Ужас океана в упаковке: крабовые палочки скрывают создание с пустыми глазами и хвостом в пол тела

Зоосфера

Мало кто задумывается, что именно скрывается за привычным вкусом крабовых палочек. Этот продукт, который многие считают лёгкой закуской, на самом деле имеет весьма неожиданное происхождение. Основное сырьё для их производства — сурими, рыбный фарш, и делается он из странной и даже пугающей рыбы, которая никогда бы не вызвала аппетита в своём "первозданном" виде.

Рыбак с глубоководной рыбой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рыбак с глубоководной рыбой

Монстр с глубины

Эта рыба носит название макрурус. Его ещё называют малоглазым долгохвостом или гигантским макрурусом. Несмотря на устрашающий вид, макрурус принадлежит к семейству тресковых и считается его дальним родственником.

Тело у этой рыбы вытянутое и непропорциональное: массивная голова с огромными чёрными глазами и длинный хвост, занимающий почти две трети длины. Взрослые особи могут достигать 2 метров и весить до 90 килограммов.

Почему макруруса редко можно увидеть целиком

Рыбаки называют этот улов неприятным "сюрпризом". Дело в том, что макрурусы обитают на глубинах, вдали от человека, и чаще всего попадаются в сети случайно во время промысла камбалы. Их внешний вид настолько непривлекателен, что целиком такую рыбу в магазинах не встретишь.

Поэтому большая часть улова перерабатывается в полуфабрикаты или идёт на производство сурими — того самого белого фарша, из которого и делают крабовые палочки.

Как хищник становится закуской

Макрурусы — прожорливые хищники. Особенно активно они охотятся в период нереста, когда поднимаются ближе к поверхности. Именно в это время их чаще всего и подлавливают траулеры.

Мясо у этой рыбы мягкое, белое и без выраженного вкуса. Именно это свойство делает его удобным для переработки: из него получают нейтральный по вкусу фарш, который затем окрашивают, ароматизируют и превращают в "крабовое мясо".

Свежая рыба и продукт

Характеристика Макрурус Крабовые палочки
Внешний вид Длинное тело, огромная голова, чёрные глаза Ровные белые брусочки с розовой корочкой
Вес и размер До 90 кг и 2 м длиной 20-25 г на штуку
Вкус Нейтральный, слегка водянистый Приправленный специями и ароматизаторами
Популярность Не пользуется спросом Массовый продукт в супермаркетах

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что крабовые палочки сделаны из краба.

  • Последствие: разочарование после знакомства с реальностью.

  • Альтернатива: искать продукты с пометкой "содержит мясо краба".

  • Ошибка: игнорировать состав на упаковке.

  • Последствие: потребление продуктов с красителями и ароматизаторами вместо натурального мяса.

  • Альтернатива: выбирать продукцию премиум-сегмента, где используют меньше добавок.

  • Ошибка: думать, что макрурус опасен для здоровья.

  • Последствие: отказ от продукта из-за мифов.

  • Альтернатива: понимать, что мясо макруруса безопасно и богато белком.

А что если…

А что если крабовые палочки перестанут производить из сурими? В таком случае их цена резко вырастет, ведь настоящее крабовое мясо стоит в десятки раз дороже. Именно благодаря макрурусу и подобным рыбам палочки остаются доступным продуктом.

Плюсы и минусы крабовых палочек

Плюсы Минусы
Доступная цена Отсутствие настоящего крабового мяса
Лёгкость приготовления Наличие ароматизаторов и красителей
Источник белка Низкое содержание витаминов и микроэлементов
Удобный формат Иногда высокое содержание крахмала

FAQ

Из чего делают крабовые палочки

Из сурими — рыбного фарша, чаще всего из макруруса или минтая.

Есть ли там настоящий краб

В дешёвых вариантах — нет, только ароматизаторы. В дорогих марках может быть до 10% натурального крабового мяса.

Опасен ли макрурус для здоровья

Нет, мясо этой рыбы безопасно и богато белком, просто его вкус нейтрален.

Мифы и правда

  • Миф: крабовые палочки делают из отходов рыбы.
    Правда: используют качественный фарш из белого мяса.

  • Миф: это продукт исключительно химии.
    Правда: сурими — натуральный белок, но к нему добавляют ароматизаторы.

  • Миф: палочки совсем не содержат пользы.
    Правда: они богаты белком, хотя витаминов и минералов там немного.

3 интересных факта

  • Первое массовое производство сурими началось в Японии в 1960-х годах.
  • В России крабовые палочки стали популярны в 1990-х, когда продукт считался "деликатесом".
  • Сегодня сурими используется не только для палочек, но и для имитации креветок, гребешков и других морепродуктов.

Исторический контекст

  • XX век: японцы изобретают технологию переработки рыбы в сурими.
  • 1960-е: появляются первые крабовые палочки.
  • 1980-1990-е: продукт выходит на мировые рынки.
  • XXI век: крабовые палочки становятся массовым продуктом и символом "быстрой закуски".

Крабовые палочки — пример того, как странная и пугающая рыба из глубин может превратиться в привычный продукт. Макрурус вряд ли вызовет аппетит в свежем виде, но именно он делает возможным существование доступного "крабового" деликатеса на прилавках.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
