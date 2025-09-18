В лесах появился свой неоновый патруль: найдена секретная суперспособность у белок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Белки-летяги давно поражают своей ловкостью и способностью парить между деревьями, но недавнее открытие добавило им ещё больше загадочности. Американские учёные выяснили, что в ультрафиолетовом свете эти зверьки неожиданно светятся розовым. Флуоресценция оказалась их уникальной особенностью, которая может играть сразу несколько функций — от защиты от хищников до общения с собратьями.

Белка-летяга светится на ветке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белка-летяга светится на ветке

Случайное открытие

Интересный эффект был обнаружен во время эксперимента почти случайно. Один из исследователей направил ультрафиолетовый луч на белку-летягу и с удивлением заметил, что её мех начал излучать яркое розовое свечение.

Этот феномен побудил учёных провести дополнительные наблюдения и подтвердить, что флуоресценция действительно является характерной особенностью этих животных.

Зачем белкам светиться

Учёные предполагают, что свечение выполняет несколько функций. Во-первых, это может быть элемент мимикрии. Совы, главные природные враги белок-летяг, тоже обладают способностью к ультрафиолетовому свечению. Таким образом, "подсветка" меха помогает белкам сливаться с хищниками в глазах других животных и становится своеобразной защитной стратегией.

Во-вторых, свечение может использоваться как способ коммуникации внутри вида. Яркий розовый отблеск позволяет зверькам распознавать друг друга в темноте и подавать сигналы сородичам, что особенно важно для ночного образа жизни.

Флуоресценция в животном мире

Хотя открытие оказалось неожиданным именно для млекопитающих, сама способность к свечению в ультрафиолете давно известна у других представителей фауны. Подобными свойствами обладают некоторые рыбы, земноводные, рептилии и даже птицы.

Флуоресценция связана с накоплением в тканях особых веществ, которые отражают ультрафиолетовые лучи, преобразуя их в видимый свет. Это может быть связано как с защитными механизмами, так и с элементами сексуального отбора или коммуникации.

Уникальность белок-летяг

Белки-летяги стали одними из немногих млекопитающих, у которых зафиксирована подобная особенность. Это открытие изменило представления о разнообразии способов адаптации животных к окружающей среде.

Для зверьков, ведущих ночной образ жизни и активно перемещающихся в кронах деревьев, свечение в ультрафиолете могло стать важным инструментом выживания. Оно помогает избежать нападений, облегчает ориентацию и взаимодействие внутри группы.

Значение для науки

Обнаружение флуоресценции у белок-летяг открывает новые горизонты для биологов. Учёные теперь могут глубже изучить роль ультрафиолетового восприятия в жизни животных и понять, насколько важным этот механизм может быть в эволюции млекопитающих.

Кроме того, подобные открытия помогают пересмотреть наши знания о том, каким образом живые существа используют свет и зрение в природе.

Белки-летяги, помимо своей известной способности к планирующему полёту, обладают ещё одной удивительной особенностью — они светятся розовым в ультрафиолетовом свете. Это открытие показывает, насколько богат и разнообразен мир животных, и напоминает нам, что даже привычные обитатели лесов способны удивлять.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
