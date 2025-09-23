Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп против фактов: президент США оскорбил российскую экономику
Нефтяной ультиматум: убедит ли Трамп Орбана бросить российскую нефть
Трамп взорвал бомбу: Россия сильнее, чем вы думаете. Что дальше?
Любовь или пиар? Дана Борисова раскрыла правду об отношениях дочери с продюсером
Трамп дал приказ НАТО: огонь на поражение по российским самолётам
Миллиардные ожидания Киева: Трамп проигнорировал защиту Украины
Был настойчив: Мэттью Макконахи объяснил причину, по которой отказался от ролей в романтических комедиях
Месяц Трампа: доверие к Путину под большим вопросом
Психоделики без наркотиков: мозг сам создаёт эйфорию

Природа расплачивается за наш аппетит: скорость вымирания животных выросла в 114 раз

4:22
Зоосфера

Человечество на протяжении тысячелетий оказывало давление на природу. Но если раньше охота и рыбалка были частью выживания, то сегодня эти привычки в сочетании с промышленным развитием привели к тому, что мегафауна Земли оказалась на грани исчезновения. Экологи предупреждают: около 150 видов крупных животных могут безвозвратно исчезнуть уже в ближайшие десятилетия.

Угроза исчезновения мегафауны
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Угроза исчезновения мегафауны

Мрачная динамика

Наблюдения ученых показывают, что более 70 % редких популяций крупных животных резко сокращаются, а около 60 % рискуют исчезнуть полностью. Тревожит и статистика последних двух веков: темпы вымирания мегафауны в XX и XXI веках оказались выше в 114 раз по сравнению с прежними эпохами.

Это значит, что нынешнее поколение людей стало свидетелем беспрецедентного кризиса биоразнообразия. То, что раньше занимало тысячелетия, сегодня происходит за несколько десятков лет.

Причины исчезновения мегафауны

Главный фактор — хозяйственная деятельность человека. Экологи отмечают несколько ключевых угроз:

  1. Охота и рыбалка. Несмотря на законы и запреты, люди продолжают массово добывать животных ради мяса, шкуры или удовольствия. Особенно уязвимы крупные млекопитающие, а также рыбы и амфибии.

  2. Браконьерство. Капканы, петли и самодельные ловушки калечат и убивают множество сухопутных животных. В морской среде опасность представляют тралы, сети и другие снасти, которые нередко становятся смертельной западней для рептилий, морских млекопитающих и рыб.

  3. Расширение сельского хозяйства. Создание пастбищ для скота приводит к вырубке лесов и уничтожению природных угодий. Животные лишаются привычной среды обитания и вынуждены либо мигрировать, либо погибать.

Последствия для экосистемы

Исчезновение крупных животных нарушает устойчивость всей природной системы. Мегафауна играет важную роль в регулировании экосистем:

  • травоядные контролируют рост растительности и предотвращают зарастание территорий;
  • хищники удерживают баланс численности других видов;
  • морские гиганты, такие как киты, способствуют круговороту питательных веществ в океане.

Если эти звенья выпадут, последствия коснутся не только природы, но и самого человека. Нарушение экосистем грозит снижением плодородия почв, падением уловов рыбы и даже изменением климата.

Почему нужно менять привычки

Многие экологи считают, что отказ или хотя бы сокращение потребления мяса — один из шагов к спасению мегафауны. Производство животноводческой продукции требует огромных площадей, которые вырубаются под пастбища, и приводит к масштабным выбросам парниковых газов.

Кроме того, снижение спроса на мясо уменьшит мотивацию для браконьерства и промышленной охоты. Совместные усилия государств, экологических организаций и общества могут замедлить или остановить этот губительный процесс.

Что можно сделать уже сегодня

Специалисты предлагают несколько направлений решения проблемы:

  • создание заповедников и охраняемых территорий, где охота полностью запрещена;
  • ужесточение контроля за браконьерством и международная борьба с нелегальной торговлей животными;
  • переход к устойчивому сельскому хозяйству без массового уничтожения природных угодий;
  • просвещение населения о важности сохранения биоразнообразия.

Исчезновение крупных животных — это не только трагедия для природы, но и угроза для самого человечества. Если нынешние тенденции сохранятся, через несколько десятков лет планета может потерять сотни уникальных видов, которые формировали облик Земли миллионы лет.

Сохранить мегафауну можно только изменив отношение к природе: отказаться от чрезмерного потребления, ограничить охоту и защитить природные территории. Судьба этих животных во многом зависит от выбора, который сделает человек сегодня.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Новости спорта
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Шоу-бизнес
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Военные новости
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Последние материалы
ЦБ готовит новую 500-рублёвку: купюра обретает сиреневый облик
Трамп объявил энергетическую войну России — Европа слилась
Индонезия объявила войну войнам: 20 тысяч солдат в Газу и Киев
Полтергейст в холодильнике: как отличить нормальные щелчки от тревожных
Бежать или умереть: ВСУ бросает позиции под Ямполем
Кленовый лист стал оправданием: американцы прячутся за канадским флагом
Европа в шаге от энергетического апокалипсиса: ЗАЭС избежала катастрофы
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о ключевой роли России и США в мирном процессе
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Европа в ловушке: Трамп выставил счёт, но она не сможет заплатить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.