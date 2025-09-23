Вымирающий вид получил подкрепление: над Свердловской областью появились новые бесшумные охотники

Птенцы филина, вылупившиеся этой весной в центре реабилитации "Холзан", теперь будут жить на свободе. После нескольких месяцев подготовки специалисты выпустили их в леса Свердловской области, где молодые птицы смогут самостоятельно охотиться и обустраивать жизнь в природной среде.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Птенцы филина в лесу

Как вырастили краснокнижных филинов

Эти филины относятся к редкому виду, занесённому в Красную книгу. Чтобы у птенцов был шанс на выживание в дикой природе, сотрудники центра приложили немало усилий. Птицы появились на свет от пары филинов, содержавшихся в неволе. Сначала малышей выкармливали в условиях центра, но уже в начале лета их перевели в просторные вольеры на территории парка "Бажовские места".

Особое значение имело то, что рядом с птенцами постоянно находилась взрослая самка филина. Она играла роль наставницы: демонстрировала поведение хищника, отпугивала потенциальных врагов и помогала формировать у молодняка правильные реакции на угрозы. Такой метод позволил приблизить условия содержания к естественным, сообщает tagilcity.ru.

Обучение охоте и самостоятельности

Специалисты "Холзана" постепенно сокращали объём пищи, которую приносили птенцам. Это было сделано для того, чтобы стимулировать развитие охотничьих инстинктов. Молодые филины учились выслеживать добычу, охотиться на грызунов и ориентироваться в новой среде.

Переходный период оказался решающим: без навыков охоты шансов выжить у этих птиц в дикой природе практически не было бы. Лишь после того, как они доказали, что способны добывать пищу самостоятельно, было принято решение об их выпуске.

Почему это важно для региона

Филин — крупнейшая сова в мире, и в России его популяция за последние десятилетия значительно сократилась. Главными угрозами остаются вырубка лесов, сокращение кормовой базы и деятельность человека. Поэтому каждое возвращение в природу даже нескольких особей считается важным шагом для сохранения вида.

Свердловская область стала одним из регионов, где действуют программы по восстановлению численности редких птиц. Выпуск филинов — это часть комплексной работы, которая включает охрану мест обитания, борьбу с браконьерством и просветительскую деятельность.

Центр "Холзан" и его роль

Реабилитационный центр "Холзан" известен в Урало-Сибирском регионе своей работой с хищными птицами. Здесь помогают орланам, ястребам, совам и другим видам, попавшим в беду. Птенцов выкармливают вручную, лечат пострадавших взрослых птиц и готовят их к возвращению в естественную среду.

Для филинов, занесённых в Красную книгу, такая поддержка особенно ценна: естественный прирост в природе крайне мал, а смертность среди молодняка высока. Поэтому каждый выпущенный филин — результат кропотливой работы орнитологов и волонтёров.

Перспективы и надежды

Выпущенные птицы уже приспособились к самостоятельной жизни, но специалисты будут продолжать наблюдать за ними. Первые месяцы на воле особенно важны: именно в этот период молодые филины выбирают охотничьи угодья и формируют собственные территории.

Если они успешно закрепятся в дикой природе, это станет хорошим сигналом для будущих программ по восстановлению вида. Подобные проекты показывают, что усилия человека могут не только навредить, но и помочь природе, если подходить к этому ответственно и системно.

История с выпуском трёх филинов — пример того, как грамотная работа специалистов и забота о редких видах дают ощутимый результат. Такие инициативы возвращают в природу тех, кому там и положено жить, и помогают сохранить хрупкое равновесие экосистемы.