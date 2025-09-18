Тихий убийца на вашем диване: как обычная мебель медленно отравляет кошек и детей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Современный дом, полный привычных вещей, может скрывать угрозу, о которой многие даже не подозревают. Учёные установили, что в организме домашних животных, особенно кошек, накапливаются токсичные химические соединения — бромированные антипирены. Эти вещества применяются для снижения горючести мебели, электроники и других предметов, но, как оказалось, они способны нанести серьёзный вред здоровью.

Кошка смотрит телевизор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка смотрит телевизор

Что такое бромированные антипирены

Антипирены — это вещества, которые делают материалы менее воспламеняемыми. Их добавляют в пластик, текстиль, наполнитель мебели, а также в корпусах бытовой техники. Благодаря им уменьшается риск возгорания, однако у этой пользы есть и оборотная сторона.

Бромированные антипирены обладают высокой токсичностью. Со временем они выделяются в воздух, оседают в пыли и становятся невидимыми спутниками повседневной жизни. Человек или животное легко вдыхает или проглатывает эти частицы.

Как они попадают в организм кошек

Кошки особенно уязвимы к подобным загрязнителям. В отличие от людей, они большую часть времени проводят на полу и мебели, часто слизывают шерсть при уходе за собой. В итоге частицы пыли с токсичными соединениями неизбежно оказываются в их организме.

С возрастом концентрация антипиренов в крови питомцев возрастает. Учёные обратили внимание, что у кошек, страдающих гипертиреозом, показатели были особенно высокими. Это навело на мысль о возможной связи между действием химикатов и нарушениями работы щитовидной железы.

Чем это грозит людям

Опасность заключается не только для животных. В научной публикации отмечается, что аналогичный путь накопления токсинов характерен и для человека. Особенно уязвимы дети: они часто играют на полу, тянут в рот игрушки или другие предметы, покрытые пылью.

В результате в детский организм попадают бромированные антипирены, которые со временем могут негативно повлиять на нервную систему, гормональный баланс и работу щитовидной железы. Исследования показывают, что длительное воздействие этих соединений связано с повышенным риском развития хронических заболеваний.

Домашние источники токсинов

Перечень вещей, способных выделять опасные вещества, весьма широк. Среди них:

  • мягкая мебель с огнестойкой пропиткой;
  • ковры и ковровые покрытия;
  • электронные устройства — компьютеры, телевизоры, принтеры;
  • пластиковые предметы и детские игрушки.

Каждый из этих источников в отдельности кажется незначительным. Но в совокупности они формируют постоянный фон воздействия на организм.

Что можно сделать

Полностью исключить бромированные антипирены из жизни невозможно, однако есть несколько способов снизить риск:

  1. Регулярная влажная уборка и использование пылесоса с фильтром HEPA помогают уменьшить количество токсичной пыли.

  2. Выбор мебели и текстиля с маркировкой "без антипиренов" снижает концентрацию вредных веществ в доме.

  3. Ограничение доступа детей и животных к старой электронике или повреждённым пластиковым предметам помогает избежать лишнего контакта с источниками токсинов.

  4. Поддержание чистоты в местах, где чаще всего находятся питомцы, уменьшает вероятность их отравления.

Научные данные, опубликованные в издании Environmental Science & Technology, ясно дают понять: привычные предметы обихода могут быть источником серьёзной опасности. Бромированные антипирены накапливаются в организме не только кошек, но и людей, особенно детей, влияя на нервную систему и эндокринное здоровье. Осознание этой проблемы — первый шаг к тому, чтобы сделать свой дом более безопасным для всех его обитателей.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
