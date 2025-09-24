Собачья любовь против кошачьего снисхождения: наука вынесла окончательный вердикт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Собаки и кошки уже много лет остаются главными соперниками за звание "лучший друг человека". Одни уверены, что именно кошки приносят в дом уют и спокойствие, другие не представляют жизни без преданности и энергии собаки. Но что происходит на самом деле в их организме, когда питомец видит хозяина? Этот вопрос учёные решили проверить в необычном исследовании.

Кошка и собака рядом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка и собака рядом

Эксперимент, который всё расставил по местам

Группа исследователей пригласила к участию десять собак и десять кошек. Животные проводили время со своими владельцами: играли, обнимались, получали внимание. После этого у них брали образцы слюны для анализа.

Главная цель заключалась в том, чтобы оценить уровень окситоцина — гормона, который в науке часто называют "гормоном любви". Его концентрация повышается, когда организм испытывает привязанность и удовольствие от общения.

Результаты оказались неожиданными

Когда образцы отправили в лабораторию, выяснилось, что у собак количество окситоцина оказалось в пять раз выше, чем у кошек. Для учёных это стало сигналом: собаки эмоционально откликаются на хозяина гораздо сильнее, чем их независимые "соседи".

Полученные данные позволили предположить, что собака действительно чувствует к человеку куда более глубокую и интенсивную привязанность. В то время как кошки, хотя и могут демонстрировать внимание и заботу, делают это в иной форме и не так явно.

Почему кошки ведут себя иначе

Кошки изначально эволюционировали как одиночные охотники. Их природная независимость формировалась тысячелетиями: они сами добывали пищу и редко нуждались в тесной командной работе. Собаки же напротив привыкли жить в стаях и сотрудничать — именно поэтому их реакция на взаимодействие с человеком выражена гораздо сильнее.

Тем не менее нельзя утверждать, что кошка не любит своего хозяина. Она проявляет эмоции по-своему: через спокойное мурчание, лёгкие прикосновения лапой или привычку спать рядом. Для кошки привязанность — это не бурный восторг, а тихое присутствие и доверие.

Что говорят предыдущие исследования

Интересно, что ещё в ранних работах учёные отмечали: домашние питомцы с возрастом перенимают характер хозяев. Замкнутый человек нередко растит спокойную кошку, а активный и открытый — энергичную собаку. Таким образом, животные отражают личность владельца, подстраиваясь под его стиль жизни.

Это подтверждает, что эмоциональная связь между человеком и его питомцем существует независимо от вида. Просто её интенсивность и форма выражения различаются.

Как результаты влияют на наше понимание

Исследование не ставит цель принизить кошек и возвысить собак. Скорее, оно помогает лучше понять природу общения между человеком и животным. Собаки привыкли к ярким проявлениям любви и ищут их в ответ. Кошки же чаще ценят гармонию и стабильность, выражая привязанность сдержаннее.

Важно помнить: для хозяина главным остаётся не количество окситоцина в анализах, а то, какие эмоции приносит общение с любимцем. И кошка, и собака способны подарить чувство тепла и радости, если человек отвечает им заботой.

Результаты эксперимента показали, что собаки демонстрируют любовь к человеку в пять раз интенсивнее, чем кошки. Однако это не делает их "лучшими" питомцами. Просто разные виды животных по-своему выражают привязанность. Собаки — ярко и эмоционально, кошки — тихо и ненавязчиво. И в этом разнообразии скрыта настоящая ценность: каждый может выбрать того, кто ближе по характеру и образу жизни.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
