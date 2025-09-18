Преданные глаза могут лгать: раскрыт главный секрет собачьей хитрости, о котором вы не догадывались

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мы привыкли считать собак верными и честными друзьями человека, которые всегда действуют открыто и предсказуемо. Но недавнее исследование швейцарских зоологов из Цюрихского университета показало, что четвероногие питомцы обладают куда более сложным поведением. Ради собственной выгоды они способны применять хитрость и даже сознательно вводить человека в заблуждение.

Грустная собака
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грустная собака

Первые наблюдения

Толчком к исследованию послужил случай из повседневной жизни одной из учёных. Она заметила, что её собака регулярно обманывает других домашних животных. Например, делала вид, что за окном происходит что-то необычное, привлекая внимание соплеменников. Пока те отвлекались и подбегали к окну, хитрюга спокойно занимала лучшее место для отдыха.

Такой обманчивый приём заинтересовал специалистов. Они задумались: если собаки могут использовать хитрость против себе подобных, то способны ли они так же манипулировать людьми?

Как проходил эксперимент

Чтобы проверить гипотезу, исследователи пригласили несколько собак разных пород и возрастов. Перед питомцами поставили три коробки:

  • в одной лежала аппетитная сосиска;
  • во второй находилось сухое собачье печенье;
  • третья была полностью пустой.

Каждую собаку просили выбрать коробку, но при этом в эксперименте участвовали два человека. Один из них всегда делился найденным угощением с животным, а другой забирал лакомство себе.

Результаты опыта

Поначалу собаки действовали хаотично, но быстро уловили закономерность. Они стали подводить щедрого человека к коробке с угощением, зная, что получат награду. А вот с жадным участником поступали иначе: чаще всего вели его к пустой коробке, чтобы не потерять лакомство.

Таким образом, собаки не только различали поведение людей, но и выстраивали собственную стратегию в зависимости от ситуации.

Гибкость и умение планировать

Учёные сделали вывод, что собаки обладают удивительной гибкостью в поведении. Они способны анализировать, запоминать реакции людей и использовать эту информацию для достижения своих целей. Фактически речь идёт о своеобразной "тактике манипуляции", которая раньше приписывалась только более высокоорганизованным животным.

Кроме того, результаты эксперимента показывают: собаки умеют мыслить не только в моменте, но и прогнозировать последствия своих действий. Это ставит их когнитивные способности на ещё более высокий уровень, чем считалось ранее.

Значение исследования

Выводы швейцарских специалистов помогают глубже понять психологию собак и их взаимодействие с людьми. Они напоминают владельцам: питомцы не просто реагируют на команды и поощрения, а активно изучают поведение хозяев и умеют его использовать.

Такие данные полезны для кинологов и дрессировщиков, ведь понимание механизмов "собачьей хитрости" может сделать процесс обучения более эффективным.

Эксперимент Цюрихского университета доказал: собаки способны хитрить и сознательно обманывать людей ради получения лакомств. Они анализируют поведение человека, делают выводы и применяют стратегию в своих интересах. Это открытие ещё раз подтверждает, насколько сложный и умный внутренний мир скрывается за преданными глазами наших питомцев.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
