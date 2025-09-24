Рыжий тиран держит Калифорнию в страхе: невидимый враг бросается на людей и рвёт кожу когтями

В тихом городе Сан-Рафаэль, расположенном всего в часе езды от Сан-Франциско, воцарилось беспокойство. Причина неожиданна: в центре внимания оказалась не буря и не преступники, а маленькое пушистое животное. Белка, которая облюбовала местный район, внезапно превратилась в "серийного атакующего" и уже отправила нескольких людей в отделение неотложной помощи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Агрессивная белка

Местные жители оказались заложниками ситуации: прогулки на улице стали испытанием, а встречи с милым на вид зверьком — опасными схватками. Несколько человек получили такие серьёзные травмы, что без вмешательства врачей не обошлось.

Хроника нападений

Первый громкий случай произошёл утром, когда Джоан Хеблэк отправилась на обычную прогулку по долине Лукас. Всё шло спокойно, пока из кустов не выскочил неожиданный агрессор.

"Оно вцепилось мне в ногу. Хвост взмывал вверх. Я кричала: "Уберите его от меня!"", — сказала жительница Джоан Хеблэк.

Белка впилась когтями так глубоко, что на ноге остались рваные раны. Фотографии с кадрами её травм позже показали в эфире ABC7.

Через несколько дней жертвой оказалась другая женщина, Изабель Кампой. Она гуляла вместе с племянницей, когда пушистый зверёк внезапно атаковал их прямо на улице. Кампой получила глубокие порезы на руке, которые до сих пор не зажили.

"Белка спрыгнула с пола и попыталась прыгнуть мне в лицо. Я пыталась защитить лицо, но она полностью схватила меня за руку", — рассказала жительница Изабель Кампой.

Её слова звучат устрашающе: женщина призналась, что буквально вся была в крови, а после побежала за помощью в ближайший медцентр.

Реакция района

История быстро стала достоянием общественности. В районе появились листовки с надписью "ЭТО НЕ ШУТКА". Жители предупреждают друг друга о хищном зверьке, стараются не выходить на улицу в одиночку и вооружаются подручными средствами.

Племянница Кампой, Кармен, тоже испытала шок от увиденного. По её словам, количество крови и агрессивность белки были настолько сильными, что прогулка превратилась в кошмар. Теперь девушки боятся возвращаться на улицу без страха нового нападения.

Что говорят специалисты

В ситуацию вмешались защитники дикой природы. Представитель организации WildCare в Сан-Рафаэле Ванесса Поттер пояснила журналистам, что подобные случаи нельзя назвать исключительными.

"Если они ассоциируют людей с едой, они её не боятся", — пояснила специалист Ванесса Поттер.

По её словам, белки, привыкшие к подкормке, постепенно утрачивают инстинкт опасаться человека. Когда еда не достаётся, они начинают вести себя агрессивно и защищать свою территорию.

Опыт разных регионов показывает: подобные ситуации происходили и раньше.

Город/страна Количество нападений Итог для белки Реакция жителей Сан-Рафаэль, США минимум 5 пока на свободе листовки, жалобы, обращения в полицию Бакли, Великобритания (2021) около 18 за 2 дня поймана и усыплена массовый страх, СМИ Квинс, США (2020) 5 не поймана самодельные баллончики с перцем

Что делать при встрече с агрессивной белкой

Не пытайтесь схватить или ударить животное — это только усилит агрессию.

Используйте перцовый баллончик или громкий звук, чтобы отпугнуть.

Всегда защищайте лицо и шею руками или одеждой.

После контакта тщательно промойте раны, обработайте антисептиком.

Обратитесь к врачу: белки могут переносить инфекции, включая столбняк.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: кормить диких животных прямо из рук.

Последствие: они перестают бояться людей и могут нападать.

Альтернатива: использовать кормушки на деревьях или безопасное расстояние.

Ошибка: игнорировать первые признаки агрессии (прыжки, резкие движения).

Последствие: неожиданная атака.

Альтернатива: сразу отойти и перекрыть доступ к телу сумкой или курткой.

Ошибка: оставлять детей без присмотра в местах с дикой фауной.

Последствие: высокая вероятность укусов и травм.

Альтернатива: прогулки только в сопровождении взрослых.

А что если белка окажется переносчиком бешенства

Эксперты подчеркивают: вероятность заражения бешенством от белок минимальна. Однако полностью исключать риск нельзя. При любом укусе врачи рекомендуют пройти профилактический курс прививок. Это стандартная практика, которая спасает жизнь при подозрительных контактах с дикими животными.

Плюсы и минусы близости с белками

Плюсы Минусы Очаровательный внешний вид Опасность укусов и когтей Возможность наблюдать за поведением в природе Утрата страха перед людьми при подкормке Поддержание биоразнообразия в районе Риск инфекций и паразитов Эмоциональное удовольствие от встречи с природой Вероятность агрессивного поведения

FAQ

Сколько длится лечение после укуса белки

Заживление царапин занимает от 1 до 3 недель. При глубоких ранах и необходимости вакцинации процесс может затянуться до месяца.

Можно ли приручить дикую белку

Нет. Попытки приручения приводят к агрессии. Белки остаются дикими животными, даже если берут пищу с рук.

Что лучше: обратиться к ветеринарам или к полиции при агрессии белки

Сначала — в медучреждение, затем в городские службы. Ветеринары помогут оценить здоровье животного, полиция — ограничить его доступ к людям.

Мифы и правда

Миф: белки никогда не нападают на людей.

Правда: случаи агрессии фиксируются регулярно в разных странах.

Миф: укусы белок безвредны.

Правда: когти и зубы могут занести инфекцию, требующую медицинского вмешательства.

Миф: если кормить белку, она станет другом.

Правда: наоборот — потеряв страх, животное может атаковать при отсутствии еды.

3 интересных факта

Белки способны прыгать на расстояние до 3 метров, что делает их опасными при атаке.

В памяти белки хранится до тысячи мест, где она прячет орехи.

Зубы грызуна растут всю жизнь, поэтому он вынужден постоянно грызть твёрдые предметы.

В разные времена нападения белок становились настоящими сенсациями. В хрониках XIX века встречаются описания "беличьих нашествий" в английских парках. А в 70-е годы XX века в США обсуждали случаи укусов в университетских кампусах, где студенты активно подкармливали зверьков. Современные истории — лишь продолжение давнего соседства человека и дикой природы.