Бездействие равняется гибели: мелкие вредители стирают жизнь кораллов и рифов

Коралловые рифы Гавайев, некогда славившиеся красотой и богатством подводной жизни, сегодня находятся под серьёзной угрозой. Одной из главных причин их разрушения стало массовое распространение колючих морских ежей, чья численность в последние годы стремительно выросла.
Эти морские обитатели играют важную роль в экосистеме, но при неконтролируемом росте популяции превращаются в опасных разрушителей. Вместо равновесия возникает дисбаланс, и рифы утрачивают способность к восстановлению.
Обычно ежи питаются водорослями и органикой, но в условиях перенаселения они начинают активно разрушать известняковый скелет кораллов. Постепенно биоэрозия ослабляет рифы, снижая их прочность и способность противостоять волнам и бурям.
"Мы наблюдаем районы, где на один квадратный метр приходится около 51 морского ежа, что является одним из самых высоких показателей плотности популяции морских ежей в мире", — сказала аспирантка Центра геопространственной аналитики Келли ван Возик.
Чрезмерная плотность приводит к тому, что кораллы не успевают расти и замещать разрушенные участки.
Сильнее всего пострадала бухта Хонаунау на западном побережье Гавайев. Этот залив известен кристально чистой водой и красочными рифами, но сегодня его коралловые колонии оказались на грани вымирания.
Исследования показали: уровень карбонатной продукции, который отвечает за рост кораллов, упал до критических значений. Сейчас среднее покрытие кораллами в заливе составляет около 28 %, что лишь немного выше минимального порога. На мелководных участках из-за напора морских ежей требуется не менее 40 % покрытия, чтобы противостоять эрозии.
Кризис усугубляется антропогенными факторами. В воду с сельхозугодий и городских территорий попадают удобрения и химикаты, меняющие кислотность и химический баланс. Это ослабляет кораллы, делает их восприимчивыми к болезням.
Климатический фактор также не стоит недооценивать. Нагрев океана вызывает массовое обесцвечивание кораллов. Каждое такое событие снижает потенциал к росту и делает рифы беззащитными перед колониями ежей.
Популяция ежей оказалась вне контроля из-за сокращения хищных рыб — спинорогов, губанов и других видов, которые ограничивают численность этих иглокожих. Одновременно уменьшается число травоядных рыб, например, рыб-попугаев, и водоросли начинают разрастаться. В итоге кораллы лишаются ресурсов и пространства.
В районах, где рыболовство ограничено или полностью запрещено, ситуация иная: там наблюдается больше рыб, меньше ежей и здоровые рифы. Сравнение показывает, что строгие меры управления рыбным промыслом способны вернуть экосистему к равновесию.
Коралловые рифы защищают берега от разрушительной силы волн, поглощая до 97 % их энергии. Там, где рифы деградируют, прибрежная недвижимость и инфраструктура остаются без естественного щита.
Туризм на Гавайях тесно связан с рифами: дайвинг, снорклинг и морская рыбалка дают тысячи рабочих мест и миллионы долларов дохода. Разрушение рифов напрямую угрожает этой отрасли и благополучию местных сообществ.
Культурный аспект также значим. Для коренных гавайцев рифы издавна были источником пищи и частью духовной традиции. Их потеря означает не только экологический, но и культурный кризис.
|Характеристика
|Здоровый риф
|Деградирующий риф
|Коралловое покрытие
|40-60 % и выше
|менее 30 %
|Популяция рыб
|Разнообразная, сбалансированная
|Сокращённая, бедная
|Морские ежи
|2-5 особей/м²
|до 50 особей/м²
|Состояние экосистемы
|Устойчивое, с естественным воспроизводством
|Хрупкое, склонное к обесцвечиванию
|Влияние на людей
|Защита берегов, туризм, рыболовство
|Экономические и культурные потери
Такая практика уже применяется на некоторых островах: дайверы собирают ежей и сокращают их численность. Эффект есть, но метод требует больших усилий и затрат. Гораздо эффективнее восстановить популяцию естественных хищников и создать условия для саморегуляции.
|Плюсы
|Минусы
|Восстановление биоразнообразия
|Высокие финансовые затраты
|Защита туризма и экономики
|Длительный период восстановления
|Укрепление культурных традиций
|Сопротивление части рыболовецких сообществ
|Улучшение качества воды
|Необходимость международного сотрудничества
Как морские ежи влияют на кораллы?
В больших количествах они разрушают известняковый скелет кораллов, ослабляя риф.
Почему их стало так много?
Главная причина — сокращение хищных рыб, которые обычно регулируют численность ежей.
Что можно сделать для спасения рифов?
Необходимы меры по ограничению рыболовства, борьба с загрязнением и адаптация к изменению климата.
Есть ли успешные примеры восстановления рифов?
Да, в районах с морскими заповедниками экосистемы демонстрируют устойчивый рост.
Миф: рифы погибают только из-за глобального потепления.
Правда: фактор комплексный — важны и загрязнение, и чрезмерный вылов.
Миф: морские ежи всегда вредны.
Правда: в нормальном количестве они поддерживают баланс, но при перенаселении становятся опасными.
Миф: рифы восстанавливаются сами по себе.
Правда: без вмешательства человека многие экосистемы не успевают возродиться.
Коралловые рифы занимают менее 1 % площади океанов, но обеспечивают жильём четверть всех морских видов.
Ущерб от разрушения рифов может достигать миллиардов долларов ежегодно.
Некоторые виды кораллов способны жить более тысячи лет, если условия остаются стабильными.
В древних гавайских общинах существовали традиционные системы табу (капу), которые ограничивали вылов в определённых районах, сохраняя баланс экосистем.
В XX веке бурное развитие туризма и рыболовства нарушило эти практики, что ускорило деградацию рифов.
Сегодня учёные предлагают возвращаться к традиционным методам, сочетая их с современными экологическими стратегиями.
