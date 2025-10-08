Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Меган Маркл шокировала мир: что скрывается за её новой внешностью
Тайный выбор природы: как зарождается мальчик или девочка и от кого же это все таки зависит
Алла Пугачёва осталась без медицинской страховки: что это значит для народной артистки
От Унесённых ветром до Мстителей: какие фильмы стали символами своих поколений
Тайные встречи Мэттью Перри: как актёр боролся с зависимостью в доме Оззи Осборна
Планета без звезды растёт с невообразимой скоростью: учёные наблюдают рождение нового мира
Розы замирают перед бурей: осенний ритуал решает судьбу и пышность весеннего цветения
Забудьте о привязке к одному банку: как технологии дали россиянам выбор
Красивые цифры против реальности: как реклама автокредитов прячет ловушки

Смертельный яд и лекарство в одном флаконе: конусные улитки открыли путь к препаратам будущего

0:29
Зоосфера

Конусная улитка движется медленно, но её яд действует быстрее, чем большинство известных токсинов. Один укус может вызвать паралич, некроз тканей, кому и остановку дыхания. Учёные считают, что яд одной особи способен убить до 700 человек.
И всё же природа приготовила сюрприз: этот же яд сегодня изучают как потенциальное лекарство от диабета и нейродегенеративных заболеваний.

Конусная улитка на песчаном дне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Конусная улитка на песчаном дне

Кто такие конусные улитки

Конусные улитки — морские хищные моллюски с характерной конической раковиной. Науке известно более 800 видов, и все они вооружены уникальным оружием — радулой, превращённой в гарпун.
Этот гарпун способен впрыснуть смертельный токсин с поразительной скоростью, парализуя жертву мгновенно. В зависимости от вида, конусы охотятся на червей, моллюсков или даже на рыб. Именно "рыбоядные" разновидности наиболее опасны для человека.

Географическая конусная улитка — "сигаретная смерть"

Самый известный и ядовитый представитель — Conus geographus, или географическая конусная улитка. Её прозвали "сигаретной улиткой": говорят, после укуса у человека остаётся время лишь на одну сигарету. Это, конечно, преувеличение, но отражает уровень опасности.
Conus geographus ответственна за большинство смертей среди зарегистрированных укусов.

Секрет их охоты

Эти медлительные моллюски — удивительно изобретательные охотники:

  1. Затаиваются в песке, оставаясь незаметными.

  2. Выпускают в воду химическое облако, содержащее инсулиноподобное вещество. Рыба, почувствовав резкое падение сахара, теряет силы и перестаёт двигаться.

  3. В этот момент улитка выстреливает гарпуном, впрыскивая нейротоксин, который парализует добычу.

Всё это происходит за доли секунды - для жертвы это мгновенная смерть.

Как яд действует на человека

Укус конусной улитки — одно из самых опасных воздействий природы на человека. Симптомы развиваются стремительно:

• резкая боль и отёк в месте укуса;
• потливость, онемение, головокружение;
• паралич дыхательных мышц;
• потеря сознания, кома и смерть при отсутствии помощи.

Смерть может наступить менее чем через пять часов, а антидота до сих пор не существует. Помогает только поддерживающая терапия — искусственная вентиляция лёгких и постоянное наблюдение до вывода токсина из организма.

Где живут конусные улитки

• Около 60% видов обитают в Индо-Тихоокеанском регионе.
• Предпочитают мелководье с песчаным дном, но некоторые виды встречаются и на глубине до 200 м.
• Часто живут у коралловых рифов, где можно случайно наступить на них босиком.

Красота, которая убивает

Конусные улитки поражают многообразием: одни едва достигают 1-2 см, другие вырастают до 22 см. Их раковины — настоящие произведения искусства с мозаичными узорами и яркими цветами. Именно это делает их желанными трофеями коллекционеров.
Но попытка взять красивую ракушку с пляжа в руки может стоить жизни: живое животное внутри способно выстрелить ядом даже через тонкие перчатки.

Яд, который лечит

Современная наука активно изучает токсин конусных улиток. В нём обнаружено более 200 различных соединений, каждое из которых влияет на нервную систему уникальным образом.

Учёные видят в этом колоссальный медицинский потенциал:

Диабет — инсулиноподобные соединения из яда действуют мгновенно. Их синтетические аналоги могут стать прорывом в терапии сахарного диабета.
Болезни нервной системы — пептиды из яда способны избирательно блокировать болевые сигналы, что важно при лечении эпилепсии, рассеянного склероза и хронических болей.
Обезболивающие нового поколения — уже создан препарат зиконотид, основанный на токсинах Conus magus. Он в 1000 раз сильнее морфина, но не вызывает зависимости.

Угроза исчезновения

Несмотря на грозную репутацию, сами конусные улитки нуждаются в защите. По данным Международного союза охраны природы (IUCN):

• 3 вида находятся на грани исчезновения;
• 11 — под угрозой;
• 27 — уязвимы;
• 26 — почти угрожаемы;
• для 88 видов данных недостаточно.

Основные угрозы — загрязнение океанов, вылов рыбы, разрушение коралловых рифов и закисление воды, из-за которого разрушаются их раковины.

Интересные факты

• Яд конусных улиток — один из самых сложных в природе, включает более 1000 активных компонентов.
• Укус зафиксирован даже у дайверов, державших раковину в толстых перчатках.
• Скорость "выстрела" гарпуна — до 3 м/с.
• В некоторых странах Азии конусов специально изучают для биотехнологий и синтетических нейропептидов.
• В коллекциях музеев встречаются раковины стоимостью свыше 10 000 долларов.

FAQ

Можно ли держать конусных улиток в аквариуме?
Нет. Даже для опытных аквариумистов это крайне опасно. Один неосторожный контакт — риск смертельного укуса.

Есть ли зафиксированные случаи выживания после укуса?
Да, но только при быстрой госпитализации и искусственной вентиляции лёгких до выхода токсина из организма.

Как избежать укуса на отдыхе?
Не трогайте незнакомые раковины, особенно яркие. Никогда не поднимайте их с песка или кораллов.

Можно ли встретить их в Средиземном море?
Некоторые виды действительно обитают у берегов Средиземного моря, но самые опасные живут в тропиках.

Почему яд так силён?
Потому что он воздействует сразу на несколько типов нейронных рецепторов — фактически "выключает" нервную систему.

Конусная улитка — одно из самых удивительных созданий природы. Её яд способен убить, но может и спасти жизнь. Перед человеком стоит выбор: относиться к ней как к угрозе или как к источнику знаний, способных изменить медицину будущего.
Главное помнить: любоваться — можно, трогать — нельзя.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Домашние животные
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Садоводство, цветоводство
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Еда и рецепты
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Загадки западной риторики: что скрывается за фразой Украина не должна проиграть Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Последние материалы
Красивые цифры против реальности: как реклама автокредитов прячет ловушки
Смертельный яд и лекарство в одном флаконе: конусные улитки открыли путь к препаратам будущего
Хитрый напиток: почему цикорий лучше чая и кофе
Гепатопротекторы — пустышка или спасение? Раскрываем правду о популярных лекарствах для печени
Ботокс больше не в моде: женщины нашли способ вернуть гладкость без уколов
Он знал, что вечная мерзлота его раздавит: правда о том, зачем капитан пошёл в лёд с обречённым судном
Главный фитнес-антистресс: практика, которая возвращает телу лёгкость, а голове — покой
Шутка обернулась скандалом: Шаляпин ответил на обвинения в унижении ребёнка
Дождь не уходит, туристы не выходят: как Матмо сорвал планы тысяч путешественников
Фанатки в трауре: почему Тимоти Шаламе расстался со своей пышной шевелюрой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.