Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега

Зоосфера

В Нью-Йорке тревогу бьют экологи и рыбаки: в местных реках и каналах стремительно распространяется необычный хищник — северный змееголов. Его прозвали "рыбой Франкенштейна" за способность выживать там, где другие виды погибают. Этот агрессивный пришелец из Азии дышит атмосферным воздухом и может прожить несколько дней на суше, переползая из одного водоёма в другой.

Опасный змееголов у берегов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опасный змееголов у берегов

Такой феномен делает его особенно опасным для экосистем, ведь привычные преграды — бетонные дамбы, пересохшие канавы или отсутствие воды — не способны его остановить.

"Они могут нанести ущерб водным экосистемам, обогнав основных хищников и поедая наши местные виды рыб", — подчеркнули в Департаменте охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (DEC).

Змееголов опасен

Главная угроза в том, что этот вид способен вытеснить традиционных обитателей американских водоёмов — судака, щуку и окуня. Обладая прожорливостью и выносливостью, рыба быстро становится доминирующим хищником. В результате сокращается численность местных видов, что приводит к разрушению пищевой цепи.

Кроме того, змееголов активно размножается, а его кладки охраняют оба родителя, что увеличивает выживаемость мальков.

Сравнение видов

Характеристика Северный змееголов Судак (местный) Щука (местная)
Длина тела до 1 метра до 80 см до 1,2 м
Особенность дыхания может дышать воздухом только жабры только жабры
Передвижение способен ползти по суше нет нет
Размножение оба родителя охраняют потомство один родитель нет
Опасность для экосистемы крайне высокая низкая средняя

А что если змееголов распространится повсеместно

Если "рыбы Франкенштейна" закрепятся в большинстве рек, они могут радикально изменить экосистему. Водоёмы лишатся привычных хищников, рыболовный туризм сократится, а аквакультура потеряет баланс. Это затронет не только экологию, но и экономику — рестораны, рыбные рынки, фермерские хозяйства.

Мифы и правда

  • Миф: змееголовы полезны, так как едят только больную рыбу.

  • Правда: они охотятся на любую доступную добычу, включая здоровую.

  • Миф: если выпустить одну особь, ничего не случится.

  • Правда: они быстро размножаются и образуют устойчивую популяцию.

  • Миф: их можно держать дома как экзотических питомцев.

  • Правда: во многих штатах их содержание запрещено законом.

Три интересных факта

  1. Змееголов может прожить до 4 суток вне воды, если влажная среда позволяет коже удерживать влагу.
  2. В Азии его мясо считается деликатесом и продаётся на рынках.
  3. У этой рыбы до 55 острых зубов, которыми она легко разделывает добычу.

Вторжение "рыбы Франкенштейна" в водоёмы Нью-Йорка — это не просто экзотическая новость, а серьёзная угроза экологии и экономики региона. Способность змееголова дышать воздухом, выживать вне воды и стремительно размножаться делает его опасным конкурентом для местных хищников. Предотвратить катастрофу можно только совместными усилиями рыбаков, жителей и экологов: важно соблюдать правила, сообщать о находках и не допускать распространения инвазивных видов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
