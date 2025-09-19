Загадка тропиков: маленькое существо, которое отпугивает одним жестом — обезоруживает даже хищников

4:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В тропиках Центральной Америки можно встретить удивительное существо, которое на первый взгляд кажется ничем не примечательным. Но стоит клопу-матадору поднять свои ярко-красные задние лапки и начать размахивать ими, зрелище превращается в настоящий спектакль. Долгие годы ученые пытались разгадать смысл этого поведения и только недавно пришли к выводу, что необычный жест вовсе не для привлечения партнера, а для того, чтобы отпугнуть врагов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Клоп-матадор в тропическом лесу

Тайна панамского леса

Клоп-матадор, известный как Bitta alipes, обитает в густых джунглях Панамы. Его задние лапки украшены красными отметинами, которые становятся особенно заметными в момент угрозы. Когда насекомое чувствует опасность, оно резко поднимает конечности и машет ими в воздухе.

Раньше считалось, что это часть брачного ритуала. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Current Zoology, показало: размахивание лапами — эффективный инструмент защиты от хищников.

Гипотеза

Группа биологов из Смитсоновского института тропических исследований собрала клопов-матадоров в окрестностях Гамбоа. Насекомых помещали рядом с хищными богомолами и безобидными кузнечиками. В итоге ученые зафиксировали почти три тысячи взмахов у 25 особей.

Разница оказалась поразительной: при виде богомолов насекомые размахивали лапками в семь раз чаще, чем рядом с кузнечиками. Более того, хищники не нападали на тех клопов, которые активно демонстрировали свой "флаг".

Сравнение

Насекомое Особенность поведения Реакция хищника Клоп-матадор Поднимает красные лапки и машет ими Богомолы избегают нападения Кузнечик Не демонстрирует ярких сигналов Хищники атакуют чаще Другие клопы из семейства Аналогично используют "флаг" Предположительно тот же эффект Скрытый окрас Все представители этой группы питаются лианами пассифлоры. Эти растения содержат токсины, поэтому ученые предполагают, что демонстрация красных пятен служит предупреждением о ядовитости. Есть и другая версия: постоянное движение лап может сбивать с толку врага, лишая его шанса нанести точный удар. "Каждый раз, когда мы внимательно изучаем этих животных, мы обнаруживаем удивительные стратегии выживания", — сказал ведущий исследователь Коннор Эванс-Блейк. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: пытаться поймать клопа руками.

Последствие: насекомое может получить травму, а наблюдатель — отпугнуть его навсегда.

Альтернатива: использовать фотокамеру с увеличением.

Ошибка: путать клопа-матадора с безобидным кузнечиком.

Последствие: можно упустить шанс увидеть уникальное поведение.

Альтернатива: заранее изучить фото и описание в полевых путеводителях. Плюсы и минусы Плюсы Минусы Эффективная защита от хищников Заметность для потенциальных врагов Экономия энергии — не нужно убегать Ограниченность действия против определённых видов Простая стратегия — достаточно махать лапками Поведение зависит от восприятия врагов Мифы и правда Миф: клоп-матадор машет лапками, чтобы привлечь самку.

Правда: это защитная реакция против хищников.

Миф: размахивание лапами бесполезно.

Правда: богомолы не нападают на активных "танцующих" клопов.

Миф: это единственный вид с таким поведением.

Правда: как минимум пять других видов используют схожие сигналы. 3 интересных факта Яркая окраска клопов-матадоров напоминает сигналы некоторых ядовитых бабочек.

Эти насекомые активны в дневное время, поэтому их легче заметить туристам.

Поведение клопа помогло ученым лучше понять эволюцию предупреждающей окраски. Поведение клопа-матадора — это не брачный танец, а эффективная стратегия выживания. Размахивание ярко-красными лапками служит сигналом опасности для хищников и снижает риск нападения. Этот механизм показывает, как даже самые маленькие обитатели тропического леса используют хитрые и зрелищные приёмы для защиты, подчеркивая богатство и сложность экосистем Панамы.