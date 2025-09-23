Голос как у двигателя, а репутация как у злодея: правда ли, что ночная птица лишает коз молока и зрения

С наступлением вечера над полями и лесными опушками можно услышать необычный звук, напоминающий работу маленького мотора. Это не техника и не насекомые, а птица с загадочным названием — козодой. Его имя уже не одно столетие вызывает вопросы и легенды. Действительно ли эта птица "доит" коз и откуда взялся такой миф?
Слово "козодой" уходит корнями в латинское Caprimulgus - "доящий козу". Так его называли ещё античные авторы: Аристотель и Плиний писали, будто птица по ночам присасывается к вымени коз, пьёт молоко, а животные от этого слепнут и теряют способность давать приплод.
На деле это не более чем красивая легенда. Современные наблюдения доказывают: козодой вовсе не интересуется молоком. Его рацион состоит из насекомых, которых он ловит прямо на лету.
Главное оружие птицы — огромный "раскрывающийся" клюв с жёсткими щетинками вокруг. С его помощью козодой хватает мотыльков, комаров, жуков, а порой даже крупных слепней.
Почему же его часто видят рядом с козами и коровами? Всё просто: вечером насекомые слетаются к теплу и запахам животных. Козодой прилетает туда, где кормится его "блюдо", и никакого интереса к молоку не проявляет.
По сути, эта птица "доит" не коз, а облака гнуса, облегчая жизнь и скоту, и людям.
На территории России и Европы чаще всего встречается обыкновенный козодой. Его ареал — от Испании до Сибири. На зиму птицы улетают в Африку. Всего известно 39 видов козодоев.
|Миф
|Реальность
|Пьёт молоко у коз
|Ловит насекомых у животных
|Ослабляет зрение коз
|Избавляет их от гнуса
|Вредитель хозяйства
|Санитар и союзник в борьбе с насекомыми
Ошибка: принимать козодоя за вредителя.
Последствие: необоснованное уничтожение птиц.
Альтернатива: помнить, что он борется с насекомыми и полезен для хозяйства.
Ошибка: подходить близко к кладке.
Последствие: самка бросает яйца.
Альтернатива: наблюдать издалека, не тревожа птицу.
Козодои редко появляются в населённых пунктах, но в тёплые вечера их можно заметить на окраинах, где есть пустыри или заброшенные участки. Их голос легко спутать с шумом техники — именно там и можно услышать ночного "жужжащего охотника".
|Плюсы
|Минусы
|Сокращает численность гнуса
|Зависим от насекомых
|Помогает скоту и людям
|Численность падает
|Поддерживает баланс экосистемы
|Уязвим при вырубке лесов и химизации полей
Это брачная песня самца, которой он обозначает территорию.
Нет, это дикая птица, зависящая от большого количества насекомых.
Да, из-за вырубки лесов и пестицидов, убивающих его корм.
Миф: козодой опасен для скота.
Правда: он помогает, поедая гнус.
Миф: птица живёт только возле коз.
Правда: её можно встретить и вдали от ферм.
Миф: название отражает реальное поведение.
Правда: это древнее заблуждение, не имеющее подтверждений.
В деревнях считали: если слышен козодой, ночь окончательно вступила в силу. Его голос становился своеобразным "колыбельным знаком" для людей и животных, что отражалось в народных поверьях.
Козодой — это не "похититель молока", а ночной защитник, чья роль в природе куда важнее и благороднее, чем древние мифы.
