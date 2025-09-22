Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спокойствие спасает от проверки: как правильно вести себя рядом с постом ДПС
Непрошеные соседи на даче: проводка, урожай и здоровье под угрозой — крысы атакуют
Королевский ультиматум: Карл III поставил точку в вопросе возвращения принца Гарри
Эти специи превращают обычные помидоры в сладкую бомбу — вкус удивит даже гурманов
Редкий сбой в ДНК, который рушит здоровье изнутри: печень и мышцы первыми оказываются под ударом
Капсулы и кремы больше не короли: где искать настоящий коллаген для кожи
Полезное не всегда худит: зелень незаметно добавляет килограммы — эти листья мешают диете
Октябрьский скачок: продукты в России дорожают до 12 процентов
Шокирующий поступок Шамана на Интервидении: что об этом думает Никас Сафронов

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

4:03
Зоосфера

В пресных водоёмах Азии и некоторых других регионов живёт удивительное существо — рыба змееголов. Её внешний вид и повадки сделали её известной далеко за пределами естественного ареала. Эта рыба умеет дышать воздухом, передвигаться по суше и охотиться на жертву, превосходящую её по размерам. Недаром рыбаки называют её "живым вызовом" и считают добычу змееголова настоящим трофеем.

Рыба змееголов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рыба змееголов

Внешность и места обитания

Змееголов вырастает до метра в длину и может весить 7-8 килограммов, а некоторые особи достигают и десяти. Серебристо-серая окраска с тёмными пятнами делает его почти незаметным в зарослях пруда или на фоне ила. Голова вытянута и напоминает змеиную — отсюда и название. У рыбы крупные золотистые глаза и широкий рот, вооружённый острыми зубами.

Изначально змееголов был распространён в реках и озёрах Китая, Кореи, Японии. Позже его завезли в Северную Америку, где он быстро приспособился и даже стал угрозой для местной ихтиофауны. В новых водоёмах рыба не встречает естественных врагов, активно размножается и вытесняет аборигенные виды. Лишь холодный климат сдерживает её экспансию.

Сравнение

Вид рыбы Размеры Особенности питания Способности
Змееголов До 1 м, 7-10 кг Рыба, лягушки, птицы, грызуны Может дышать воздухом, ходить по суше
Щука До 1,5 м, 15 кг Рыба, земноводные Засадный хищник, быстрый рывок
Сом До 5 м, 100 кг+ Рыба, моллюски, птицы Ночью активен, живёт на дне
Окунь До 50 см Мелкая рыба, насекомые Стая, агрессивное поведение

Уникальные способности

Главная особенность змееголова — умение жить без воды несколько дней. Его жаберный аппарат устроен так, что рыба может усваивать кислород из воздуха. Благодаря этому змееголов способен переползать из одного водоёма в другой, даже преодолевая сушу.

Необычно и то, что он может издавать звуки — урчание или сопение. Делается это при помощи плавательного пузыря, и чаще всего используется в период нереста для привлечения самок.

Охота и питание

Молодые змееголовы питаются рачками и водными насекомыми. Взрослые переходят на более крупную добычу: мелкую рыбу, головастиков, лягушек. Если рядом окажется неосторожный птенец или мышь, то и они могут стать жертвой. Змееголов предпочитает выжидать, маскируясь в траве или иле, а затем атакует молниеносно. При недостатке пищи рыба способна выползать на берег в поисках еды.

Мифы и правда

  • Миф: змееголов всегда опасен для человека.

  • Правда: он атакует только добычу, которую считает съедобной.

  • Миф: эта рыба живёт только в Азии.

  • Правда: её успешно расселили в США и даже в некоторых районах Европы.

  • Миф: змееголов нельзя поймать на удочку.

  • Правда: с правильной снастью это реальный и захватывающий трофей.

Три факта

  1. Змееголов может прожить без воды до четырёх дней.
  2. Он способен передвигаться по суше, изгибая тело змееобразными движениями.
  3. В Китае мясо змееголова считается деликатесом и используется в лечебных супах.

Змееголов — не просто необычная рыба с устрашающей внешностью. Это пример удивительной приспособляемости и силы, которая вдохновляет одних и пугает других. Для одних он — кулинарный деликатес, для других — экологическая проблема. Но в любом случае это живое доказательство того, насколько природа изобретательна.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сырость в погребе отступит навсегда: наши деды знали этот взрывной метод — соседи обзавидуются
Садоводство, цветоводство
Сырость в погребе отступит навсегда: наши деды знали этот взрывной метод — соседи обзавидуются
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Шоу-бизнес
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Точка зрения
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Популярное
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении

Ольга Бузова обрушилась с критикой на Ярослава Дронова (Шамана) из-за его отказа от участия в оценках на "Интервидении", назвав это детским садом.

Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение
Последние материалы
Экономить на путешествиях проще, чем кажется: секреты выгодного бронирования жилья
Пять крепких орешков: лучшие авто до 1 млн рублей, что выдержат любые дороги России
Полотенца каменеют на глазах: простая добавка в стирке возвращает им нежность
Чёрные дельфины, которых избегают даже косатки: что делает гринд скрытыми властителями глубин
Ждать чудо бессмысленно: есть метод, который реально убирает целлюлит без усилий
Каннибал, который стал заботливым отцом: самые странные обитатели рек
Самая сильная реклама — отсутствие рекламы: как молчание обретает голос
Заглохший двигатель калечит автомат: как паника ломает АКПП за секунды
Кабачковая икра по-советски: вкус детства, который не потерял актуальности
Воняет сильнее аммиака, стоит дороже золота: вещество с ароматом кожи, добываемое из редчайших зверей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.