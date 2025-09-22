Чёрные дельфины, которых избегают даже косатки: что делает гринд скрытыми властителями глубин

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Гринды, или черные дельфины, — одни из самых необычных жителей океана. Эти морские млекопитающие поражают не только размерами, но и поведением, которое до сих пор вызывает вопросы у ученых. Несмотря на дружелюбную внешность, гринды известны как сильные и сплоченные животные, способные поставить на место даже таких хищников, как косатки. Почему же эти морские великаны предпочитают держаться подальше от "черных китов"?

Гринды в океане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гринды в океане

Гринды

Гринды относятся к семейству дельфиновых и встречаются в умеренных и субполярных водах. В отличие от привычных дельфинов, они редко приближаются к берегам и предпочитают открытый океан. Существует два вида: короткоплавниковая гринда (Globicephala macrorhynchus) и длинноплавниковая, или обыкновенная (Globicephala melas). Их отличает форма плавников и количество зубов.

Длина взрослой особи может достигать 6-8 метров, а вес — до 4 тонн. У самцов особенно заметна округлая массивная голова. Темная окраска — черная или насыщенно-серая — дала им название "черные киты".

Виды гринд

Характеристика Короткоплавниковая гринда Длинноплавниковая гринда
Длина тела до 6 м до 8 м
Вес 2-3,5 т до 4 т
Количество зубов на челюсть 14-18 16-26
Ареал тропики и субтропики умеренные широты
Особенность короткие плавники длинные серповидные плавники

Устройство их общества

Гринды — крайне социальные животные. Стая насчитывает от 20 до 100 особей, иногда и больше. Главную роль играет опытная самка, а молодые остаются рядом с матерью всю жизнь. Такая структура напоминает матриархат. Самки, пережившие менопаузу, продолжают жить десятилетиями, выполняя роль наставниц и защитниц для молодняка.

Эта сплоченность делает стаю мощной силой в океане. В отличие от одиночных хищников, гринды действуют как единый организм.

Добыча пищи

Основу их рациона составляют кальмары и другие головоногие моллюски. Иногда они охотятся на рыбу. Ныряют гринды глубоко — более 600 метров, задерживая дыхание до 10 минут. Охотятся они коллективно, координируя действия с помощью эхолокации и сложных звуковых сигналов.

Общение

Каждая стая имеет собственные "диалекты". Гринды используют свисты, щелчки и пульсирующие звуки. Эти вокализации помогают им в охоте и обороне. В некоторых случаях они способны воспроизводить звуки косаток, маскируясь под них.

Враг косаток

На первый взгляд кажется, что конкуренции за пищу у этих видов нет: косатки любят рыбу, а гринды — кальмаров. Но исследования показывают, что гринды обладают мощным акустическим оружием. Их сигналы могут сбивать эхолокацию косаток, фактически "глуша" их. Для косаток, зависящих от слуха, это огромный риск. Зафиксированы случаи, когда косатки прекращали охоту и спешно уходили после появления гринд.

Кроме того, гринды известны агрессивной защитой стаи. Они атакуют акул и других хищников, защищая детенышей и слабых особей. Косатки, привыкшие к одиночной охоте, рискуют нарваться на мощный коллективный отпор.

А что если гринды исчезнут

Гринды занимают важную нишу в океанической экосистеме. Их исчезновение приведет к дисбалансу: популяции кальмаров резко возрастут, что скажется на рыболовстве и других хищниках. Кроме того, утрата их "акустического щита" изменит поведение косаток и хищников, что повлечет неожиданные последствия.

Гринды занимают важную нишу в океанической экосистеме. Их исчезновение приведет к дисбалансу: популяции кальмаров резко возрастут, что скажется на рыболовстве и других хищниках. Кроме того, утрата их "акустического щита" изменит поведение косаток и хищников, что повлечет неожиданные последствия.

Мифы и правда

  • Миф: гринды нападают на людей.
    Правда: случаев агрессии против человека не зафиксировано, напротив, они известны дружелюбием.

  • Миф: это вид китов.
    Правда: гринды — дельфины, хоть и очень крупные.

  • Миф: косатки охотятся на гринд.
    Правда: косатки предпочитают избегать встречи с ними.

Три интересных факта

  1. Гринды способны нырять глубже 600 метров, что сопоставимо с рекордными погружениями аквалангистов.
  2. У них наблюдается менопауза — редчайшее явление среди млекопитающих.
  3. Их звуковые "боевые крики" могут парализовать эхолокацию косаток.

Гринды — это не просто крупные декосаткльфины, а уникальные хранители океанического баланса. Их социальная организация, интеллект и способность защищать стаю делают их сильным и уважаемым видом. Даже косатки предпочитают избегать конфликта с этими морскими млекопитающими. Изучение гринд помогает лучше понять сложность и взаимосвязь океанических экосистем, а также напоминает о том, что человек должен относиться к таким созданиям с уважением и бережностью.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
