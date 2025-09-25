Номер, зарплата и пиво за службу на рельсах: зверь в форме стрелочника девять лет правил путями

Викторианская эпоха подарила миру множество удивительных историй, но одна из них выделяется особенно. В 1870-х годах на железнодорожной станции Айтенхаге в Южной Африке пассажиров ждало необычное зрелище. За рычагами в будке стрелочника они видели… павиана. Его звали Джек, и он стал единственной обезьяной в мире, официально трудоустроенной на государственной железной дороге.

Фото: wikipedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джек и Джеймс Уайд у своей сигнальной будки в 1885 году

Как всё началось

История Джека неразрывно связана с человеком по имени Джеймс Эдвин Уайд. Работая путевым обходчиком, он прославился под прозвищем Прыгун — умел с лёгкостью запрыгивать на ходу в вагоны и перепрыгивать между ними. Но однажды удача отвернулась: Джеймс оступился и попал под колёса поезда. Оба его ноги ампутировали.

Вместо того чтобы отказаться от работы, Уайд проявил удивительную силу воли. Смастерив деревянные протезы, он сумел убедить начальство перевести его на должность стрелочника в Айтенхаге. Здесь ему и встретился будущий помощник.

Встреча с Джеком

На рынке Джеймс заметил павиана чакма, который ловко управлялся с повозкой, запряжённой волами. Поражённый смекалкой животного, он выкупил обезьяну и дал ей имя Джек.

Сначала Джек помогал хозяину по хозяйству: подметал пол, выносил мусор, возил Уайда на работу в специально сделанной тележке. На станции ему доверили ключ от угольного склада. Но вскоре проявился его настоящий талант.

Павиан-стрелочник

В то время машинисты подавали стрелочникам сигналы свистком: один означал перевести путь влево, другой — вправо. Джек наблюдал за хозяином и быстро понял систему. Спустя недолгое время он уже самостоятельно переводил стрелки, идеально реагируя на сигналы.

Железнодорожники отмечали, что павиан не ошибался, выполняя сложную и ответственную работу. Для станции, где безопасность движения зависела от одного человека, это было настоящим чудом.

Проверка и официальное трудоустройство

Однажды пассажирка пожаловалась: её поездом управляет "какая-то обезьяна". Руководство назначило проверку. Инспектор лично наблюдал за Джеком и остался поражён: павиан безошибочно выполнял все команды.

После этого случая Джека официально внесли в штат. Ему назначили зарплату — 20 центов в день, а также положенную норму — полбутылки пива в неделю. У Джека даже был личный табельный номер.

Сравнение: человек и павиан

Навык Джеймс Уайд Джек Перевод стрелок Выполнял по сигналу Освоил и делал самостоятельно Физические возможности Ограничены после ампутации Сила и ловкость Сообразительность Высокая, обучал обезьяну Запоминал и воспроизводил сигналы Роль на станции Стрелочник Полноценный помощник и замена

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: недооценивать способности животных.

Последствие: потеря уникальных возможностей сотрудничества.

Альтернатива: наблюдать, обучать и давать шанс проявить интеллект.

Ошибка: считать участие животного несерьёзным.

Последствие: упущенный шанс облегчить труд человека.

Альтернатива: использовать помощь как дополнительный ресурс.

Ошибка: воспринимать Джеймса как инвалида, неспособного работать.

Последствие: потеря ценного сотрудника.

Альтернатива: перевод на работу с меньшими нагрузками.

А что если бы Джека не взяли на станцию? Уайд, вероятно, остался бы без поддержки, а станция — без одного из самых необычных работников в истории.

Плюсы и минусы истории

Плюсы Минусы Пример дружбы человека и животного Использование обезьяны в тяжёлой работе Повышение безопасности и эффективности Зависимость станции от животного Уникальный случай в истории железных дорог Этические вопросы содержания павиана Вдохновение для будущих исследований интеллекта животных Жизнь в неволе

FAQ

Правда ли Джек никогда не ошибался

Да, за девять лет службы не зафиксировано ни одного сбоя.

Сколько он проработал

Около девяти лет — вплоть до смерти от туберкулёза в 1890 году.

Получал ли он зарплату

Да, 20 центов в день и полбутылки пива в неделю.

Мифы и правда

Миф: животные не способны к сложной работе.

Правда: Джек доказал обратное.

Миф: он был дрессирован "как цирковая обезьяна".

Правда: он учился, наблюдая за хозяином, и действовал осознанно.

Миф: эта история преувеличена.

Правда: в архивах Южноафриканских железных дорог сохранились официальные записи о Джеке.

3 интересных факта

Джек стал единственной обезьяной, официально получавшей зарплату на государственной службе.

Его любимым угощением было пиво, которое входило в "штатную норму".

Современники утверждали, что пассажиры специально приезжали на станцию, чтобы увидеть "обезьяну-стрелочника".

Исторический контекст

1870-е: ампутация ног Джеймса Уайда и его перевод в Айтенхаге.

ампутация ног Джеймса Уайда и его перевод в Айтенхаге. 1877 год: появление Джека на станции.

появление Джека на станции. 1880-е: официальное трудоустройство павиана.

официальное трудоустройство павиана. 1890 год: смерть Джека от туберкулёза.

История Джека остаётся уникальной в мировой практике. Это не просто рассказ о необычном помощнике, а пример дружбы и доверия между человеком и животным.