Эти питомцы стоят как элитный автомобиль: раскрыты цены на самые дорогие породы в мире

Домашние питомцы для многих людей — не просто животные, а настоящие члены семьи. Однако есть породы, которые ценятся настолько высоко, что их покупка становится сродни приобретению дорогого произведения искусства или редкого антиквариата. Уникальная внешность, редкость и особая история делают их объектом мечтаний коллекционеров и любителей эксклюзива.

Кошка породы саванна

Бенгальская кошка — маленький "леопард" в доме

Одним из самых популярных и дорогих питомцев считается бенгальская кошка. Её отличительная черта — пятнистый окрас, напоминающий шкуру леопарда. Такие животные сочетают в себе дикость внешности и дружелюбный характер. Чтобы завести "домашнего леопарда", придётся заплатить около 3 тысяч долларов.

Эта порода появилась благодаря скрещиванию дикой азиатской леопардовой кошки с обычной домашней. В результате получился уникальный питомец, который завоевал сердца ценителей экзотики по всему миру.

Лион бишон — собака с "львиным" обликом

В Книге рекордов Гиннеса значится редчайшая порода собак — лион бишон, или "львиная собачка". Эти миниатюрные псы получили название благодаря своей характерной стрижке: передняя часть тела остаётся пушистой, а задняя коротко подстригается, что делает их похожими на маленьких львов.

Стоимость такого питомца колеблется от 3 до 7 тысяч долларов. Считается, что лион бишон известен ещё с эпохи Средневековья, когда подобные собаки украшали дворцы и дома европейской знати.

Саванна — самая крупная домашняя кошка

Кошка породы саванна — результат скрещивания африканского сервала и обычной домашней кошки. Эта порода была выведена сравнительно недавно, около 30 лет назад, но уже успела завоевать статус одной из самых впечатляющих и дорогих.

Саванна считается самой крупной домашней кошкой: взрослые особи достигают веса до 15 килограммов и роста, сопоставимого с маленькой собакой. Стоимость такого экзотического питомца начинается от 4 тысяч долларов и может доходить до 22 тысяч, в зависимости от поколения и степени близости к диким предкам.

Канадская эскимосская лайка — редчайший северный компаньон

Особого внимания заслуживает канадская эскимосская лайка. Сегодня в мире осталось всего несколько сотен особей этой породы. Она изначально использовалась коренными народами Канады для охоты и перевозки грузов.

Из-за редкости стоимость щенка этой породы достигает астрономических 100 тысяч долларов. Такая цена объясняется не только малым числом животных, но и ценностью их генетического наследия, ведь эта лайка считается частью культурного наследия Арктики.

Хао Мани — королевские кошки Сиама

Сиамские правители прошлого высоко ценили кошек породы хао мани, что в переводе означает "белый алмаз". Эти животные действительно выглядят драгоценно: идеальная белая шерсть, гладкая и блестящая, а глаза могут быть разного цвета — голубого, янтарного или даже разноцветными.

Стоимость такой кошки начинается от 20 тысяч долларов. Хао мани долгое время оставались символом королевской власти и считались священными животными. Сегодня они стали доступны для приобретения, но остаются одними из самых дорогих и редких кошек на планете.

Редкие породы домашних питомцев — это не только статус и роскошь, но и огромная ответственность. Завести подобное животное означает не просто вложить деньги, а обеспечить ему достойные условия жизни, правильный уход и внимание. Уникальные кошки и собаки становятся для хозяев настоящим сокровищем, ведь их ценность выходит далеко за рамки финансовых показателей.