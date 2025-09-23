Питомец сходит с ума в пустой квартире? Простые приемы помогут ему спокойно ждать хозяина

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Когда собака остается дома одна на длительное время, это может вызывать у нее стресс и тревожность. О том, как приучить питомца спокойно переносить одиночество, в беседе с Pravda.Ru рассказала ветеринарный врач сети клиник "Василек" Татьяна Гольнева.

Собака лает дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака лает дома

По словам эксперта, ключевым является формирование уверенности у собаки, что хозяин всегда возвращается.

"Когда собака остается одна, она должна понимать, что хозяин вернется. У некоторых животных повышенная тревожность: они скулят, лают или грызут вещи, пытаясь справиться со страхом и вернуть внимание владельца", — пояснила Гольнева.

Ветеринар отметила, что лучше всего приучать питомца постепенно, начиная с коротких интервалов, когда хозяин уходит в другую комнату, оставаясь при этом дома.

"Интервалы следует увеличивать постепенно. Если собака видит, что вы дома, но физически недоступны, она понимает, что ничего страшного не происходит. Это оптимальный способ, позволяющий сохранить психику животного", — добавила эксперт.

Гольнева также обратила внимание на важность безопасных способов занять собаку в отсутствие хозяина.

"Интеллектуальные игрушки отлично помогают. Некоторые игрушки можно наполнить кормом, и собака постепенно достает его, развлекаясь и занимаясь сама собой. Такие игрушки позволяют питомцу оставаться занятым, учат самостоятельности и снижают тревожность во время отсутствия владельца", — пояснила ветеринар.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
