История великого недопонимания: как несколько капель воды превращают пушистого любимца в хищника

Может ли пушистый любимец превратиться в настоящего хищника только из-за нескольких капель воды? Увы, да. Для многих хозяев мытьё кошки — это стресс не меньше, чем для самого животного. Давайте разберёмся, почему кошки боятся воды и как превратить купание в безопасный и относительно спокойный процесс.
Фелинологи и ветеринары выделяют несколько факторов, из-за которых большинство кошек с недоверием относятся к воде:
Шерсть и терморегуляция.
У домашних кошек шерсть рыхлая, быстро намокает и лишает животное воздушной "подушки". Намокнув, кошка начинает мёрзнуть и чувствует дискомфорт.
Эволюция.
Дикие предки большинства пород обитали в сухих степях и пустынях. С водой они практически не сталкивались, поэтому врождённой привычки плавать у них нет. Исключение — кошки, выведенные в регионах с большим количеством водоёмов.
Запах и уязвимость.
Когда шерсть мокрая, естественный запах кошки усиливается. Для животного это сигнал опасности: его могут заметить хищники или добыча.
Психологический фактор.
В воде кошка не чувствует твёрдой поверхности, теряет контроль над ситуацией, а значит — испытывает стресс.
Звуки.
Шум душа или льющейся струи часто пугает сильнее самой воды. Именно поэтому кошка может спокойно сидеть на берегу озера, но паниковать в ванной.
Чаще всего — нет. Домашние кошки прекрасно ухаживают за шерстью самостоятельно. Мыть их рекомендуется только в особых случаях:
Важно: слишком частое мытьё нарушает естественный баланс кожи и может вызвать сухость или перхоть.
Чтобы не превратить купание в стресс для всех участников, стоит подготовиться заранее:
Не все кошки панически боятся воды. Существуют породы, которые, наоборот, тянутся к купанию:
Кошки не боятся воды просто так — за этим стоит их биология, эволюция и инстинкты. Но если действовать мягко и правильно, купание перестанет быть пыткой. Главное — не торопиться, учитывать особенности породы и помнить: кошке важнее всего чувство безопасности.
