Глубины Аргентины открыли новый мир: загадочные создания, которых никто не ждал — фантастика океана

Глубоководные экспедиции всегда привлекают внимание не только учёных, но и широкой публики. Каждый спуск исследовательских аппаратов в неизведанные районы океана способен открыть удивительные картины, напоминающие сцены из фантастического фильма.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Глубоководная экспедиция

Именно так произошло у берегов Аргентины, где команда океанографов впервые получила возможность подробно рассмотреть подводный каньон Мар-дель-Плата. На глубине более полутора километров они наткнулись на скопление странных красных организмов, похожих на грибы, и задокументировали десятки других редких существ.

Погружение в неизведанное

Экспедиция, организованная Океанографическим институтом Шмидта, длилась 21 день. Исследователи использовали дистанционно управляемый аппарат SuBastian, который способен опускаться на глубину до 4500 метров. Благодаря встроенным камерам и осветительным системам учёные получили уникальные кадры стен каньона и его дна.

На запись попали розовые омары, светящиеся рыбы-драконы, крабы с шипастыми панцирями и даже самка осьминога, заботливо оберегающая кладку икры. Всего специалисты предполагают, что им удалось встретить около 40 потенциально новых для науки видов.

Сравнение находок

Чтобы оценить масштаб открытия, учёные сопоставили обитателей каньона с уже известными видами глубоководных животных.

Вид/группа Особенности Потенциальная новизна Рыбы-драконы Биолюминесценция, необычная форма тела Скорее всего, новые подвиды Омары Ярко-розовая окраска Ранее не встречались в этом регионе Крабы Панцири с шипами Возможен новый род Осьминог Забота о потомстве Вид близок к известным, но есть отличия Красные кораллы Anthomastus Куполообразная форма, напоминают грибы Высокая вероятность нового вида

Поле загадочных кораллов

Особое внимание экспедиция уделила кораллам рода Anthomastus. На глубине 1500 метров они образуют целые колонии. Эти существа не имеют твёрдого скелета, их тела похожи на шляпки грибов — отсюда и название "грибовидные кораллы". Кадры показали тысячи алых образований, раскачивающихся в глубине.

Учёные планируют провести генетический анализ собранных образцов, чтобы подтвердить, являются ли эти кораллы новым видом. На это может уйти не один месяц.

Мифы и правда

Миф: на глубинах более километра жизни нет.

Правда: здесь обитают уникальные кораллы, рыбы и беспозвоночные.

Миф: глубоководные аппараты всегда небезопасны.

Правда: современные ROV надёжны и оснащены системами защиты.

Миф: все новые виды сразу получают название.

Правда: процесс классификации может занимать годы.

3 интересных факта

У некоторых глубоководных кораллов нет скелета, и они больше похожи на мягкие цветы, чем на камень.

Рыбы-драконы могут светиться в темноте благодаря биолюминесценции.

Самки осьминогов иногда охраняют икру годами, отказываясь от пищи.

Океан по-прежнему остаётся одной из наименее изученных областей планеты. Экспедиция у берегов Аргентины показала, что даже в XXI веке мы продолжаем открывать новые виды и встречать удивительные формы жизни. Тысячи красных кораллов Anthomastus и десятки необычных существ напоминают: глубины океана скрывают неисчерпаемый запас тайн, и каждое новое погружение открывает ещё одну страницу этой загадочной книги природы.