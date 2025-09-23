Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега

В Нью-Йорке тревогу бьют экологи и рыбаки: в местных реках и каналах стремительно распространяется необычный хищник — северный змееголов. Его прозвали "рыбой Франкенштейна" за способность выживать там, где другие виды погибают. Этот агрессивный пришелец из Азии дышит атмосферным воздухом и может прожить несколько дней на суше, переползая из одного водоёма в другой.
Такой феномен делает его особенно опасным для экосистем, ведь привычные преграды — бетонные дамбы, пересохшие канавы или отсутствие воды — не способны его остановить.
"Они могут нанести ущерб водным экосистемам, обогнав основных хищников и поедая наши местные виды рыб", — подчеркнули в Департаменте охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (DEC).
Главная угроза в том, что этот вид способен вытеснить традиционных обитателей американских водоёмов — судака, щуку и окуня. Обладая прожорливостью и выносливостью, рыба быстро становится доминирующим хищником. В результате сокращается численность местных видов, что приводит к разрушению пищевой цепи.
Кроме того, змееголов активно размножается, а его кладки охраняют оба родителя, что увеличивает выживаемость мальков.
|Характеристика
|Северный змееголов
|Судак (местный)
|Щука (местная)
|Длина тела
|до 1 метра
|до 80 см
|до 1,2 м
|Особенность дыхания
|может дышать воздухом
|только жабры
|только жабры
|Передвижение
|способен ползти по суше
|нет
|нет
|Размножение
|оба родителя охраняют потомство
|один родитель
|нет
|Опасность для экосистемы
|крайне высокая
|низкая
|средняя
Если "рыбы Франкенштейна" закрепятся в большинстве рек, они могут радикально изменить экосистему. Водоёмы лишатся привычных хищников, рыболовный туризм сократится, а аквакультура потеряет баланс. Это затронет не только экологию, но и экономику — рестораны, рыбные рынки, фермерские хозяйства.
Миф: змееголовы полезны, так как едят только больную рыбу.
Правда: они охотятся на любую доступную добычу, включая здоровую.
Миф: если выпустить одну особь, ничего не случится.
Правда: они быстро размножаются и образуют устойчивую популяцию.
Миф: их можно держать дома как экзотических питомцев.
Правда: во многих штатах их содержание запрещено законом.
Вторжение "рыбы Франкенштейна" в водоёмы Нью-Йорка — это не просто экзотическая новость, а серьёзная угроза экологии и экономики региона. Способность змееголова дышать воздухом, выживать вне воды и стремительно размножаться делает его опасным конкурентом для местных хищников. Предотвратить катастрофу можно только совместными усилиями рыбаков, жителей и экологов: важно соблюдать правила, сообщать о находках и не допускать распространения инвазивных видов.
