отлично чувствуют себя в любых условиях.
  • Мэйн-кун — одна из самых крупных домашних пород. Несмотря на внушительные размеры, мэйн-куны обладают мягким и дружелюбным характером. Они спокойны и отлично подходят для больших семей.
  • Невская маскарадная — разновидность сибирской кошки с эффектным окрасом "колор-пойнт". Эти кошки уравновешенные, ласковые и прекрасно переносят жизнь в квартире.

Как сделать правильный выбор

Выбирая породу для квартиры, стоит учитывать не только удобство в уходе и количество шерсти, но и особенности характера животного. Кому-то подойдут спокойные и независимые кошки, которые легко переносят одиночество. Другие хозяева будут счастливы рядом с активным питомцем, готовым играть и общаться целыми днями.

Важно помнить, что даже самая неприхотливая порода нуждается в заботе, регулярном кормлении, внимании и любви. Если обеспечить питомцу комфортные условия, он обязательно станет верным другом и украсит жизнь семьи.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Военные новости
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Еда и рецепты
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Авто
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Последние материалы
Очереди у посольства Японии растут: зачем туристы готовы ждать по 7 часов
Лавров поставил условие: вот что Россия требует от США по Украине
Условия освобождения: какие требования Дмитрий Дибров предъявил жене для согласия на развод
Лавров показал большой палец: вот что на самом деле решили Россия и США
Небо закрывается: США объявили войну российской авиации
США и Россия нашли общую почву — что обсуждали в Нью-Йорке
Москва поставила ИКАО на место: хватит нарушать законы
Зеленский в Вене: один день роскоши за полмиллиона евро Украины
Шантаж изнутри: Словакия бросила Евросоюз и выбрала Россию
Заложник войны: Зеленский обречён разжигать конфликт ещё сильнее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.