Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мечтаете об электромобиле? Механика осталась в прошлом — и вот почему
Финансовый тупик? Самозанятые рассказали о проблемах с кредитами
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Всё, что кремы не могут: секрет пилингов, которые запускают вторую молодость кожи
Белая ложка меняет правила игры: привычная добавка к еде оказалась источником скрытой силы
Генетический код может быть прочитан: как дипептиды могут раскрыть секрет возникновения языка жизни
Русская классика с корейским акцентом: блюдо, которое удивит даже тех, кто ел пельмени всю жизнь
Денежное дерево с характером: почему оно то приносит удачу, то забирает силы
Евгений Петросян открыл секреты воспитания: чем удивляет его сын Ваган

Глубины Аргентины открыли новый мир: загадочные создания, которых никто не ждал — фантастика океана

Зоосфера

Глубоководные экспедиции всегда привлекают внимание не только учёных, но и широкой публики. Каждый спуск исследовательских аппаратов в неизведанные районы океана способен открыть удивительные картины, напоминающие сцены из фантастического фильма.

Глубоководная экспедиция
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Глубоководная экспедиция

Именно так произошло у берегов Аргентины, где команда океанографов впервые получила возможность подробно рассмотреть подводный каньон Мар-дель-Плата. На глубине более полутора километров они наткнулись на скопление странных красных организмов, похожих на грибы, и задокументировали десятки других редких существ.

Погружение в неизведанное

Экспедиция, организованная Океанографическим институтом Шмидта, длилась 21 день. Исследователи использовали дистанционно управляемый аппарат SuBastian, который способен опускаться на глубину до 4500 метров. Благодаря встроенным камерам и осветительным системам учёные получили уникальные кадры стен каньона и его дна.

На запись попали розовые омары, светящиеся рыбы-драконы, крабы с шипастыми панцирями и даже самка осьминога, заботливо оберегающая кладку икры. Всего специалисты предполагают, что им удалось встретить около 40 потенциально новых для науки видов.

Сравнение находок

Чтобы оценить масштаб открытия, учёные сопоставили обитателей каньона с уже известными видами глубоководных животных.

Вид/группа Особенности Потенциальная новизна
Рыбы-драконы Биолюминесценция, необычная форма тела Скорее всего, новые подвиды
Омары Ярко-розовая окраска Ранее не встречались в этом регионе
Крабы Панцири с шипами Возможен новый род
Осьминог Забота о потомстве Вид близок к известным, но есть отличия
Красные кораллы Anthomastus Куполообразная форма, напоминают грибы Высокая вероятность нового вида

Поле загадочных кораллов

Особое внимание экспедиция уделила кораллам рода Anthomastus. На глубине 1500 метров они образуют целые колонии. Эти существа не имеют твёрдого скелета, их тела похожи на шляпки грибов — отсюда и название "грибовидные кораллы". Кадры показали тысячи алых образований, раскачивающихся в глубине.

Учёные планируют провести генетический анализ собранных образцов, чтобы подтвердить, являются ли эти кораллы новым видом. На это может уйти не один месяц.

Мифы и правда

  • Миф: на глубинах более километра жизни нет.
    Правда: здесь обитают уникальные кораллы, рыбы и беспозвоночные.

  • Миф: глубоководные аппараты всегда небезопасны.
    Правда: современные ROV надёжны и оснащены системами защиты.

  • Миф: все новые виды сразу получают название.
    Правда: процесс классификации может занимать годы.

3 интересных факта

  • У некоторых глубоководных кораллов нет скелета, и они больше похожи на мягкие цветы, чем на камень.
  • Рыбы-драконы могут светиться в темноте благодаря биолюминесценции.
  • Самки осьминогов иногда охраняют икру годами, отказываясь от пищи.

Океан по-прежнему остаётся одной из наименее изученных областей планеты. Экспедиция у берегов Аргентины показала, что даже в XXI веке мы продолжаем открывать новые виды и встречать удивительные формы жизни. Тысячи красных кораллов Anthomastus и десятки необычных существ напоминают: глубины океана скрывают неисчерпаемый запас тайн, и каждое новое погружение открывает ещё одну страницу этой загадочной книги природы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Наука и техника
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Пять пород, которые идеально вписываются в квартиру и не превращают жизнь в хаос
Домашние животные
Пять пород, которые идеально вписываются в квартиру и не превращают жизнь в хаос
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Последние материалы
Евгений Петросян открыл секреты воспитания: чем удивляет его сын Ваган
Скрытая бактерия на тарелке: теперь её можно выявить быстрее, чем когда-либо
Север таит новую угрозу: почему чистейшие воды стали ядовитыми
Глубины Аргентины открыли новый мир: загадочные создания, которых никто не ждал — фантастика океана
Маршрут Романовых ожил спустя век: путешествие с тайной развязкой
619 миллионов долларов: Россия резко увеличила закупки автомобилей из Южной Кореи
Казахстан обновил правила: автомобильные номера 2026 года — что нужно знать автовладельцам
Осторожно: варенье: почему нельзя варить из того, что жалко выбросить
Ипотека станет ближе: эти профессии копят на взнос в рекордно короткие сроки — и это не финансисты
Садоводы спорят веками: стоит ли обрезать пионы сразу после цветения или стоит подождать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.