Белтекс называют овцепсом: как селекция превратила барашка в монстра из мемов

Белтекс — порода овец, которая больше похожа на персонажа комиксов, чем на сельскохозяйственное животное. Эти крепыши с массивным телом и странноватым выражением морды выглядят так, словно только что вышли из спортзала. Но на самом деле "овцепсы" — результат работы селекционеров, а не шутка природы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Изначально всё началось с овец породы тексель из Голландии, известных своей развитой мускулатурой. Однако фермеры решили пойти дальше: если можно увеличить выход мяса без тренировок и силовых нагрузок, почему бы не попробовать? Так началась история породы белтекс — одной из самых необычных линий мясных овец в мире.

Откуда взялись овцы-бодибилдеры

Основой для белтексов стали голландские тексели. Они и так отличались внушительной мышечной массой, но бельгийские фермеры и учёные из Льежского университета решили довести результат до предела. Получив животных с увеличенной вдвое мясистостью, они продолжили эксперимент: в Великобритании текселей скрестили с породой суффолк. Так появилась новая линия, где акцент сделали на мышцах, а не на шерсти.

Белтексы стали идеальными "поставщиками стейков", но внешность явно не вошла в список приоритетов. У этих баранов массивные тела, короткие ноги и необычные морды. Зато их продуктивность говорит сама за себя.

Чем белтекс отличается от других пород

С виду белтексы не всегда кажутся крупнее собратьев. Рост их в среднем составляет 50-60 см, вес — до 90 кг. Но фишка в другом: у этих овец тонкий костяк и минимальное количество жира. То есть вес распределяется почти полностью в сторону мяса.

Если сравнивать с другими породами, то при одинаковом весе белтекс даёт значительно больший выход готового продукта. Для фермеров это означает больше прибыли, а для потребителей — постное мясо высокого качества.

Сравнение пород мясных овец

Порода Средний вес Количество жира Особенности
Тексель 85-90 кг среднее развитая мускулатура
Суффолк 90-100 кг выше среднего быстрый рост
Белтекс 85-90 кг минимальное максимум мяса при тонком костяке

Бонус: мясо и шерсть

Белтексы — это прежде всего мясное направление. Но и шерсти с них можно получить немного. Конечно, это не мериносы, но для носков или перчаток вполне хватит. Таким образом, порода обеспечивает двойную выгоду: и мясо, и пусть скромную, но шерстяную продукцию.

Слабые места "овцепсов"

Высокая мясистость имеет оборотную сторону. Белтексы требуют качественного рациона и не могут довольствоваться только подножным кормом. Их организм расходует все ресурсы на рост мышц, а на иммунитет сил остаётся меньше. Поэтому они чаще болеют, подвержены паразитам и респираторным инфекциям.

Роды у белтексов также проблемные: ягнята крупные, да ещё и рождаются по 2-3 сразу. Фермерам приходится следить за овцематками особенно внимательно.

Наконец, не всех устраивает внешний вид породы: морды у белтексов действительно специфические, и не каждому фермеру приятно смотреть на таких подопечных.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Давать дешёвый корм → быстрые болезни и падёж → использование сбалансированных комбикормов.
• Оставлять роды без контроля → гибель ягнят → ветеринарное сопровождение и помощь при окотах.
• Разводить только белтексов → высокие расходы и риски → скрещивание с местными породами для улучшения потомства.

Советы шаг за шагом: как работать с белтексами

  1. Закупить племенных баранов белтекс для скрещивания.

  2. Использовать их для улучшения мясных качеств у местных овец.

  3. Следить за рационом — в корме должны быть протеины, витамины и минералы.

  4. Контролировать здоровье животных и регулярно проводить вакцинацию.

  5. Планировать окоты и быть готовыми к сложным родам.

А что если скрестить

Многие фермеры выбирают именно эту стратегию. Вместо чистопородного разведения, которое требует больших вложений, они покупают белтексов-самцов и скрещивают их с более неприхотливыми овцами. В результате приплод получается мясистым, но менее капризным. Это позволяет совместить выгоду с устойчивостью.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Высокий выход мяса Требовательность к кормам
Минимум жира Склонность к болезням
Возможность улучшать другие породы Сложные роды
Двойная продукция: мясо и шерсть Специфическая внешность

FAQ

Вопрос: почему белтексов не разводят массово?
Ответ: они слишком требовательны к уходу и корму, а также часто болеют.

Вопрос: что выгоднее — содержать чистопородных или скрещенных овец?
Ответ: для большинства хозяйств рациональнее скрещивание: меньше затрат и устойчивое потомство.

Вопрос: какого качества мясо у белтексов?
Ответ: постное, с минимальным количеством жира, подходит для диетического питания.

Мифы и правда

• Миф: белтекс — случайный гибрид овцы и собаки.
Правда: это результат селекции на основе текселя и суффолка.
• Миф: эта порода даёт огромные объёмы шерсти.
Правда: шерсть есть, но в небольших количествах.
• Миф: белтексы слишком крупные.
Правда: по весу они сопоставимы с другими породами, но структура тела мясистее.

Интересные факты

  1. Белтексы — одна из немногих пород, которую иногда называют "овцами-культуристами".

  2. Ветеринары отмечают, что ягнята белтексов с рождения крупнее обычных овец.

  3. Порода популярна на выставках, где производит настоящий фурор своим видом.

Исторический контекст

• XIX век — начало работ с текселями в Голландии.
• XX век — бельгийские фермеры усиливают мясные качества.
• Позже — скрещивание с суффолком в Великобритании.
• Сегодня — белтекс известен как одна из самых мясных пород в Европе.

Белтексы — это пример того, как селекция может создать животное с почти фантастическими характеристиками. Они требуют больше ухода и затрат, но в обмен дают качественное мясо, которое ценится на рынке. Для опытных фермеров эта порода может стать настоящим козырем, особенно если грамотно использовать её в скрещивании.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
