Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минус на весах за сутки: хитрости, которые работают быстрее диет — без вреда организму
Венгрия и США поддержали Россию? 46 стран воздержались от антироссийской резолюции
Джеймс Уэбб нашёл кандидата на вторую Землю: TRAPPIST-1 e и её уникальная атмосфера
Настоящий отдых ломает правила игры: вот почему паузы заряжают сильнее, чем отпуск раз в год
Дерево против тени, цветок против жары: ваш сад спасёт неожиданный баланс
Гибрид, который опередил время: вот как одна машина смогла изменить весь автопром
Красное море, США или Австралия: где вероятность встречи с акулой выше всего
Кремы против морщин: спасение или маркетинг, из-за которого мы стареем быстрее
Уверена, что не обманули: Катя Лель сделала заявление об исходе СВО через год после загадочного сна

Последние титаны реки: рыбы размером с медведя превращаются в исчезающий вид — и виноват человек

0:15
Зоосфера

Мегарыбы реки Меконг долгие века поражали воображение своими размерами: сома сравнивали с медведем гризли, а скатов — с небольшим бассейном. Но сегодня эта уникальная ихтиофауна стремительно теряет свой масштаб и численность. Исследования показывают, что главные гиганты пресных вод становятся всё меньше, и причина кроется в действиях человека.

Гигантский сом в руках рыбаков
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантский сом в руках рыбаков

Уменьшение размеров и сокращение численности

Новое исследование в журнале Biological Conservation показало тревожную тенденцию: за последние семь лет длина самых крупных рыб в бассейне Меконга уменьшилась почти на 40 %. Особенно сильно пострадал гигантский меконгский сом. Если ещё недавно его средний вес составлял около 180 кг, то сегодня он не превышает 80 кг. За четверть века снижение составило 55 %.

Похожая участь постигла и другие виды. Под угрозой исчезновения оказались гигантский лососевый карп и гигантский барбус — крупнейший карп в мире, признанный национальным символом Камбоджи.

Гиганты исчезают

Основные факторы — чрезмерный вылов и разрушение естественной среды обитания. Плотины перекрывают пути миграции, меняют течение и уровень воды, а браконьерский лов нередко ориентирован именно на крупных особей. Такое давление ведёт к тому, что с каждой генерацией рыбы становятся меньше. Аналогичные процессы наблюдаются в океанах: треска, лосось и хариус за последние десятилетия тоже заметно уменьшились.

Эти изменения нарушают баланс экосистемы. Крупные особи откладывают значительно больше икры. Так, сом весом 300 кг способен дать в 20 раз больше потомства, чем рыба в 50 кг. Поэтому сокращение популяции крупных рыб автоматически влечёт за собой снижение числа мальков и угрозу для всего вида.

Сравнение крупнейших пресноводных рыб

Вид Средний вес раньше Текущий вес Статус
Гигантский меконгский сом 180 кг 80 кг На грани исчезновения
Гигантский барбус 100+ кг ~60 кг Под угрозой
Гигантский лососевый карп 70+ кг ~40 кг Под угрозой

Как сохранить исчезающий вид

  1. Поддерживать проекты по восстановлению рек и демонтажу плотин, как это уже происходит в США и Европе.
  2. Выбирать рыбу в магазинах и ресторанах только с маркировкой устойчивого вылова.
  3. Участвовать в инициативах по восстановлению экосистем — от волонтёрских программ до донатов в природоохранные фонды.
  4. Использовать эко-туризм: путешествия в регионы, где практикуется бережное отношение к реке и рыбалке, помогают местным жителям зарабатывать без ущерба природе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка редкой речной рыбы на рынке.

  • Последствие: поддержка браконьерского промысла и исчезновение вида.

  • Альтернатива: выбирать аквакультурные продукты — например, филе сома или карпа из ферм.

  • Ошибка: игнорирование информации о плотинах.

  • Последствие: разрушение нерестовых путей.

  • Альтернатива: поддерживать инициативы по экологичному гидроэнергетическому строительству.

Важный элемент природной цепи

Пропажа гигантов повлечёт за собой цепочку изменений. Рыбы — важный элемент продовольственной безопасности для миллионов людей в Юго-Восточной Азии. Их исчезновение ударит по рыболовным промыслам, продовольственным рынкам и культурным традициям. Без крупных особей экосистема станет беднее, а многие народы лишатся символов, вплетённых в их мифологию и обычаи.

Сохранения гигантов

Плюсы Минусы
Сохранение биоразнообразия Высокая стоимость природоохранных проектов
Поддержка продовольственной безопасности Ограничения для рыбного бизнеса
Развитие эко-туризма Долгие сроки восстановления популяций
Сохранение культурных традиций Необходимость международного контроля

FAQ

Какая самая крупная пресноводная рыба в мире?
Гигантский меконгский сом — рекордсмен по массе и длине среди пресноводных видов. Отдельные экземпляры достигали более 250 кг и длины свыше 2,5 м.

Сколько стоит экотуризм на Меконге?
Стоимость поездки зависит от маршрута: недельные туры стоят от 500 долларов, включая рыбалку по принципу "поймал — отпусти" и экскурсии.

Что лучше — аквакультура или дикая рыба?
Для сохранения редких видов предпочтительнее аквакультура: современные фермы позволяют получать вкусное и полезное мясо без ущерба для природы.

Мифы и правда

  • Миф: гигантские рыбы опасны для человека.

  • Правда: они питаются растительностью и мелкими организмами, угрозы для людей не представляют.

  • Миф: запреты на вылов вредят экономике.

  • Правда: напротив, восстановленные популяции приносят доход через устойчивое рыболовство и туризм.

  • Миф: плотины безопасны для экологии.

  • Правда: они меняют течение рек, блокируют миграцию рыб и разрушают экосистему.

Три интересных факта

  1. Гигантский сом изображён на древних петроглифах и до сих пор почитается как священная рыба.
  2. В Камбодже барбус считается символом изобилия и здоровья реки.
  3. На рынках Юго-Восточной Азии до сих пор можно встретить подделки "гигантских" рыб — это выращенные на фермах аналоги.

Судьба гигантских рыб Меконга стала показателем того, насколько сильно человек влияет на природу. Сокращение размеров и численности сома, барбуса и карпа — тревожный сигнал, ведь вместе с ними исчезают древние традиции, источники пищи и культурные символы. Чтобы сохранить этих удивительных существ, нужны совместные усилия: разумное рыболовство, пересмотр гидроэнергетических проектов и поддержка экотуризма. Только так у мегарыб Меконга появится шанс остаться не в прошлом, а в будущем.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Наука и техника
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Еда и рецепты
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Последние материалы
Джеймс Уэбб нашёл кандидата на вторую Землю: TRAPPIST-1 e и её уникальная атмосфера
Настоящий отдых ломает правила игры: вот почему паузы заряжают сильнее, чем отпуск раз в год
Дерево против тени, цветок против жары: ваш сад спасёт неожиданный баланс
Гибрид, который опередил время: вот как одна машина смогла изменить весь автопром
Красное море, США или Австралия: где вероятность встречи с акулой выше всего
Кремы против морщин: спасение или маркетинг, из-за которого мы стареем быстрее
Уверена, что не обманули: Катя Лель сделала заявление об исходе СВО через год после загадочного сна
Ресторанный секрет у вас дома: как приготовить яичницу-болтунью нежнейшей кремовой текстуры
Прекрасные и ужасные: животные, в которых соединились грация и опасность — 10 убийц в природе
Заплатит за слова? Пугачёва рискует оказаться за решёткой – что случилось
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.