Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киты замолчали, но не потому что стесняются: океан готовит худший сюрприз
Садоводы держали это в секрете: обычные отходы табака превращаются в мощное оружие против вредителей
Морские ворота Порту: как Матозиньюш стал раем для гурманов и любителей солнца
Битва с раком выходит на новый уровень: вакцина готова изменить судьбы тысяч людей
У Арсения — юбилей: Яна Рудковская показала кадры патриотического завтрака с сыном в особый день
Кардио, сила и гибкость в одной неделе: универсальная формула для тех, кто всегда всё откладывал
Подержанный рынок взорвался спросом: эти модели уходят с площадок за день без торга
Нет чека — нет прав: как покупатели сами отказываются от защиты
До салатов и шампанского — всего 100 дней: стратегия минус на весах без нервов и срывов

Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство

3:40
Зоосфера

Учёные уже много лет пытаются разобраться, насколько сильно различаются волки и собаки в общении с людьми. Часто считалось, что именно процесс приручения сформировал у собак склонность к сотрудничеству, которой дикие животные якобы лишены. Однако новое исследование австрийских специалистов показало, что истоки этих способностей уходят глубже в прошлое и связаны не только с одомашниванием.

Волк в лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Волк в лесу

Как появилось различие между волком и собакой

Приручение первых собак началось десятки тысяч лет назад. По разным оценкам, это произошло примерно 15-40 тысяч лет назад, когда люди смогли завоевать доверие некоторых представителей семейства псовых. Со временем они эволюционировали в многочисленные породы, отличающиеся по характеру и внешности.

Долгое время учёные были уверены: именно одомашнивание сделало собак более отзывчивыми к человеку. Животные приобретали черты, позволяющие им лучше реагировать на человеческие сигналы и следовать правилам совместной жизни. Волки же рассматривались как существа, которые не способны к равному сотрудничеству, а идут на контакт только ради выгоды.

Эксперимент австрийских специалистов

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи из Университета ветеринарной медицины в Вене провели интересный эксперимент. В нём участвовали как собаки, так и волки, выращенные в одинаковых условиях. Все животные родились и выросли в Научном центре, поэтому имели схожий опыт взаимодействия с людьми. Это позволило исключить влияние воспитания и сосредоточиться именно на врождённых качествах.

Суть испытания заключалась в том, что животным и людям нужно было переместить лоток с едой, потянув за верёвку. Такая задача позволяла проверить, насколько испытуемые готовы к сотрудничеству и как именно они будут распределять роли.

Поведение собак и волков

Результаты оказались показательными. Собаки внимательно следили за человеком, старались понять его действия и синхронизировать свои усилия. Они демонстрировали готовность быть партнёрами в совместном процессе.

Волки же действовали иначе: они стремились захватить полный контроль над верёвкой и получить еду самостоятельно. Несмотря на то что у них были навыки общения с людьми, волки выбирали стратегию, которая обеспечивала им личную выгоду, а не командный успех.

Что это значит для науки

Полученные данные позволяют сделать важный вывод: способности собак к сотрудничеству не возникли исключительно в процессе одомашнивания. По мнению исследователей, они унаследованы от диких предков, но с течением времени у собак эти качества укрепились и стали ярче проявляться.

Таким образом, различие между собаками и волками не в наличии или отсутствии способности взаимодействовать, а в том, как именно они используют её. Волки склонны применять её в собственных интересах, тогда как собаки чаще направляют усилия на установление партнёрских отношений с человеком.

Итоговое понимание

Новые данные ещё раз подчёркивают, что эволюция собак была сложным и многогранным процессом. Их умение слушать человека и сотрудничать с ним — это не только результат тысяч лет совместной жизни, но и наследие, доставшееся им от предков. Просто с течением времени собаки научились использовать эти качества максимально эффективно.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Точно дело рук наших: Лоза нашёл недостатки в конкурсе Интервидение
Шоу-бизнес
Точно дело рук наших: Лоза нашёл недостатки в конкурсе Интервидение
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Новости спорта
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Военные новости
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Последние материалы
Нет чека — нет прав: как покупатели сами отказываются от защиты
До салатов и шампанского — всего 100 дней: стратегия минус на весах без нервов и срывов
Собачья любовь против кошачьего снисхождения: наука вынесла окончательный вердикт
Не все так плохо: как избежать разочарования на зимнем побережье Амальфи
Один анализ, тысячи ответов: насколько точны прогнозы врачей с помощью ИИ
Красота на крыльце или головная боль в саду: вся правда о магазинных хризантемах
Анализы сияют — беременность молчит: что делать при идиопатическом бесплодии
Парацетамол опасен? Мария Погребняк не знает кому верить — Трампу или врачам
Гости будут умолять дать рецепт: простой трюк сделает вашу запеканку незабываемой
Секрет экономных водителей раскрыт: но есть одна опасность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.