Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик

Зоосфера

Осьминоги давно вызывают у учёных особый интерес благодаря своим уникальным способностям: они обладают развитым интеллектом, умеют решать задачи, маскируются почти идеально и обладают необычной физиологией. Однако исследование американских зоологов из Университета Чикаго показало, что загадка этих существ кроется не только в их поведении, но и в генетике.

Гигантский тихоокеанский осьминог
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантский тихоокеанский осьминог

Сложность генома

Учёные проанализировали ДНК осьминогов и пришли к поразительным результатам. Было установлено, что геном этих головоногих моллюсков содержит более 33 тысяч белок-кодирующих генов. Для сравнения: у человека их около 20-25 тысяч. Получается, что на уровне генетической сложности осьминоги превосходят наш вид.

Особое внимание привлекло то, что при сравнительном анализе не нашлось ни одного организма, который имел бы схожую структуру генома. Даже ближайшие морские обитатели не показали ничего подобного.

Загадка эволюции

Такая уникальность поставила исследователей в тупик. С точки зрения классической биологии, у любого организма есть родственники, с которыми он делит хотя бы часть генетических особенностей. У осьминогов же подобной "родословной" не нашлось. Это вызвало сомнения в том, что эволюция могла привести к их появлению исключительно естественным путём.

По словам учёных, их генетический профиль настолько отличается от всего живого на Земле, что объяснить происхождение этих существ традиционными теориями оказалось крайне сложно.

Версия о внеземном происхождении

Столкнувшись с такой загадкой, исследователи выдвинули смелую гипотезу: осьминоги могут иметь внеземное происхождение. Эта версия предполагает, что зародыши или яйца моллюсков могли попасть на Землю в результате космических процессов, например с метеоритами или кометами.

Конечно, подобные идеи звучат фантастично и вызывают споры в научном сообществе. Однако сами авторы исследования подчёркивают: их выводы основаны исключительно на данных генетического анализа. И если биология не может объяснить происхождение осьминогов в рамках привычных моделей, стоит рассмотреть и более необычные сценарии.

Почему именно осьминоги кажутся "инопланетянами"

Помимо генетики, у осьминогов есть и другие особенности, делающие их непохожими на земных существ. У них три сердца, голубая кровь, гибкие конечности с тысячами нервных окончаний и поразительная способность к регенерации. Их интеллект позволяет решать головоломки, открывать банки и даже использовать предметы в качестве инструментов.

Все эти качества ещё больше укрепляют представление о том, что осьминоги — одни из самых необычных представителей животного мира.

Публикация в Nature

Результаты исследования были опубликованы в престижном научном журнале Nature. Это добавляет весомости работе, ведь редакция издания принимает только те материалы, которые имеют серьёзное значение для науки.

Исследования Университета Чикаго показали, что геном осьминогов настолько сложен и уникален, что объяснить его происхождение с точки зрения земной эволюции крайне сложно. Именно поэтому учёные предположили их внеземное происхождение. Независимо от того, подтвердится ли эта гипотеза в будущем, одно ясно уже сейчас: осьминоги остаются одними из самых загадочных существ нашей планеты и продолжают бросать вызов науке.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
