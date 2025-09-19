Животные видят сны, и это не милая сказка: вот что на самом деле происходит в их мозге

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Животные во многом ближе к человеку, чем принято думать. Их поведение, эмоции и даже физиология нередко отражают те же процессы, что и у людей. Одним из таких удивительных совпадений стало открытие о том, что животные способны видеть сны. И хотя идея сама по себе звучит немного сказочно, ученые смогли доказать её с научной точки зрения.

Собака и кошка спят вместе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака и кошка спят вместе

Как ученые узнали о снах животных

Исследования, проведенные на крысах, показали, что во сне их мозг работает не менее активно, чем в период бодрствования. Для этого животным вживили электроды, фиксирующие активность отдельных зон мозга. Такой метод позволил понять, что именно происходит в сознании грызунов, когда они отдыхают.

Результаты оказались впечатляющими: у крыс сон также делится на две стадии. В одной из них мозг функционирует так же, как в момент бодрствования. Это дало ученым веское основание утверждать, что животные видят сны. Причем образы и ситуации, возникающие в их сознании, напрямую связаны с недавними действиями.

Содержание снов у животных

По наблюдениям исследователей, животные во сне словно "повторяют" свой день. Если крыса бегала по лабиринту или искала еду, именно эти сцены отражаются в её сновидениях. Таким образом, мозг не только фиксирует пережитый опыт, но и "репетирует" его, закрепляя полученные навыки.

Такая особенность роднит животных с человеком. Ведь люди нередко видят во сне фрагменты прошедшего дня: рабочие ситуации, разговоры или впечатления. Это говорит о том, что сновидения — универсальный механизм, необходимый для обработки информации и закрепления памяти.

Зачем животным нужны сны

Сны выполняют важную функцию для выживания. В ходе экспериментов ученые заметили, что после активного обучения животные спят особенно глубоко и долго. Это указывает на то, что во сне закрепляются новые навыки и развивается способность действовать быстрее и эффективнее в реальной жизни.

Считается, что такой процесс позволяет животным:

  • совершенствовать охотничьи навыки;
  • лучше запоминать маршруты и местность;
  • быстрее принимать решения в стрессовых ситуациях.

Иными словами, сон — это не просто отдых, а инструмент для повышения шансов на выживание.

Сходство с человеком

Когда мы сравниваем фазы сна человека и животного, становится ясно: у нас гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Человеческий мозг также проходит через медленную и быструю фазу сна. Именно во время последней возникают сновидения.

У животных наблюдается схожая картина. Например, собаки во сне подергивают лапами или тихо поскуливают, словно продолжают играть или охотиться. Кошки иногда вздрагивают усами и хвостом, будто видят погоню или добычу. Всё это — проявление сновидений, отражающих опыт их бодрствования.

Что это значит для науки

Открытие о снах животных стало важным шагом в изучении нейрофизиологии. Оно помогает понять, как работает память, каким образом формируются навыки и почему сон играет решающую роль в жизни живых существ.

Для человека эти данные полезны тем, что они подтверждают: полноценный сон необходим не только для отдыха, но и для развития мозга. Недосып лишает нас возможности закреплять полученные знания, а значит, снижает эффективность обучения и работы.

Животные действительно видят сны, и этот факт подтвержден научными данными. Их сновидения, как и у человека, связаны с повседневным опытом и выполняют жизненно важную функцию — закрепляют знания и навыки. Это открытие еще раз подчеркивает, насколько тесна связь между человеком и животным миром.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
