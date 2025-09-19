Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления

Истории о загадочных способностях кошек известны с древности. Им приписывали умение чувствовать опасность, предсказывать беды и даже забирать на себя болезни. Недавнее исследование иностранных академиков вновь заставило задуматься о том, насколько тесно связаны человек и эти животные. Учёные обнаружили: бездомные кошки могут оказывать положительное влияние на состояние онкологических больных и, возможно, даже способствовать выздоровлению.
Исследователи проанализировали медицинские отчёты онкологических клиник, уделив внимание случаям спонтанных ремиссий и неожиданного выздоровления пациентов. Эти данные давно вызывают интерес у врачей, ведь не всегда можно объяснить исчезновение опухоли или стабилизацию болезни медицинскими методами.
Сравнение историй пациентов выявило любопытную закономерность: многие из тех, кто неожиданно пошёл на поправку, имели тесный контакт с уличными кошками. Причём речь шла не о домашних питомцах, а именно о бездомных котах, которых люди подкармливали у подъездов или во дворах.
Никаких специальных процедур не проводилось. Люди просто делились едой с животными, а в ответ кошки проявляли свойственные им жесты внимания: тёрлись о ноги, смотрели прямо в глаза и, конечно, громко мурлыкали.
Учёные обратили внимание, что именно мурлыканье чаще всего сопровождало контакт человека и животного. Известно, что эти звуки имеют частоту от 25 до 150 герц, и именно такие вибрации, по данным некоторых исследований, способны ускорять регенерацию тканей, снимать стресс и благотворно влиять на работу организма.
Официального объяснения феномену пока нет. Однако специалисты выдвинули несколько предположений:
Последняя гипотеза вызвала споры среди учёных. Часть экспертов скептически отнеслась к идее о сверхъестественных способностях кошек, но многие согласились: даже без мистики мурлыканье и контакт с животными действительно улучшают самочувствие.
Интересно, что польза мурлыканья рассматривается не впервые. В ветеринарии и физиотерапии уже отмечали, что вибрации такой частоты помогают ускорять заживление костей и тканей. А в психологии доказано: общение с кошками снижает уровень кортизола, гормона стресса, и помогает стабилизировать эмоциональное состояние.
Таким образом, можно предположить, что контакт с бездомными котами действительно способен стать дополнительным фактором в поддержке онкологических пациентов, даже если речь идёт не о полном излечении, а об улучшении качества жизни.
Исследование иностранных академиков показало удивительный факт: многие люди, победившие рак, имели тесный контакт с бездомными кошками. Учёные пока не могут объяснить природу этого феномена, но признают — мурлыканье и забота о животных способны положительно влиять на здоровье. Возможно, именно в этом кроется секрет тех самых "необъяснимых" случаев выздоровления.
