Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конец привычного мира: к чему приведут климатические изменения к концу 21 века
Серая зона туризма исчезнет? Госдума меняет закон о формировании туров
Новый газовый хаб в России: как Сахалин-3 изменит энергетическую карту региона
60 тонн яблок с гектара: секрет, который скрывали годами
Коварство сентября на дорогах: что делает этот месяц рекордным по авариям
Каменные драконы проснулись: Армянское нагорье открыло свою тайну — новые хранители жизни
Удар по позициям Bugatti: новичок выходит на арену и меняет правила сверхкласса
Баня по-царски или копоть по-соседски: какие поленья дадут лёгкий пар, а какие превратят парную в дымовую
Паштет без мяса, который затмит любые колбасы: пряная закуска из баклажанов с орехами и перцем

Старость приходит к питомцам незаметно: тревожные признаки, которые нельзя списывать на возраст

Зоосфера

Так же, как и люди, наши питомцы стареют. С возрастом их энергия снижается, поведение меняется, и хозяева всё чаще замечают тревожные признаки. Иногда животное внезапно "застывает" перед дверью, теряется в знакомой обстановке или начинает бесцельно бродить ночью. Подобные изменения могут указывать на заболевание, напоминающее болезнь Альцгеймера у человека. Оно называется Синдром когнитивной дисфункции (Cognitive Dysfunction Syndrome, CDS).

Пожилые питомцы — собака и кошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пожилые питомцы — собака и кошка

Что такое Синдром когнитивной дисфункции

CDS — это дегенеративное заболевание мозга у пожилых собак и кошек. Его суть в том, что мозг постепенно теряет способность обрабатывать информацию, запоминать и управлять поведением.

Исследования показывают: признаки когнитивной дисфункции проявляются примерно у 28% собак в возрасте 11-12 лет и более чем у 68% после 15 лет. У кошек показатели похожи: около половины животных старше 15 лет демонстрируют симптомы, пусть и в лёгкой форме.

Таким образом, деменция у питомцев — не редкость, а естественный спутник старости, который часто ошибочно принимают за "обычные возрастные капризы".

Признаки у собак

  • Собака внезапно "застывает" перед стеной или дверью.

  • Забывает навыки: может делать нужды дома или не реагировать на команды.

  • Становится отстранённой или, наоборот, чрезмерно зависимой от хозяина.

  • Теряет интерес к играм, прогулкам и привычным занятиям.

Признаки у кошек

У кошек заболевание протекает более скрытно. Многие животные "маскируют" проблемы, из-за чего болезнь распознают поздно.

  • Долго сидят в углу, словно забыв, где находятся.

  • Снижают активность, меньше ищут ласки.

  • Иногда, напротив, становятся тревожными и навязчивыми.

Подобное поведение часто воспринимается как "странности старого питомца", хотя это может быть сигналом CDS.

Сравнение проявлений у кошек и собак

Признак Собаки Кошки
Потеря ориентации Стоят перед стеной/дверью Замирают в углу
Утрата привычек Не слушаются команд, метят дома Игнорируют лоток, ритуалы
Изменения в поведении Более зависимы или отстранены Тревожные или отрешённые
Потеря интереса Не хотят играть и гулять Не ищут контакта с хозяином

Советы шаг за шагом

  1. Наблюдайте за питомцем — фиксируйте необычное поведение.

  2. При подозрении обратитесь к ветеринару, чтобы исключить другие болезни (проблемы слуха, зрения, артрит, почечную недостаточность).

  3. При подтверждении CDS обсудите с врачом лечение.

  4. Используйте комплексный подход: лекарства, питание, упражнения и стабильный распорядок дня.

  5. Поддерживайте питомца любовью и вниманием — эмоциональная стабильность крайне важна.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать изменения в поведении "естественной старостью".
    → Последствие: поздний диагноз и ухудшение состояния.
    → Альтернатива: при первых признаках обратиться к врачу.

  • Ошибка: менять распорядок дня и место вещей.
    → Последствие: животное испытывает стресс, растерянность.
    → Альтернатива: сохранять привычную обстановку.

  • Ошибка: ограничивать питомца от общения и активности.
    → Последствие: ускорение когнитивного спада.
    → Альтернатива: прогулки, игры, задачи для стимуляции мозга.

А что если…

А что если питомец уже демонстрирует ярко выраженные признаки? Даже в этом случае можно улучшить качество его жизни. Правильно подобранная диета, лёгкие физические нагрузки и поддержка хозяина позволяют животным оставаться активными и чувствовать себя любимыми.

Плюсы и минусы диагностики CDS

Плюсы Минусы
Помогает вовремя скорректировать уход Нет универсального теста
Замедляет прогресс болезни Диагноз ставят методом исключения
Поддерживает качество жизни Требует регулярных визитов к ветеринару
Помогает хозяину лучше понимать поведение питомца Полностью не излечивается

FAQ

Можно ли вылечить CDS у животных?
Полностью вылечить нельзя, но лечение и уход замедляют развитие симптомов.

Какая диета помогает питомцам с CDS?
Рацион, богатый антиоксидантами, Омега-3 и витаминами группы B.

Что делать, если питомец стал забывать привычки?
Сохранять спокойствие, поддерживать стабильный режим и проконсультироваться с ветеринаром.

Мифы и правда

  • Миф: "Старые животные всегда ведут себя странно".
    Правда: это может быть симптом заболевания, требующего внимания.

  • Миф: "Синдром когнитивной дисфункции — редкость".
    Правда: почти половина кошек и большая часть собак после 15 лет имеют признаки CDS.

  • Миф: "Если CDS неизлечим, лечить бессмысленно".
    Правда: лечение помогает замедлить прогресс и сохранить радость жизни.

Интересные факты

  1. У собак CDS диагностируется чаще, чем у кошек, но у кошек он протекает скрытнее.

  2. Симптомы заболевания во многом совпадают с деменцией у людей.

  3. Некоторые препараты, используемые при CDS у животных, основаны на тех же принципах, что и лекарства для людей с болезнью Альцгеймера.

Исторический контекст

Изучение когнитивных нарушений у животных началось в конце XX века, когда ветеринары стали замечать сходство поведения пожилых питомцев с деменцией у человека. Сегодня синдром когнитивной дисфункции признан отдельным диагнозом, а подходы к его лечению включают диету, лекарства и поведенческую терапию.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Еда и рецепты
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Виртуальный Освенцим: как технологии меняют историю Холокоста Игорь Буккер Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Последние материалы
Вода лечит и калечит: как минерализация превращает напиток в лекарство или яд
Он никогда не существовал, но обрёл бессмертие: как мифический зверь превратился в вечный культурный символ
Копать или не копать: привычка, которая может спасти сад или погубить его — всё решает одна осень
Звёздная болезнь: Михаил Галустян объяснил, какие участники реалити-шоу его раздражают
VIPER восстанет из пыли: NASA готовит вторую попытку выхода на Луну
Секрет бегунов: этот смузи мгновенно восстановит силы после тренировки
Виртуальный Освенцим: как технологии меняют историю Холокоста
Нью-Йорк разорвал шаблоны осени — юбки и брюки теперь носят по новым правилам
Эффект домино: Израиль рискует оказаться в полной международной изоляции
Когда теория сдаёт позиции: новая дыра заставила учёных пересмотреть происхождение монстров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.