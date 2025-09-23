Иерархия разума рухнула: обычная ворона оказалась умнее, чем принято было считать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:45
Зоосфера

Орнитологи снова доказали: интеллект ворон не уступает уровню развития приматов. Эти птицы способны выстраивать логические цепочки, просчитывать действия на несколько шагов вперед и выбирать из нескольких вариантов наиболее подходящий. Более того, они успешно применяют подручные предметы для достижения цели, что ранее считалось уникальной чертой человека и некоторых видов обезьян.

Девушка и ворон
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка и ворон

Испытание для пернатых стратегов

Чтобы проверить способности ворон, ученые разработали для них необычный эксперимент. Перед птицами поставили задачу, которая требовала не просто сообразительности, а именно планирования. Им нужно было выполнить несколько последовательных действий, каждое из которых открывало доступ к следующему этапу.

Сначала вороны должны были вытащить камень из узкой трубки при помощи короткой палочки. На следующем шаге этот камень необходимо было перенести в емкость, используя уже длинную палку. Если все действия выполнялись верно, на платформе появлялось угощение — кусочек мяса. При этом каждый этап задания был скрыт за невидимой преградой, так что птицам приходилось действовать "вслепую", доверяясь только логике и опыту.

Удивительные результаты

Смекалка ворон поразила исследователей. Птицы с первого раза справились со всеми испытаниями, не допустив ни одной ошибки. Они не только быстро поняли правила игры, но и показали способность держать в уме весь план действий от начала до конца.

Фактически вороны доказали, что способны к долгосрочному планированию. Это умение считается одним из ключевых признаков развитого интеллекта, поскольку требует удержания информации в памяти, оценки возможных исходов и выбора оптимальной стратегии.

Почему это открытие важно

До недавнего времени подобные навыки приписывали только приматам и человеку. Теперь же стало ясно, что и птицы обладают сходными когнитивными возможностями. Это меняет представление ученых о границах интеллекта в животном мире и подталкивает к пересмотру привычных представлений о "высших" и "низших" формах разума.

Интересно, что вороны в дикой природе нередко используют подручные предметы для добычи пищи. Например, они могут бросать орехи на дорогу, чтобы автомобили раскалывали скорлупу. Но лабораторный эксперимент показал: речь идет не просто о подражании или случайном действии, а о настоящем осознанном выборе и способности просчитывать последствия.

Память на лица и социальные связи

Еще один удивительный талант ворон — их феноменальная память. Птицы способны запоминать человеческие лица и спустя годы отличать доброжелательного человека от того, кто представлял угрозу. Более того, вороны передают эту информацию своим сородичам: если один из них сталкивается с опасностью, он может "рассказать" о ней остальной стае.

Их социальная жизнь также поражает. Вороны умеют заключать временные "союзы", сотрудничать для достижения общей цели и даже "наказывать" тех, кто нарушает правила группы. Такое поведение напоминает зачатки социальной справедливости.

Решение головоломок и игра

Учёные отмечают, что вороны с удовольствием занимаются не только практическими задачами, но и играют. Они катаются на снежных склонах, дразнят других животных, бросают друг другу палочки и даже придумывают собственные "игрушки". Игра считается важным индикатором развитого интеллекта, ведь она требует воображения и способности к абстрактным действиям.

Взгляд в будущее

Исследования показывают, что интеллект ворон формировался независимо от приматов, но пришел к схожим результатам. Это пример так называемой конвергентной эволюции: разные виды, находясь в различных условиях, развивают похожие когнитивные навыки.

Ученые планируют продолжить эксперименты с воронами, чтобы выяснить, насколько глубоко развиты их умственные способности. Есть предположение, что эти птицы могут не только планировать действия, но и менять стратегию в зависимости от условий, что еще больше сближает их с человеком.

Открытие подтверждает: интеллект в природе проявляется во множестве форм, и зачастую он оказывается куда более универсальным и гибким, чем принято думать. Возможно, со временем мы научимся лучше понимать логику поведения птиц и увидим, что между нашими умственными способностями не так уж много различий.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
