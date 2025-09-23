Треть всех насекомых уже на грани вымирания: почему об этом молчат, хотя на кону судьба цивилизации

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:14
Зоосфера

Насекомые — самая многочисленная и разнообразная группа живых существ на планете. Однако ученые предупреждают: именно они оказались под угрозой исчезновения. Если тревожные прогнозы сбудутся, через столетие на Земле может не остаться "маленьких тружеников", от которых зависит экосистема и само существование человека.

Исчезающие насекомые в горах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Исчезающие насекомые в горах

Тревожная статистика

Исследования показали, что насекомые вымирают куда быстрее, чем другие представители фауны. Их исчезновение происходит в восемь раз активнее, чем у птиц, млекопитающих или рептилий. Сегодня около 40 % всех видов находятся в зоне риска, а треть из них уже под угрозой полного исчезновения.

Ситуация усугубляется тем, что ежегодно численность насекомых сокращается примерно на 2,5 %. Казалось бы, цифра не слишком велика, но если посмотреть на динамику в перспективе, становится ясно: через 30 лет мир столкнется с катастрофическими последствиями.

Прогнозы ученых

Специалисты Сиднейского университета подсчитали масштабы надвигающейся беды. По их данным:

  • через 10 лет планета потеряет около четверти всех известных видов насекомых;
  • к середине века численность уменьшится наполовину;
  • спустя сто лет насекомые могут исчезнуть полностью.

Главная причина кризиса — интенсивное развитие сельского хозяйства. Активное использование химических удобрений, пестицидов и гербицидов разрушает естественные экосистемы и отравляет среду обитания насекомых.

Почему это опасно для человека

Насекомые играют ключевую роль в поддержании баланса природы. Они опыляют растения, обеспечивая урожай фруктов, овощей и зерновых культур. Без их участия многие привычные продукты просто исчезнут с нашего стола.

Кроме того, насекомые являются важным звеном пищевой цепочки: на них охотятся птицы, рыбы, земноводные и многие млекопитающие. Если исчезнут насекомые, исчезнут и те, кто питается ими, что приведет к обрушению целых экосистем.

Есть и еще один аспект: насекомые участвуют в переработке органики и очистке почвы. Без них на планете начнут скапливаться отходы, что станет еще одной экологической проблемой.

Неожиданные решения

На фоне мрачных прогнозов появляются и неожиданные народные находки. Например, садоводы-любители находят экологичные способы борьбы с вредителями. Так, одна дачница из Подмосковья предложила использовать обычный скотч для сбора тли с растений.

Метод прост: липкая сторона ленты наматывается на руку, и человек аккуратно снимает насекомых с побегов. При этом не страдают ни растения, ни полезные опылители. Такой механический способ подтвердили и энтомологи: он действительно работает, хотя и подходит только для небольших участков.

Глобальный вызов

Тем не менее, народные хитрости не решают главную проблему — массовое исчезновение видов. Для изменения ситуации нужны комплексные меры: сокращение использования химии в сельском хозяйстве, сохранение естественных местообитаний насекомых и поддержка экологически чистых технологий.

Многие страны уже начали программы по сохранению биоразнообразия, но их усилий пока недостаточно. Эксперты подчеркивают: если человечество не пересмотрит подход к природе, уже ближайшие поколения столкнутся с последствиями исчезновения насекомых.

Сегодня насекомые — не просто мелкие обитатели Земли, а основа всей жизни на планете. Их исчезновение станет ударом по продовольственной безопасности и экологии. Важно осознать масштабы угрозы уже сейчас и принять меры, чтобы остановить этот процесс. Судьба человечества во многом связана с судьбой этих крошечных, но незаменимых существ.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
