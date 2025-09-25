Шёпот из воды оказался не эхом: зверь с белой кожей воспроизвёл интонацию человеческой речи

Истории о том, что животные пытаются говорить на человеческом языке, обычно кажутся выдумкой. Но у белухи по кличке НОК всё было иначе. Этот кит стал настоящей сенсацией, когда исследователи впервые записали его необычные звуки. Они больше напоминали не песни морских млекопитающих, а искажённую человеческую речь.
Белухи известны своей голосистостью. Их часто называют "морскими канарейками" из-за богатого спектра звуков. Учёные Уильям Шевилл и Барбара Лоуренс ещё в середине XX века писали, что крики этих китов напоминают детские голоса вдалеке. Поэтому идея о том, что белуха способна имитировать речь, не выглядит фантастикой.
НОК попал в Национальный фонд морских млекопитающих (NMMF) в Сан-Диего в 1977 году. Его поймали охотники-инуиты в Канаде вместе с двумя другими китами. Будучи самым маленьким, он получил прозвище в честь мошек "нозеумов", досаждающих летом в Канаде.
В 1984 году сотрудники фонда впервые услышали шумы, напоминавшие речь.
"Они звучали так, как будто два человека разговаривали где-то на расстоянии, за пределами нашего понимания", — написал исследователь Сэм Риджуэй.
Позже загадка раскрылась. Во время тренировок дайвер услышал голос, будто бы кто-то сказал ему "вылезти". Это оказался НОК. После этого случая дрессировщики подтвердили: именно кит был источником странных звуков.
Команда Риджуэя записала "речь" НОК и обнаружила, что она сильно отличается от типичных звуков белух. При этом её характеристики совпадали с человеческой речью: фразы длились около трёх секунд, паузы — до половины секунды. Основная частота — 200-300 Гц, диапазон человеческого голоса и значительно ниже привычных для китов звуков.
Чтобы понять механику, учёные обучили НОК имитировать речь по команде. Белухи создают звуки, пропуская воздух через носовой тракт и фонические губы — мышечные складки, выполняющие роль голосовых связок. Воздух также проходит через вестибулярные мешочки. НОК, контролируя давление и раздувая эти мешки, добивался нужного тембра.
А что если подобные навыки есть и у других белух? Если бы учёные смогли записать больше примеров, это могло бы изменить наше понимание коммуникации морских млекопитающих. Возможно, в будущем такие исследования помогут создать новые способы общения человека с животными.
|Плюсы
|Минусы
|Доказательство вокального обучения
|Речь остаётся искажённой и непонятной
|Возможность общения с людьми
|Требует специальных условий
|Уникальный пример в зоопсихологии
|Случай единичный, трудно повторить
Нет, он лишь имитировал звуки, похожие на речь.
Около четырёх лет, после чего он перестал это делать.
Скорее всего, из любопытства и тесного контакта с людьми.
Миф: НОК понимал смысл слов.
Правда: он только копировал их звучание.
Миф: белухи могут выучить человеческий язык.
Правда: они способны имитировать, но не осознают значение.
Миф: только НОК обладал таким талантом.
Правда: белухи в целом имеют склонность к акустической мимикрии.
НОК продолжал оставаться "разговорчивым" всю жизнь, хотя после взросления больше не пытался копировать речь. Он прожил почти 25 лет в фонде и стал символом того, насколько сложным и удивительным может быть мир звуков в океане.
