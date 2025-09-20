Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лунный газ дороже золота: сделка на $300 млн переворачивает рынок технологий
Любовь, которая заражает: от герпеса до менингита — риски страстных поцелуев
Один фасон, тысяча образов: этот трикотажный герой сметает с пьедестала кардиганы и худи
Тихие убийцы фундамента: деревья, что могут разрушить дом быстрее любого молотка
Арктика показывает будущее энергетики: кратеры как окно в подземные миры — предупреждение из недр
Вы с завистью смотрите на мужчин, щеголяющих своей красивой растительностью… — писала газета Русское Слово 23 сентября 1908 года
Идеальное место вместо переполненного Прованса: 145 источников и тайна вечного исцеления
Пошёл по пути Майкла Джексона: зачем Артемий Лебедев лёг под нож пластического хирурга
Создан разговорник для общения с собаками: теперь питомец поймёт каждое ваше слово

Собака вместо глюкометра: как питомец спасает жизнь диабетику, пока тот спит

3:56
Зоосфера

Сахарный диабет — одно из самых распространённых хронических заболеваний в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, число людей с этим диагнозом превышает 300 миллионов. Многие из них ежедневно делают инъекции инсулина, чтобы поддерживать уровень сахара в крови в норме. Но даже при постоянном контроле бывают моменты, когда болезнь проявляется неожиданно и опасно. Именно здесь на помощь человеку может прийти четвероногий друг.

Собака в кровати
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака в кровати

Собаки как "живые датчики"

Британские учёные провели исследование, результаты которого опубликовали в журнале PLoS. Они пришли к выводу: собаки могут играть ключевую роль в жизни людей с диабетом.

"Специально обученные животные способны вовремя уловить изменения состояния хозяина и предотвратить приступы", — отмечают исследователи.

Речь идёт о гипогликемии (резкое падение уровня сахара в крови) и гипергликемии (опасное повышение сахара). В обоих случаях человеку требуется немедленная помощь, иначе возможна потеря сознания или серьёзные осложнения.

Собаки чувствуют малейшие изменения запаха, которые сопровождают скачки уровня глюкозы. Благодаря этому они начинают будить хозяина, тормошить лапами, лаять или привлекать внимание другими способами.

Почему собаки эффективнее техники

Современные технологии предлагают множество приборов для контроля сахара — от глюкометров до сенсоров непрерывного мониторинга. Но у всех устройств есть свои ограничения: они требуют времени на измерение, иногда дают сбои, а также не всегда подходят для круглосуточного использования.

Собаки же работают без остановки и способны реагировать моментально. Их природное обоняние настолько чувствительно, что они улавливают изменения в биохимическом составе пота и дыхания, ещё до того как человек заметит симптомы.

Улучшение качества жизни

Учёные подчёркивают: наличие такой собаки значительно улучшает качество жизни диабетика. Человек чувствует себя увереннее, становится более независимым и меньше боится ночных приступов, когда риск особенно высок.

Кроме того, питомцы оказывают положительное психологическое воздействие: снижают уровень стресса, дарят ощущение поддержки и помогают справляться с тревогой.

Опыт США и других стран

В США идея уже получила широкое распространение. Там существуют специальные организации, которые занимаются подготовкой так называемых "медицинских собак". Эти животные проходят долгую тренировку и учатся реагировать на определённые сигналы организма хозяина.

Многие диабетики уже завели таких помощников и отмечают реальные изменения в своей жизни: меньше экстренных ситуаций, больше уверенности и спокойствия.

В Великобритании и ряде европейских стран также работают программы по подготовке собак для людей с диабетом, эпилепсией и другими хроническими заболеваниями.

Не только для диабета

Интересно, что медицинские собаки помогают не только при сахарном диабете. Есть примеры, когда они предупреждали о скором эпилептическом приступе или даже "чувствовали" развитие онкологических заболеваний. Учёные продолжают изучать этот феномен, чтобы понять точные механизмы взаимодействия.

Собаки могут быть не просто друзьями человека, а настоящими спасателями. Для людей с диабетом они становятся живыми сигнализаторами и надёжными спутниками, которые помогают вовремя отреагировать на опасные изменения в организме. Этот подход уже доказал свою эффективность и, вероятно, в будущем станет ещё более востребованным.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Домашние животные
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Новости спорта
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Шоу-бизнес
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Последние материалы
Котлеты всегда получаются сухими? Добавьте этот продукт — и всё изменится
Губка вместо охранника: быстрая уборка превращает душ в опасность для хозяев
Почему попа не округляется, даже если приседаешь: разоблачаем главный миф и правильность тренировок
Не верьте своим глазам: какие купюры в России подделывают чаще всего
Озеро-обманка: туристы катаются на лодках, а под водой зреет катастрофа
Сладкая иллюзия — горький финал: газировка крадет здоровье молча — болезнь приходит неожиданно
Забудьте про рассаду: взрослые кустики зелени экономят силы и время — свяжая зелень крглый год
Собака вместо глюкометра: как питомец спасает жизнь диабетику, пока тот спит
Водительское удостоверение превращается в элитный клуб: автошколы роняют доступность
Модная осень шагает с каблука: 6 пар, без которых ваш гардероб обречён на провал
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.