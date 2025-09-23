Голос как у двигателя, а репутация как у злодея: правда ли, что ночная птица лишает коз молока и зрения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

С наступлением вечера над полями и лесными опушками можно услышать необычный звук, напоминающий работу маленького мотора. Это не техника и не насекомые, а птица с загадочным названием — козодой. Его имя уже не одно столетие вызывает вопросы и легенды. Действительно ли эта птица "доит" коз и откуда взялся такой миф?

Козодой крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Козодой крупным планом

Где истоки названия

Слово "козодой" уходит корнями в латинское Caprimulgus - "доящий козу". Так его называли ещё античные авторы: Аристотель и Плиний писали, будто птица по ночам присасывается к вымени коз, пьёт молоко, а животные от этого слепнут и теряют способность давать приплод.

На деле это не более чем красивая легенда. Современные наблюдения доказывают: козодой вовсе не интересуется молоком. Его рацион состоит из насекомых, которых он ловит прямо на лету.

Чем питается козодой

Главное оружие птицы — огромный "раскрывающийся" клюв с жёсткими щетинками вокруг. С его помощью козодой хватает мотыльков, комаров, жуков, а порой даже крупных слепней.

Почему же его часто видят рядом с козами и коровами? Всё просто: вечером насекомые слетаются к теплу и запахам животных. Козодой прилетает туда, где кормится его "блюдо", и никакого интереса к молоку не проявляет.

По сути, эта птица "доит" не коз, а облака гнуса, облегчая жизнь и скоту, и людям.

Где можно встретить козодоя

На территории России и Европы чаще всего встречается обыкновенный козодой. Его ареал — от Испании до Сибири. На зиму птицы улетают в Африку. Всего известно 39 видов козодоев.

  • Живут они преимущественно на опушках, в редколесье и степях.
  • Днём козодой прячется на земле или на ветках, где его сложно заметить благодаря маскировочному оперению.
  • Гнёзд не строит: откладывает яйца прямо на почву, камни или даже гарь после пожаров.

Уникальные особенности

  • Голос самца — протяжное "жужжание", напоминающее работу двигателя. Его можно услышать за километр.
  • В сумерках птица любит садиться на дороги или тропинки, где греется и ловит пролетающих насекомых.
  • Оперение идеально сливается с корой и землёй, превращая птицу в "сучок".
  • Самки иногда откладывают яйца прямо в пепелище — там кладка становится почти невидимой.
  • У козодоя маленький клюв, но при ловле насекомых он раскрывается так широко, что кажется, будто пропадает половина головы.

Сравнение мифа и реальности

Миф Реальность
Пьёт молоко у коз Ловит насекомых у животных
Ослабляет зрение коз Избавляет их от гнуса
Вредитель хозяйства Санитар и союзник в борьбе с насекомыми

Советы шаг за шагом для наблюдателей

  • Ищите козодоя в сумерках на опушках или возле пастбищ.
  • Прислушайтесь к звуку мотора — это его голос.
  • Смотрите внимательнее на землю: неподвижная птица может казаться куском дерева.
  • Для фото лучше использовать ночную съёмку с длинной выдержкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать козодоя за вредителя.
    Последствие: необоснованное уничтожение птиц.
    Альтернатива: помнить, что он борется с насекомыми и полезен для хозяйства.

  • Ошибка: подходить близко к кладке.
    Последствие: самка бросает яйца.
    Альтернатива: наблюдать издалека, не тревожа птицу.

А что если встретить его в городе

Козодои редко появляются в населённых пунктах, но в тёплые вечера их можно заметить на окраинах, где есть пустыри или заброшенные участки. Их голос легко спутать с шумом техники — именно там и можно услышать ночного "жужжащего охотника".

Плюсы и минусы для экосистемы

Плюсы Минусы
Сокращает численность гнуса Зависим от насекомых
Помогает скоту и людям Численность падает
Поддерживает баланс экосистемы Уязвим при вырубке лесов и химизации полей

FAQ

Почему козодой жужжит как мотор

Это брачная песня самца, которой он обозначает территорию.

Можно ли держать козодоя дома

Нет, это дикая птица, зависящая от большого количества насекомых.

Правда ли, что его численность сокращается

Да, из-за вырубки лесов и пестицидов, убивающих его корм.

Мифы и правда

  • Миф: козодой опасен для скота.
    Правда: он помогает, поедая гнус.

  • Миф: птица живёт только возле коз.
    Правда: её можно встретить и вдали от ферм.

  • Миф: название отражает реальное поведение.
    Правда: это древнее заблуждение, не имеющее подтверждений.

В деревнях считали: если слышен козодой, ночь окончательно вступила в силу. Его голос становился своеобразным "колыбельным знаком" для людей и животных, что отражалось в народных поверьях.

3 интересных факта

  • В Англии козодоя называют nightjar - "ночная трещотка".
  • Его голос может менять тональность, словно мотор, работающий на разных оборотах.
  • В фольклоре птица часто считалась вестником перемен или границы между днём и ночью.

Исторический контекст

  • Древняя Греция: первые упоминания о "доении коз".
  • Средние века: миф укрепился в крестьянской культуре Европы.
  • XX век: орнитологи окончательно опровергли легенду, доказав насекомоядный рацион.

Козодой — это не "похититель молока", а ночной защитник, чья роль в природе куда важнее и благороднее, чем древние мифы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
