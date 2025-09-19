Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казахстан обновил правила: автомобильные номера 2026 года — что нужно знать автовладельцам
Осторожно: варенье: почему нельзя варить из того, что жалко выбросить
Смартфоны и психика: правда ли, что телефон уменьшает активность мозга — и насколько это опасно
Садоводы спорят веками: стоит ли обрезать пионы сразу после цветения или стоит подождать
Ипотека станет ближе: эти профессии копят на взнос в рекордно короткие сроки — и это не финансисты
Это занятие может покалечить: названы самые травмоопасные виды спорта
Минимализм уходит, смелость приходит: аксессуары, которые изменят моду этой осенью
Развод, рога и мягкое яйцо: Михаил Ширвиндт высказался об уходе молодой жены
Мясная правда звучит громче рекламы: вот почему рацион без баланса превращается в ошибку

Загадка тропиков: маленькое существо, которое отпугивает одним жестом — обезоруживает даже хищников

4:32
Зоосфера

В тропиках Центральной Америки можно встретить удивительное существо, которое на первый взгляд кажется ничем не примечательным. Но стоит клопу-матадору поднять свои ярко-красные задние лапки и начать размахивать ими, зрелище превращается в настоящий спектакль. Долгие годы ученые пытались разгадать смысл этого поведения и только недавно пришли к выводу, что необычный жест вовсе не для привлечения партнера, а для того, чтобы отпугнуть врагов.

Клоп-матадор в тропическом лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клоп-матадор в тропическом лесу

Тайна панамского леса

Клоп-матадор, известный как Bitta alipes, обитает в густых джунглях Панамы. Его задние лапки украшены красными отметинами, которые становятся особенно заметными в момент угрозы. Когда насекомое чувствует опасность, оно резко поднимает конечности и машет ими в воздухе.

Раньше считалось, что это часть брачного ритуала. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Current Zoology, показало: размахивание лапами — эффективный инструмент защиты от хищников.

Гипотеза

Группа биологов из Смитсоновского института тропических исследований собрала клопов-матадоров в окрестностях Гамбоа. Насекомых помещали рядом с хищными богомолами и безобидными кузнечиками. В итоге ученые зафиксировали почти три тысячи взмахов у 25 особей.

Разница оказалась поразительной: при виде богомолов насекомые размахивали лапками в семь раз чаще, чем рядом с кузнечиками. Более того, хищники не нападали на тех клопов, которые активно демонстрировали свой "флаг".

Сравнение

Насекомое Особенность поведения Реакция хищника
Клоп-матадор Поднимает красные лапки и машет ими Богомолы избегают нападения
Кузнечик Не демонстрирует ярких сигналов Хищники атакуют чаще
Другие клопы из семейства Аналогично используют "флаг" Предположительно тот же эффект

Скрытый окрас

Все представители этой группы питаются лианами пассифлоры. Эти растения содержат токсины, поэтому ученые предполагают, что демонстрация красных пятен служит предупреждением о ядовитости. Есть и другая версия: постоянное движение лап может сбивать с толку врага, лишая его шанса нанести точный удар.

"Каждый раз, когда мы внимательно изучаем этих животных, мы обнаруживаем удивительные стратегии выживания", — сказал ведущий исследователь Коннор Эванс-Блейк.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться поймать клопа руками.

  • Последствие: насекомое может получить травму, а наблюдатель — отпугнуть его навсегда.

  • Альтернатива: использовать фотокамеру с увеличением.

  • Ошибка: путать клопа-матадора с безобидным кузнечиком.

  • Последствие: можно упустить шанс увидеть уникальное поведение.

  • Альтернатива: заранее изучить фото и описание в полевых путеводителях.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Эффективная защита от хищников Заметность для потенциальных врагов
Экономия энергии — не нужно убегать Ограниченность действия против определённых видов
Простая стратегия — достаточно махать лапками Поведение зависит от восприятия врагов

Мифы и правда

  • Миф: клоп-матадор машет лапками, чтобы привлечь самку.

  • Правда: это защитная реакция против хищников.

  • Миф: размахивание лапами бесполезно.

  • Правда: богомолы не нападают на активных "танцующих" клопов.

  • Миф: это единственный вид с таким поведением.

  • Правда: как минимум пять других видов используют схожие сигналы.

3 интересных факта

  • Яркая окраска клопов-матадоров напоминает сигналы некоторых ядовитых бабочек.
  • Эти насекомые активны в дневное время, поэтому их легче заметить туристам.
  • Поведение клопа помогло ученым лучше понять эволюцию предупреждающей окраски.

Поведение клопа-матадора — это не брачный танец, а эффективная стратегия выживания. Размахивание ярко-красными лапками служит сигналом опасности для хищников и снижает риск нападения. Этот механизм показывает, как даже самые маленькие обитатели тропического леса используют хитрые и зрелищные приёмы для защиты, подчеркивая богатство и сложность экосистем Панамы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Наука и техника
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Домашние животные
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Последние материалы
Развод, рога и мягкое яйцо: Михаил Ширвиндт высказался об уходе молодой жены
Мясная правда звучит громче рекламы: вот почему рацион без баланса превращается в ошибку
Вечный драйв: эти авто начала 2000-х до сих пор дают фору миллионам современных машин
Финансовый прорыв: сколько заработает Роскомнадзор на новой инициативе
Секрет Мэри Берри: этот соус превратит обычный картофель в мундире в деликатес
Сирень молчит? Сделайте эти два среза после цветения — и шапки вернутся громче прежнего
Квартира может стоить дороже, чем написано в договоре: где прячутся лишние миллионы
Загадка тропиков: маленькое существо, которое отпугивает одним жестом — обезоруживает даже хищников
Тональный крем обещает заботу, но скрывает подвох: правда о средствах 2-в-1
Марс хранит больше следов: учёные нашли на Марсе условия, в которых жизнь могла возникать не один раз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.