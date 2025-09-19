Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые груши превращаются в изысканный десерт: рецепт, достойный ресторана
Осень жуёт кошелёк: капсула 3-3-3 раскрывает секрет, который стилисты не афишируют
Формула, которая меняет тело: как посчитать, сколько калорий вы тратите каждый день
Маленькая резинка командует унитазом: старый приём спасает от протечек и лишних расходов
Договор аренды без сюрпризов: не игнорирейте эти нюансы при съеме квартиры
Клеммы на месте не мешают процессу: как безопасно зарядить аккумулятор прямо в машине
Немецкие аэропорты бьют тревогу: Европа сама пилит крылья своей авиации
Корабль-призрак бороздит морские просторы: почему судну Moby Drea отказывают все порты
Марс подал сигнал: найдено самое убедительное доказательство древней жизни

Минуты решают исход: что делать при укусе змеи, пока едет скорая помощь

5:17
Зоосфера

Встреча со змеёй может стать испытанием для любого человека, будь то турист, дачник или случайный прохожий в лесу. Опасность укуса состоит не только в токсичности яда, но и в том, что неправильные действия после происшествия способны ухудшить состояние пострадавшего. Спокойствие и последовательность — главные союзники в такой ситуации.

медянка
Фото: Own work by Пономарьова Алевтина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
медянка

Первые действия при укусе змеи

Главная цель — сохранить жизнь и здоровье до приезда врачей. Паника и резкие движения лишь ускоряют распространение яда.

  1. Пострадавшему необходимо отойти от змеи, чтобы исключить повторный укус.

  2. По возможности стоит запомнить внешний вид змеи или сделать фотографию, что поможет врачам в подборе противоядия.

  3. Если змея скрылась, тратить время на поиски нельзя.

  4. Пострадавший должен сохранять спокойствие: садиться или ложиться, чтобы снизить нагрузку на сердце.

  5. С руки или ноги снимаются кольца, часы и другая тесная одежда, так как может начаться сильный отёк.

  6. На конечность накладывается широкая давящая повязка, но без полного перекрытия кровотока.

  7. Важно заранее предупредить больницу о приезде, чтобы врачи подготовили антидот.

  8. Если рядом нет помощи, пострадавший должен двигаться медленно и уверенно, избегая бега.

Чего категорически нельзя делать

  • Высасывать яд ртом — это не помогает и может привести к отравлению спасателя.

  • Прижигать или надрезать место укуса — такие действия лишь усугубляют повреждения.

  • Употреблять алкоголь и кофе — они ускоряют кровообращение.

  • Совершать резкие движения или бежать — яд распространяется быстрее.

Как снизить риск укуса

В большинстве случаев змеи стараются избегать встречи с человеком. Чтобы минимизировать опасность, достаточно соблюдать простые правила:

  1. Держаться на расстоянии и не пытаться ловить или дразнить змею.

  2. Во время походов использовать высокую обувь и плотные брюки.

  3. Проверять место для отдыха или ночёвки, чтобы убедиться в отсутствии рептилий.

  4. Помнить, что детёныши столь же опасны, как взрослые змеи.

  5. Записывать контакты ближайших больниц при нахождении в местности с ядовитыми видами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка высосать яд.
    Последствие: заражение и риск отравления.
    Альтернатива: использование повязки и срочное обращение к врачу.

  • Ошибка: бег после укуса.
    Последствие: ускоренное распространение токсинов.
    Альтернатива: ограничение движений и медленный выход к людям.

  • Ошибка: игнорирование экипировки.
    Последствие: лёгкая доступность кожи для укуса.
    Альтернатива: плотная одежда и обувь, защищающие ноги.

А что если пострадавший один в лесу

Если человек оказывается в одиночестве, особенно важно замедлить распространение яда. Нужно зафиксировать конечность повязкой, двигаться медленно и по возможности сигнализировать другим о помощи. В ряде стран применяются переносные антишоковые наборы, но использовать их без медицинской подготовки рискованно.

Плюсы и минусы различных методов

Метод Плюсы Минусы
Давящая повязка Замедляет ток яда Может вызвать онемение при сильном затягивании
Сохранение неподвижности Снижает риск осложнений Требует ожидания помощи
Медленный выход к людям Даёт шанс добраться до врача самостоятельно Опасно при сильном отравлении

FAQ

Что необходимо сделать в первую очередь?
Отойти от змеи, зафиксировать конечность и вызвать медицинскую помощь.

Нужно ли знать вид змеи?
Это помогает врачу подобрать антидот, но не стоит рисковать ради фото.

Какие предметы должны быть в аптечке?
Эластичный бинт, антисептик, стерильные салфетки и средства связи.

Сколько времени есть для помощи?
Всё зависит от вида змеи, но действовать нужно немедленно: каждая минута имеет значение.

Мифы и правда

  • Миф: маленькие змеи безвредны.
    Правда: их яд так же опасен, как у взрослых особей.

  • Миф: яд можно высосать.
    Правда: метод неэффективен и вреден.

  • Миф: укусы змей всегда смертельны.
    Правда: при своевременной помощи большинство пострадавших выживает.

3 интересных факта

  • Из более чем 3000 видов змей на Земле ядовитыми являются лишь около 15 %.

  • В Австралии сосредоточено наибольшее количество ядовитых видов, включая тайпанов и коричневых змей.

  • Современные антидоты позволяют снизить смертность от укусов до минимальных значений.

Исторический контекст

  1. В древности укусы лечили травами, прижиганием и кровопусканием.

  2. Первые противоядия появились в XIX веке и стали революцией в медицине.

  3. Сегодня разработка антидотов — отдельная отрасль фармакологии, охватывающая весь мир.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Последние материалы
Что скрывают сёстры Шукшины? Федосеева-Шукшина рассказала о непримиримой семейной вражде
Белоснежная улыбка любой ценой? Стоматолог в ужасе от этих домашних методов отбеливания зубов
Создайте десерт мечты: шоколадная основа, сливочный крем и насыщенный вкус матча в каждой ложке
Цветочный троянский конь: романтика букета обернулась карантинным кошмаром
Удаленная работа и ее ловушки: вашу концентрацию убивают именно эти привычки
Таллин сдался: Эстония больше не хочет закрывать границу с Россией
Пляжи, базары и тёмные улицы: где туристы чаще всего попадаются на уловки мошенников
Шантаж без выстрелов: Европа толкает Трампа на конфликт с Россией
Как мечты становятся реальностью: итоги Successful Ladies Awards
Простая формула счастья: тренировка, которая стирает лишний вес быстрее диеты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.