В Ижевск на грани эпидемии: что делать, чтобы защитить домашних питомцев от бешенства

В Ижевске зафиксирован новый случай бешенства. Опасный вирус обнаружили у лисы в Ленинском районе города. Главному управлению ветеринарии Удмуртии пришлось напомнить жителям о серьёзности проблемы: речь идёт о заболевании, которое смертельно опасно не только для животных, но и для человека.
Как сообщает udm-info.ru с начала года в Удмуртии зарегистрировано уже более десяти случаев гидрофобии у животных. Каждый такой эпизод — сигнал для усиленной профилактики. В зоне риска оказываются и домашние питомцы, и люди, которые могут столкнуться с заражёнными дикими зверями.
"В связи с риском заражения ижевчан просят срочно привить своих домашних питомцев", — сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Удмуртии.
20 сентября в Ленинском районе будут работать выездные пункты бесплатной вакцинации. Ветеринары проведут прививки в пяти точках района:
Кроме того, прививку можно сделать в любой государственной ветеринарной клинике города. В Ленинском районе она расположена на улице Баранова, 90. Телефон для справок: 71-05-26. Вакцинацию проводят только клинически здоровым собакам и кошкам старше двух месяцев.
Опасность несут не только бродячие собаки и кошки, но и дикие хищники — лисы, енотовидные собаки, волки. Чтобы сдерживать распространение вируса, в лесах Удмуртии проводится иммунизация. Ветеринары раскладывают специальные брикеты-приманки с вакциной. Животное съедает их и получает иммунитет.
В сентябре-октябре планируется разложить 200 тысяч доз таких приманок, а с начала года в леса республики уже было доставлено вдвое большее количество.
А что если бы вакцинация не проводилась массово? Тогда вирус стремительно распространился бы по региону, затронув и домашних питомцев, и людей. По оценкам ветеринаров, одна заражённая лиса способна контактировать с десятками животных. Именно поэтому профилактика — ключ к безопасности.
Раз в год, начиная с двухмесячного возраста.
Да, это смертельная болезнь. При укусе важно сразу пройти курс вакцинации.
Нет, вирус передаётся только через слюну при укусе или попадании на слизистые.
Уточнения
Бе́шенство (другое название — рабиес (лат. rabies), устаревшие — водобоязнь, гидрофобия (от др.-греч. ὕδωρ «вода» и φόβος «страх») — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus), включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae. Бешенство относится к группе так называемых пренебрегаемых болезней в связи с низкой распространённостью и заболеваемостью в развитых странах.
Лиси́цы — полифилетическая группа млекопитающих из семейства псовых отряда хищных. Общее название нескольких видов млекопитающих семейства псовые. Только 10 видов этой группы относят к роду собственно лисиц (лат. Vulpes). Наиболее известный и распространённый представитель — обыкновенная лисица (Vulpes vulpes).
