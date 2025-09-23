Запах беды: что на самом деле чует собака за несколько минут до катастрофы с хозяином

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Собаки не перестают удивлять людей своими уникальными способностями. Одним из наиболее впечатляющих открытий последних лет стало то, что они способны улавливать запах, связанный с эпилептическим приступом. Этот феномен активно изучают учёные, ведь он может стать настоящим прорывом в области помощи людям с этим заболеванием.

Собака у ветеринара
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака у ветеринара

Как проходил эксперимент

Исследование было проведено во Франции в Университете Ренна. Добровольцев, страдающих эпилепсией, попросили выполнить простую, но важную процедуру: после приступа они протирали ватным диском руки, шею и лоб, а затем помещали его в герметичную сумку с застёжкой-молнией. После этого человек делал вдох в сумку, чтобы зафиксировать запах в замкнутом пространстве.

Для сравнения аналогичные образцы собирались в другие моменты: после активных физических нагрузок или во время спокойного состояния. Это позволило получить материал, максимально близкий по условиям, но не связанный с самим приступом.

Обучение собак

Чтобы проверить гипотезу, исследователи отобрали пять собак в возрасте от двух до пяти лет. Их начали обучать распознавать запахи, используя метод поощрения. Каждый раз, когда животное находило нужный образец, оно получало лакомство. Такой подход позволил сформировать устойчивую ассоциацию между запахом и наградой.

В эксперименте собакам предлагалось семь проб одного и того же человека: среди них только одна была собрана после припадка. Задачей животного было выбрать именно этот образец.

Результаты и их значение

Самое поразительное в исследовании — все собаки справились с задачей. Более того, они проходили девять тестов подряд с запахами людей, которых никогда раньше не встречали. Несмотря на это, животные безошибочно определяли следы приступа.

Этот результат подтверждает, что эпилептический припадок сопровождается специфическим изменением запаха человеческого тела. Для собак, обладающих исключительно тонким обонянием, такие изменения становятся очевидными.

Почему это важно

Эпилепсия остаётся одним из наиболее распространённых неврологических заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире им страдают десятки миллионов людей. Приступы часто происходят неожиданно и могут представлять серьёзную угрозу для здоровья и жизни.

Если научиться использовать способности собак для предупреждения о приближении приступа, это кардинально изменит качество жизни пациентов. Человек сможет вовремя принять меры предосторожности: лечь, попросить помощи или включить специальное устройство, оповещающее близких.

Перспективы развития

Уже сегодня во многих странах ведутся исследования по созданию специализированных программ подготовки собак-помощников для людей с эпилепсией. Подобные животные смогут не только предсказывать приступы, но и помогать в быту, снижать уровень тревожности и дарить чувство защищённости.

В перспективе, результаты французского эксперимента могут лечь в основу новых технологий диагностики. Учёные не исключают, что в будущем появятся устройства, способные фиксировать такие же изменения в запахе, как это делают собаки. Но пока именно четвероногие остаются самыми чуткими и надёжными "датчиками".

Эксперимент Университета Ренна показал: собаки способны различать запахи, связанные с эпилептическими припадками, даже у незнакомых людей. Это открытие открывает огромные возможности для медицины и улучшения жизни пациентов. Учитывая уникальные способности животных, в будущем они могут стать незаменимыми помощниками в борьбе с болезнью.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
