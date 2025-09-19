Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кольца Венеры становятся кандалами: как защитить зону декольте без дорогостоящих процедур
Гель бессмертия: вот что скрывают листья этого растения и зачем его держат в доме
Маленькие птицы — большая сила: как пингвины спасают Антарктиду от катастрофы
Антарктида шепчет из глубин: звуки сквозь километры льда — тайна природы, ломающая законы физики
Аукционные находки вернулись в Россию: Яна Рудковская показала свой королевский дом
Даже самая дешёвая лапша станет деликатесом: кулинарный лайфхак, который работает всегда
Гарантия исчезает как дым: новые китайские авто оставляют владельцев один на один с поломками
Штраф за парковку можно отменить одним снимком: как работает лазейка
Банановая сладость без грамма сахара: завтрак, который удивит даже гурманов

Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления

3:46
Зоосфера

Истории о загадочных способностях кошек известны с древности. Им приписывали умение чувствовать опасность, предсказывать беды и даже забирать на себя болезни. Недавнее исследование иностранных академиков вновь заставило задуматься о том, насколько тесно связаны человек и эти животные. Учёные обнаружили: бездомные кошки могут оказывать положительное влияние на состояние онкологических больных и, возможно, даже способствовать выздоровлению.

Котята
Фото: unsplash.com by Sergey Ovchinnikov is licensed under Free to use under the Unsplash License
Котята

Необычный эксперимент

Исследователи проанализировали медицинские отчёты онкологических клиник, уделив внимание случаям спонтанных ремиссий и неожиданного выздоровления пациентов. Эти данные давно вызывают интерес у врачей, ведь не всегда можно объяснить исчезновение опухоли или стабилизацию болезни медицинскими методами.

Сравнение историй пациентов выявило любопытную закономерность: многие из тех, кто неожиданно пошёл на поправку, имели тесный контакт с уличными кошками. Причём речь шла не о домашних питомцах, а именно о бездомных котах, которых люди подкармливали у подъездов или во дворах.

Поведение кошек и реакция людей

Никаких специальных процедур не проводилось. Люди просто делились едой с животными, а в ответ кошки проявляли свойственные им жесты внимания: тёрлись о ноги, смотрели прямо в глаза и, конечно, громко мурлыкали.

Учёные обратили внимание, что именно мурлыканье чаще всего сопровождало контакт человека и животного. Известно, что эти звуки имеют частоту от 25 до 150 герц, и именно такие вибрации, по данным некоторых исследований, способны ускорять регенерацию тканей, снимать стресс и благотворно влиять на работу организма.

Гипотезы исследователей

Официального объяснения феномену пока нет. Однако специалисты выдвинули несколько предположений:

  • биологическое воздействие — вибрации от мурлыканья могут оказывать терапевтический эффект на клетки организма;
  • психологический фактор — контакт с животными снижает уровень тревожности, помогает бороться с депрессией и стимулирует иммунитет;
  • мистическая версия — кошки якобы обладают связью с "тонким миром" и способны чувствовать больных людей, оказывая им особую поддержку.

Последняя гипотеза вызвала споры среди учёных. Часть экспертов скептически отнеслась к идее о сверхъестественных способностях кошек, но многие согласились: даже без мистики мурлыканье и контакт с животными действительно улучшают самочувствие.

Кошки и медицина

Интересно, что польза мурлыканья рассматривается не впервые. В ветеринарии и физиотерапии уже отмечали, что вибрации такой частоты помогают ускорять заживление костей и тканей. А в психологии доказано: общение с кошками снижает уровень кортизола, гормона стресса, и помогает стабилизировать эмоциональное состояние.

Таким образом, можно предположить, что контакт с бездомными котами действительно способен стать дополнительным фактором в поддержке онкологических пациентов, даже если речь идёт не о полном излечении, а об улучшении качества жизни.

Исследование иностранных академиков показало удивительный факт: многие люди, победившие рак, имели тесный контакт с бездомными кошками. Учёные пока не могут объяснить природу этого феномена, но признают — мурлыканье и забота о животных способны положительно влиять на здоровье. Возможно, именно в этом кроется секрет тех самых "необъяснимых" случаев выздоровления.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Еда и рецепты
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Малина растёт, но не плодоносит? Один приём превращает зелень в ягоды
Малина растёт, но не плодоносит? Один приём превращает зелень в ягоды
Последние материалы
Даже самая дешёвая лапша станет деликатесом: кулинарный лайфхак, который работает всегда
Гарантия исчезает как дым: новые китайские авто оставляют владельцев один на один с поломками
Штраф за парковку можно отменить одним снимком: как работает лазейка
Банановая сладость без грамма сахара: завтрак, который удивит даже гурманов
Осень приносит вирусный шторм — 5 шагов, которые помогут пройти сезон без больничного
Холод Сибири лишь маска: под ним скрыт котёл, в котором бродит жизнь
Башкирия куёт независимость: завод за 180 миллионов встанет на защиту энергетики
Импорт с двойным дном: китайские авто манят ценой, но скрывают дорогие сюрпризы
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Забудьте о днях ожидания: полотенце поможет высушить белье в 2 раза быстрее — секрет раскрыт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.