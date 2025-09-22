Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Длинные волосы — не магия, а дисциплина: простые привычки заменяют дорогие уходовые средства
Спокойствие спасает от проверки: как правильно вести себя рядом с постом ДПС
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Непрошеные соседи на даче: проводка, урожай и здоровье под угрозой — крысы атакуют
Королевский ультиматум: Карл III поставил точку в вопросе возвращения принца Гарри
Эти специи превращают обычные помидоры в сладкую бомбу — вкус удивит даже гурманов
Редкий сбой в ДНК, который рушит здоровье изнутри: печень и мышцы первыми оказываются под ударом
Капсулы и кремы больше не короли: где искать настоящий коллаген для кожи
Полезное не всегда худит: зелень незаметно добавляет килограммы — эти листья мешают диете

Каннибал, который стал заботливым отцом: самые странные обитатели рек

5:57
Зоосфера

Они не так заметны, как японские и китайские исполины, но в реках Северной Америки прячется свой собственный подводный великан — аллеганский скрытожаберник. Эта удивительная амфибия больше напоминает древнее существо, чем привычное животное, и уже много лет поражает учёных своей биологией и образом жизни.

Саламандра-гигант в подводных камнях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Саламандра-гигант в подводных камнях

Кто такие скрытожаберники

Аллеганский скрытожаберник — один из крупнейших представителей отряда хвостатых амфибий. Его размеры достигают 60-70 см, а продолжительность жизни может доходить до полувека. Живут они исключительно в чистейших реках и озёрах восточной части США, что делает вид крайне уязвимым: малейшее загрязнение среды становится для них угрозой.

В отличие от многих других амфибий, взрослые особи не имеют жабр. Вместо этого вся поверхность их кожи покрыта складками, внутри которых расположена густая сеть капилляров. Через них скрытожаберник и получает кислород, дыша прямо кожей.

Охота и питание

Эти амфибии предпочитают засадную тактику. Замаскировавшись под камень или корягу, они мгновенно бросаются на добычу. В меню входят рыбы, мелкие земноводные и даже змеи. Но нередко скрытожаберники проявляют каннибализм, нападая на себе подобных. Несмотря на агрессивную охотничью стратегию, для человека они не представляют опасности, если, конечно, не пытаться сунуть пальцы им в рот.

Сравнение с другими гигантскими саламандрами

Вид саламандры Средняя длина Среда обитания Особенности дыхания
Китайская исполинская до 180 см Китай, горные реки Жабры на ранних стадиях, кожа у взрослых
Японская исполинская до 150 см Япония, холодные реки Складки кожи с капиллярами
Аллеганский скрытожаберник до 70 см США, чистые реки Полностью кожное дыхание

Размножение

Весной самцы роют небольшие ямки на дне водоёма. Самки откладывают туда икру, а самцы оплодотворяют её и остаются сторожить кладку. Забота о потомстве длится до трёх месяцев, пока личинки не окрепнут и не начнут самостоятельную жизнь.

Советы шаг за шагом: где можно увидеть скрытожаберников

  1. Посетить природные парки США, где реки сохраняют первозданную чистоту.

  2. Выбрать экскурсии с гидом-биологом, так как самостоятельно заметить амфибию почти невозможно.

  3. Использовать поляризационные очки для наблюдения сквозь воду.

  4. Сохранять тишину у водоёма — скрытожаберники реагируют на шум и уходят в укрытия.

  5. Избегать использования кремов и лосьонов перед купанием, чтобы не навредить экосистеме.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наблюдать животных в загрязнённых реках.

  • Последствие: шансов встретить скрытожаберника практически нет.

  • Альтернатива: отправиться в охраняемые природные зоны, где поддерживается чистота водоёмов.

  • Ошибка: кормить амфибий рыбой.

  • Последствие: нарушение их рациона и агрессия.

  • Альтернатива: ограничиться наблюдением, не вмешиваясь в экосистему.

  • Ошибка: брать животных в руки.

  • Последствие: стресс у амфибий и возможные повреждения кожи.

  • Альтернатива: использовать подводные камеры и специальные бинокуляры.

А что если саламандры исчезнут

Исчезновение скрытожаберников приведёт к нарушению равновесия экосистем. Эти амфибии регулируют численность рыб и змей, а также служат индикатором чистоты воды. Без них реки станут более уязвимыми к перенаселению отдельных видов и загрязнению.

Плюсы и минусы содержания в неволе

Плюсы Минусы
Возможность изучения в аквариумах Требуют огромных аквариумов с фильтрацией
Долгая жизнь при правильном уходе Высокая чувствительность к загрязнениям
Популярность у исследователей Каннибализм, сложность совместного содержания

FAQ

Можно ли держать скрытожаберника дома?
Теоретически возможно, но для этого нужен огромный аквариум с проточной водой и стерильной чистотой.

Сколько стоит содержание такой амфибии?
Расходы исчисляются тысячами долларов в год из-за систем фильтрации и кормления.

Что лучше для наблюдения — аквариум или дикая природа?
Для любителей природы интереснее увидеть скрытожаберника в естественной среде, но это сложно и требует терпения.

Мифы и правда

  • Миф: скрытожаберники нападают на людей.

  • Правда: они избегают контакта и не представляют опасности.

  • Миф: эти животные встречаются во многих странах.

  • Правда: ареал строго ограничен восточными штатами США.

  • Миф: могут жить в любом аквариуме.

  • Правда: нужны особые условия с проточной водой и постоянным кислородным обменом.

3 интересных факта

  1. Скрытожаберники — живые "ископаемые", почти не изменившиеся за десятки миллионов лет.

  2. Их кожа настолько чувствительна, что они реагируют даже на лёгкие колебания воды.

  3. В некоторых индейских племенах считали этих амфибий духами рек.

Исторический контекст

  • Миллионы лет назад предки скрытожаберников уже существовали в водоёмах Северной Америки.

  • В XIX веке первые натуралисты описали этот вид, удивившись его необычной внешности.

  • Сегодня скрытожаберники находятся под охраной, поскольку численность их резко сократилась из-за загрязнения рек.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Недвижимость
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
Авто
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
Популярное
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении

Ольга Бузова обрушилась с критикой на Ярослава Дронова (Шамана) из-за его отказа от участия в оценках на "Интервидении", назвав это детским садом.

Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение
Последние материалы
Экономить на путешествиях проще, чем кажется: секреты выгодного бронирования жилья
Пять крепких орешков: лучшие авто до 1 млн рублей, что выдержат любые дороги России
Полотенца каменеют на глазах: простая добавка в стирке возвращает им нежность
Чёрные дельфины, которых избегают даже косатки: что делает гринд скрытыми властителями глубин
Ждать чудо бессмысленно: есть метод, который реально убирает целлюлит без усилий
Каннибал, который стал заботливым отцом: самые странные обитатели рек
Самая сильная реклама — отсутствие рекламы: как молчание обретает голос
Заглохший двигатель калечит автомат: как паника ломает АКПП за секунды
Кабачковая икра по-советски: вкус детства, который не потерял актуальности
Воняет сильнее аммиака, стоит дороже золота: вещество с ароматом кожи, добываемое из редчайших зверей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.