Шёпот из воды оказался не эхом: зверь с белой кожей воспроизвёл интонацию человеческой речи

Зоосфера

Истории о том, что животные пытаются говорить на человеческом языке, обычно кажутся выдумкой. Но у белухи по кличке НОК всё было иначе. Этот кит стал настоящей сенсацией, когда исследователи впервые записали его необычные звуки. Они больше напоминали не песни морских млекопитающих, а искажённую человеческую речь.

Белуха
Фото: flickr.com by Steve Snodgrass, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Белуха

Морской канарейка

Белухи известны своей голосистостью. Их часто называют "морскими канарейками" из-за богатого спектра звуков. Учёные Уильям Шевилл и Барбара Лоуренс ещё в середине XX века писали, что крики этих китов напоминают детские голоса вдалеке. Поэтому идея о том, что белуха способна имитировать речь, не выглядит фантастикой.

НОК попал в Национальный фонд морских млекопитающих (NMMF) в Сан-Диего в 1977 году. Его поймали охотники-инуиты в Канаде вместе с двумя другими китами. Будучи самым маленьким, он получил прозвище в честь мошек "нозеумов", досаждающих летом в Канаде.

Первые странные звуки

В 1984 году сотрудники фонда впервые услышали шумы, напоминавшие речь.

"Они звучали так, как будто два человека разговаривали где-то на расстоянии, за пределами нашего понимания", — написал исследователь Сэм Риджуэй.

Позже загадка раскрылась. Во время тренировок дайвер услышал голос, будто бы кто-то сказал ему "вылезти". Это оказался НОК. После этого случая дрессировщики подтвердили: именно кит был источником странных звуков.

Анализ разговора

Команда Риджуэя записала "речь" НОК и обнаружила, что она сильно отличается от типичных звуков белух. При этом её характеристики совпадали с человеческой речью: фразы длились около трёх секунд, паузы — до половины секунды. Основная частота — 200-300 Гц, диапазон человеческого голоса и значительно ниже привычных для китов звуков.

Чтобы понять механику, учёные обучили НОК имитировать речь по команде. Белухи создают звуки, пропуская воздух через носовой тракт и фонические губы — мышечные складки, выполняющие роль голосовых связок. Воздух также проходит через вестибулярные мешочки. НОК, контролируя давление и раздувая эти мешки, добивался нужного тембра.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что НОК пытался заговорить с людьми.
  • Последствие: антропоморфизация животных, неверные выводы.
  • Альтернатива: понимать его действия как имитацию звуков, вызванную любопытством.
  • Ошибка: полагать, что белухи — такие же имитаторы, как попугаи.
  • Последствие: завышенные ожидания.
  • Альтернатива: признать, что белухи обладают ограниченными, но удивительными навыками мимикрии.
  • Ошибка: игнорировать социальную природу животных.
  • Последствие: недооценка роли общения в стае.
  • Альтернатива: рассматривать имитацию как часть социального поведения.

А что если…

А что если подобные навыки есть и у других белух? Если бы учёные смогли записать больше примеров, это могло бы изменить наше понимание коммуникации морских млекопитающих. Возможно, в будущем такие исследования помогут создать новые способы общения человека с животными.

Плюсы и минусы имитации речи

Плюсы Минусы
Доказательство вокального обучения Речь остаётся искажённой и непонятной
Возможность общения с людьми Требует специальных условий
Уникальный пример в зоопсихологии Случай единичный, трудно повторить

FAQ

Мог ли НОК реально разговаривать

Нет, он лишь имитировал звуки, похожие на речь.

Сколько длились его разговоры

Около четырёх лет, после чего он перестал это делать.

Почему он начал копировать речь

Скорее всего, из любопытства и тесного контакта с людьми.

Мифы и правда

  • Миф: НОК понимал смысл слов.
    Правда: он только копировал их звучание.

  • Миф: белухи могут выучить человеческий язык.
    Правда: они способны имитировать, но не осознают значение.

  • Миф: только НОК обладал таким талантом.
    Правда: белухи в целом имеют склонность к акустической мимикрии.

3 интересных факта

  • Белухи способны менять тембр и ритм звуков быстрее, чем дельфины.
  • Их эхолокация работает на ультразвуке, но они могут переключаться на "разговорные" частоты.
  • В культуре коренных народов белухи считались "разговаривающими с морем".

Исторический контекст

  • 1977 год: НОК поступил в NMMF в Сан-Диего.
  • 1984 год: впервые зафиксированы "речевые" звуки.
  • 1980-е: учёные анализируют записи, но результаты не публикуются сразу.
  • 2012 год: работа наконец опубликована в Current Biology.

НОК продолжал оставаться "разговорчивым" всю жизнь, хотя после взросления больше не пытался копировать речь. Он прожил почти 25 лет в фонде и стал символом того, насколько сложным и удивительным может быть мир звуков в океане.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
