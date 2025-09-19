Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле

4:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждое животное в природе приспосабливается к собственному ритму жизни и пищевым привычкам. Но среди всех существ на Земле есть настоящие чемпионы по количеству потребляемой еды. Учёные выяснили, кто именно заслуживает звания самого прожорливого обитателя планеты — и оказалось, что список лидеров не так уж очевиден.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Африка

Морской гигант с колоссальным аппетитом

Главный рекордсмен по количеству пищи в абсолютных цифрах — голубой кит. Это крупнейшее животное на Земле, длина которого достигает 30 метров, а масса может превышать 150 тонн. Чтобы поддерживать такой вес и обеспечивать работу всех внутренних систем, киту требуется невероятный объём энергии.

По подсчётам специалистов, ежедневно он поглощает до 40 миллионов крошечных рачков — криля. В сезон активного кормления взрослый голубой кит способен за один "глоток" захватить несколько тонн воды вместе с миллионами мелких организмов. Специальный фильтрующий аппарат — пластины из китового уса — позволяет отделять пищу от воды, превращая процесс в уникальную природную "машину для кормления".

Рекордсмен суши: африканский слон

Если взглянуть на наземных животных, то здесь пальму первенства держит африканский слон. Эти величественные животные тоже отличаются внушительными размерами: взрослый самец весит около 6 тонн. Естественно, чтобы поддерживать такую массу, требуется много пищи.

Каждый день взрослый слон съедает около 1% собственного веса. А это десятки, а то и сотни килограммов зелени, веток, коры и фруктов. Особенно велики затраты у кормящих самок: их суточная норма может доходить до 1,5% массы тела. Неудивительно, что животные тратят большую часть суток именно на поиск пищи — до 16-18 часов ежедневно.

Необычный рекорд среди насекомых

Если же рассматривать относительные показатели прожорливости, то на первый план выходят совсем другие существа — маленькие, но невероятно активные. Так, в Книге рекордов Гиннесса упоминается моль Полифема. Её личинки за 56 дней способны съесть количество пищи, которое превышает их собственный вес в 86 тысяч раз.

Для сравнения: если бы человек обладал такой же скоростью обмена веществ и аппетитом, то ему пришлось бы съедать несколько тонн еды ежедневно. Очевидно, что подобный феномен возможен только в мире насекомых, где скорость роста и преобразования организма в процессе метаморфозы требует колоссального потребления ресурсов.

Сравнение масштабов

Интересно, что в природе "самым голодным" можно назвать разных животных в зависимости от того, какой критерий брать за основу.

В абсолютных цифрах бесспорным лидером остаётся голубой кит: никакое другое животное физически не способно съесть столько же за сутки.

Среди наземных млекопитающих рекорд удерживает африканский слон, чьё ежедневное меню состоит из сотен килограммов растительной пищи.

В относительном выражении чемпион принадлежит миру насекомых — моли Полифема, которая демонстрирует просто фантастическую прожорливость по сравнению со своим крошечным весом.

Природа находит самые разные способы выживания и роста. Для голубого кита огромное количество пищи — это способ поддерживать колоссальный организм. Для слона — необходимость для обеспечения сил и здоровья. А для моли Полифема — стремительный рывок в развитии, который позволяет за короткий срок пройти путь от личинки до взрослой особи.

Таким образом, звание "самое прожорливое животное" нельзя отдать только одному виду: всё зависит от того, считать ли главным объём пищи или её соотношение с весом тела. И в этом разнообразии проявляется удивительная изобретательность живой природы.