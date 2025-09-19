В Ижевск на грани эпидемии: что делать, чтобы защитить домашних питомцев от бешенства

В Ижевске зафиксирован новый случай бешенства. Опасный вирус обнаружили у лисы в Ленинском районе города. Главному управлению ветеринарии Удмуртии пришлось напомнить жителям о серьёзности проблемы: речь идёт о заболевании, которое смертельно опасно не только для животных, но и для человека.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лиса с оскаленными зубами

Ситуация в регионе

Как сообщает udm-info.ru с начала года в Удмуртии зарегистрировано уже более десяти случаев гидрофобии у животных. Каждый такой эпизод — сигнал для усиленной профилактики. В зоне риска оказываются и домашние питомцы, и люди, которые могут столкнуться с заражёнными дикими зверями.

"В связи с риском заражения ижевчан просят срочно привить своих домашних питомцев", — сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Удмуртии.

Вакцинация для домашних животных

20 сентября в Ленинском районе будут работать выездные пункты бесплатной вакцинации. Ветеринары проведут прививки в пяти точках района:

перекрёсток улиц Кирпичной и Автономной (10:00-10:55);

перекрёсток улиц Западной и Областной (11:00-11:55);

перекрёсток улиц Огнеупорной и Автономной (12:00-12:55);

перекрёсток улиц Можарова и Автономной (13:00-13:55);

перекрёсток улиц Можарова и Инструментальной (14:00-14:55).

Кроме того, прививку можно сделать в любой государственной ветеринарной клинике города. В Ленинском районе она расположена на улице Баранова, 90. Телефон для справок: 71-05-26. Вакцинацию проводят только клинически здоровым собакам и кошкам старше двух месяцев.

Как защищают диких животных

Опасность несут не только бродячие собаки и кошки, но и дикие хищники — лисы, енотовидные собаки, волки. Чтобы сдерживать распространение вируса, в лесах Удмуртии проводится иммунизация. Ветеринары раскладывают специальные брикеты-приманки с вакциной. Животное съедает их и получает иммунитет.

В сентябре-октябре планируется разложить 200 тысяч доз таких приманок, а с начала года в леса республики уже было доставлено вдвое большее количество.

Советы шаг за шагом

Проверьте, когда ваш питомец последний раз проходил вакцинацию. Если прошло больше года — срочно запланируйте прививку. Посетите бесплатный выездной пункт или ветеринарную клинику. Следите за состоянием животного после прививки: возможна лёгкая вялость. Избегайте контактов с дикими зверями, особенно вблизи леса.

А что если…

А что если бы вакцинация не проводилась массово? Тогда вирус стремительно распространился бы по региону, затронув и домашних питомцев, и людей. По оценкам ветеринаров, одна заражённая лиса способна контактировать с десятками животных. Именно поэтому профилактика — ключ к безопасности.

FAQ

Как часто нужно прививать животных?

Раз в год, начиная с двухмесячного возраста.

Опасно ли бешенство для человека?

Да, это смертельная болезнь. При укусе важно сразу пройти курс вакцинации.

Можно ли заразиться через воздух или воду?

Нет, вирус передаётся только через слюну при укусе или попадании на слизистые.

Мифы и правда

Миф: бешенство лечится у человека.

Правда: болезнь неизлечима, спасти может только вакцинация сразу после укуса.

Правда: болезнь неизлечима, спасти может только вакцинация сразу после укуса. Миф: домашние питомцы без контакта с улицей не нуждаются в прививке.

Правда: вирус могут занести в дом грызуны или даже человек на одежде.

Правда: вирус могут занести в дом грызуны или даже человек на одежде. Миф: прививка опасна для животных.

Правда: современные вакцины безопасны и хорошо переносятся.

3 интересных факта

Первую вакцину от бешенства разработал Луи Пастер в XIX веке.

Бешенство — одно из древнейших известных человечеству заболеваний.

Удмуртия входит в число регионов, где вирус у диких животных встречается регулярно.

Исторический контекст

XIX век — первые прививки от бешенства в Европе.

XX век — массовая вакцинация домашних животных.

1980-е — появление приманок для диких зверей.

XXI век — регулярные кампании иммунизации в регионах России.

Уточнения

Бе́шенство (другое название — рабиес (лат. rabies), устаревшие — водобоязнь, гидрофобия (от др.-греч. ὕδωρ «вода» и φόβος «страх») — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus), включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae. Бешенство относится к группе так называемых пренебрегаемых болезней в связи с низкой распространённостью и заболеваемостью в развитых странах.



Лиси́цы — полифилетическая группа млекопитающих из семейства псовых отряда хищных. Общее название нескольких видов млекопитающих семейства псовые. Только 10 видов этой группы относят к роду собственно лисиц (лат. Vulpes). Наиболее известный и распространённый представитель — обыкновенная лисица (Vulpes vulpes).

