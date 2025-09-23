30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:44
Зоосфера

Белые акулы давно вызывают у людей смесь страха и восхищения. Эти хищники океана символизируют мощь природы, а их передвижения и повадки стали предметом пристального изучения учёных. Одним из наиболее ярких открытий последних лет стало наблюдение за акулой, получившей прозвище "Претендент" или просто "Зверь". Её размеры поражают воображение: 14 футов длиной и более 1650 фунтов весом. Последний раз она была замечена у побережья Северной Каролины, где, по мнению специалистов, находила пищу и силы для продолжения своего длинного маршрута.

Белая акула охота
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белая акула охота

Великан у берегов Атлантики

"Зверь" не случайно привлёк внимание исследователей. Это одна из крупнейших белых акул, зарегистрированных в североатлантическом регионе. Её возраст оценивается примерно в 30 лет, а для акулы такого вида это показатель зрелости и силы. В этом возрасте хищники достигают максимальных размеров и становятся важнейшими элементами экосистемы, контролируя численность других морских организмов.

Каждый год с середины мая по конец июня белые акулы начинают перемещаться от южных зимних вод к более тёплым районам Северного полушария. Для них это не просто путешествие, а часть естественного цикла: поиск пищи, размножение и отдых. Именно в этот миграционный период специалисты и зафиксировали "Претендента" у пролива Памлико.

"Акулы в нашей глобальной системе слежения проводят некоторое время у внешних берегов, прежде чем двигаться на север, что, по-видимому, делает белая акула-претендент", — сказал главный учёный и ветеринар OCEARCH Харли Ньютон.

Технологии слежения: наука против стихии

Эта акула находится под контролем с января: её впервые отметили в 45 милях от побережья Джексонвилля (Флорида). Процедура "маркировки" включала отбор биологических проб и установку спутникового передатчика на спинной плавник. Такой маяк позволяет определять местоположение животного каждый раз, когда оно поднимается к поверхности.

Современные методы отслеживания открыли новую эру в изучении акул. Учёные теперь могут видеть, какие маршруты они выбирают, где кормятся и сколько времени проводят в определённых зонах. Эти данные необходимы не только для научного интереса, но и для охраны природы — ведь белые акулы играют ключевую роль в поддержании баланса океанских экосистем.

Сравнение: крупные белые акулы

Имя/прозвище акулы Длина Вес Место наблюдения
"Претендент" ("Зверь") 14 футов 1653 фунта Северная Каролина
"Дип Блю" около 20 футов более 2 тонн Гавайи, Тихий океан
"Мэри Ли" 16 футов 3456 фунтов Восточное побережье США

Исчезновение вида

Белая акула считается уязвимым видом. Если её численность резко сократится, экосистемы пострадают: популяции тунца, скумбрии и других рыб начнут бесконтрольно расти, что приведёт к дисбалансу в пищевой цепи. В итоге это может ударить и по рыболовной отрасли, и по качеству морской продукции.

Мифы и правда

  • Миф: белые акулы нападают на человека при каждой встрече.

  • Правда: большинство встреч заканчиваются без агрессии, нападения редки.

  • Миф: у акул плохое зрение.

  • Правда: они прекрасно различают движения и чувствуют электромагнитные импульсы.

  • Миф: белые акулы встречаются только в холодных водах.

  • Правда: их можно встретить и в умеренно тёплых зонах, особенно во время миграций.

3 интересных факта

  1. У белых акул более 300 зубов, расположенных в несколько рядов.
  2. Они способны развивать скорость до 25 миль в час при рывке.
  3. Беременность у белых акул длится до 18 месяцев — одна из самых длинных среди рыб.

Наблюдение за "Зверем" — одной из крупнейших белых акул Атлантики — показывает, насколько важны современные технологии слежения. Они помогают не только раскрывать тайны миграций и поведения хищников, но и создают фундамент для их защиты. Чем больше мы узнаём об этих "хозяевах океана", тем выше шанс сохранить баланс морских экосистем и гармонию в отношениях человека с природой.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
