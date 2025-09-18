Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
200 км/ч по-европейски: новый скоростной поезд Sólyom готовит рождественский подарок для пассажиров
Кто проверяет проверяющих: рейтинг контрольных органов вскрыл неожиданные лидеры и аутсайдеров
Красота испаряется к обеду: пять приёмов, которые заставят макияж держаться до вечера
Ваш стаж под угрозой: как фиктивные боты Госуслуг обманывают доверчивых россиян
Глубина посадки картофеля: как избежать ошибок и получить идеальный урожай
Ошибка на дороге стоит жизни: что забывают проверить водители и байкеры
В лесах появился свой неоновый патруль: найдена секретная суперспособность у белок
Гормоны берут верх: как тело внезапно заставляет нас любить то, что раньше казалось ядом
Прибывший в Караганду культэшелон развернул большую культурно-массовую работу… — писала газета Правда 19 сентября 1932 года

Этот звук лечит тревожность лучше медитаций: простой способ восстановить душевное равновесие

3:49
Зоосфера

Современный ритм жизни всё чаще приводит к повышенной тревожности, стрессу и ухудшению психического здоровья. Учёные ищут доступные и простые способы, которые могли бы помочь справляться с этими проблемами. И одно из последних исследований показало: достаточно прислушаться к пению птиц, чтобы почувствовать себя лучше.

Девушка читает книгу в полумраке
Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ефремов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка читает книгу в полумраке

Научное подтверждение

Работа была проведена специалистами Университета Эксетера (Великобритания) и Университета штата Квинсленд (Австралия). Итоги исследования опубликованы в авторитетном издании Environmental Science & Technology.

В эксперименте приняли участие 270 человек разного возраста и социального положения. Учёные анализировали не только общее состояние здоровья добровольцев, но и их окружение: где они живут, насколько зелёной является территория вокруг дома и слышат ли они пение птиц ежедневно.

Пение птиц и настроение

Результаты оказались впечатляющими. Те, кто регулярно видел птиц за окном и слышал их трели, реже жаловались на депрессию и тревожные состояния. Интересно, что решающим фактором оказалось само присутствие пернатых, а не их вид. Даже самые обыкновенные вороны и голуби оказывали положительное влияние.

Учёные подчёркивают, что речь идёт именно о живой природе. Звуки птичьего пения действуют мягко, помогая снизить уровень стресса, восстановить внутреннее равновесие и улучшить настроение.

Почему работает именно этот способ

Специалисты объясняют положительный эффект тем, что пение птиц активирует те области мозга, которые связаны с ощущением спокойствия и безопасности. Для наших предков такие звуки означали, что рядом нет угроз: дикие животные не нападают, когда вокруг слышно птичье щебетание.

Кроме того, пение птиц помогает отвлечься от негативных мыслей и сосредоточиться на моменте "здесь и сейчас". Это сродни лёгкой медитации, которая не требует усилий и доступна каждому.

Зелёные зоны и психическое здоровье

Учёные также сделали вывод: большое значение имеет не только сам звук, но и наличие зелёных насаждений — деревьев, кустарников, парков. Люди, живущие в районах с большим количеством зелени и птиц, ощущают себя эмоционально устойчивее, чем жители "каменных джунглей".

Регулярный контакт с природой снижает уровень кортизола (гормона стресса) и положительно сказывается на общем самочувствии. Поэтому благоустройство городов с учётом зелёных зон может рассматриваться как мера профилактики психических заболеваний.

Практическая польза для каждого

Для того чтобы почувствовать эффект, не обязательно уезжать за город. Достаточно обратить внимание на то, что происходит за окном, или чаще гулять в ближайшем парке. Даже несколько минут прослушивания птичьего пения способны улучшить настроение и снизить внутреннее напряжение.

Многие специалисты советуют использовать записи звуков природы, если нет возможности выйти на улицу. Однако именно живое пение оказывает наиболее сильное и устойчивое воздействие.

Исследование британских и австралийских учёных показало: пение птиц — это не просто приятный звук, а эффективный способ укрепить психическое здоровье. Оно помогает бороться с тревожностью, уменьшает уровень стресса и создаёт ощущение гармонии. Этот доступный и бесплатный метод может стать частью повседневной практики заботы о себе.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Наука и техника
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Последние материалы
200 км/ч по-европейски: новый скоростной поезд Sólyom готовит рождественский подарок для пассажиров
Кто проверяет проверяющих: рейтинг контрольных органов вскрыл неожиданные лидеры и аутсайдеров
Красота испаряется к обеду: пять приёмов, которые заставят макияж держаться до вечера
Ваш стаж под угрозой: как фиктивные боты Госуслуг обманывают доверчивых россиян
Глубина посадки картофеля: как избежать ошибок и получить идеальный урожай
Ошибка на дороге стоит жизни: что забывают проверить водители и байкеры
В лесах появился свой неоновый патруль: найдена секретная суперспособность у белок
Гормоны берут верх: как тело внезапно заставляет нас любить то, что раньше казалось ядом
Прибывший в Караганду культэшелон развернул большую культурно-массовую работу… — писала газета Правда 19 сентября 1932 года
Тодоренко сообщила тревожные новости: кто из близких телеведущей попал в реанимацию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.