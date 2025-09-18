Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Банка сладкого золота стоит как сокровище: но внутри её скрыта неприятная правда
От Альп до Северного моря: этот веломаршрут признан одним из самых живописных в Европе
Долголетие: что действительно влияет на продолжительность жизни
Детская комната без ошибок: советы, которые спасут родителей от повторного ремонта
Стилисты рекомендуют: эти 5 окрашиваний волос станут хитом осени 2025
Эту тихую болезнь не замечают 99% родителей: вот почему медосмотр перед школой — это не формальность
Секрет упругих ягодиц раскрыт: эти 5 упражнений можно делать прямо в шезлонге
Преданные глаза могут лгать: раскрыт главный секрет собачьей хитрости, о котором вы не догадывались
Что унаследует дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной: актриса написала завещание

Забудьте про тигров и медведей: самым мстительным животным в мире оказалась милая обезьянка

4:35
Зоосфера

Когда речь заходит о животной агрессии, люди чаще всего думают о хищниках с мощными челюстями или ядовитых змеях. Однако учёные из Немецкого центра приматологии совместно с Институтом когнитивных наук и технологий пришли к неожиданному выводу: самый опасный с точки зрения мстительности представитель фауны — вовсе не крупный хищник, а на первый взгляд безобидная японская макака. Эти приматы способны на кровную месть, причём их жертвами нередко становятся родственники тех, кто ранее нанёс им обиду.

Веселая макака
Фото: Tarutao National Marine Park by Rushen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Веселая макака

Неожиданные результаты наблюдений

Для того чтобы прийти к такому выводу, исследователи внимательно изучили более 500 часов видеоматериалов, фиксирующих поведение 57 макак. В итоге им удалось зарегистрировать 15 случаев ярко выраженной агрессии, направленной не только на обидчиков, но и на членов их семей.

Учёные отмечают, что подобное поведение для приматов нетипично, ведь в животном мире чаще всего агрессия носит ситуативный характер: за пищу, за территорию, за самку. Но японские макаки демонстрируют иной уровень социального взаимодействия, который можно сравнить с человеческими представлениями о мести.

Роль социальных связей

Ключевым фактором, определяющим, кто именно станет жертвой нападения, оказалась не степень родства, а количество времени, проведённого с конкретной особью. Иными словами, чем теснее были социальные контакты макаки с обидчиком, тем выше вероятность, что месть будет направлена и на его ближайшее окружение.

Интересно, что в ситуации, когда объектом нападения оказывался так называемый "друг", агрессор продолжал свои атаки. Однако в случае, если жертвой становился родственник обидчика, конфликты чаще затухали после одного инцидента. Это позволило исследователям сделать вывод: в основе поведения приматов лежат не только инстинкты, но и более сложные социальные механизмы.

Японские макаки: кто они такие

Японская макака, или снежная обезьяна, — один из самых распространённых видов приматов в Японии. Эти животные известны своей сообразительностью, способностью пользоваться простыми инструментами и даже привычкой греться в горячих источниках зимой.

Однако за внешней миловидностью скрывается весьма непростой характер. Внутри групп действуют строгие иерархические правила, где любое нарушение воспринимается крайне болезненно. Конфликты между особями могут быть длительными, а мстительность становится инструментом поддержания социального баланса.

Почему это важно для науки

Поведение японских макак представляет интерес не только для зоологов, но и для специалистов в области когнитивных наук. Механизмы мести и перераспределения агрессии позволяют лучше понять, как формировались социальные структуры у приматов, а значит, проливают свет и на ранние стадии развития человеческих обществ.

Исследования показывают, что месть у этих животных не сводится лишь к примитивному ответу на нападение. Она включает элементы памяти, выбора объекта и анализа социальных связей. Это поднимает вопрос: насколько глубоки когнитивные способности макак и где проходит грань между инстинктом и осознанным действием?

Уроки для человека

Хотя речь идёт о животных, выводы учёных заставляют задуматься и о человеческой природе. Склонность к мести, перенос агрессии на родственников или друзей обидчика — всё это характерно и для людей. Подобные параллели ещё раз подтверждают, насколько тесна связь между человеком и другими приматами.

Понимание этих процессов может помочь в изучении конфликтов и их последствий внутри социальных групп, а также дать ценные подсказки в психологии и этологии.

Исследования Немецкого центра приматологии и Института когнитивных наук и технологий показали, что самый мстительный представитель животного мира — японская макака. Эти обезьяны способны переносить агрессию на родственников обидчика, что делает их уникальными среди приматов. Выводы учёных меняют привычные представления о животных и подтверждают: даже в дикой природе существуют сложные социальные механизмы, схожие с человеческими.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Наука и техника
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Последние материалы
Долголетие: что действительно влияет на продолжительность жизни
Детская комната без ошибок: советы, которые спасут родителей от повторного ремонта
Стилисты рекомендуют: эти 5 окрашиваний волос станут хитом осени 2025
Эту тихую болезнь не замечают 99% родителей: вот почему медосмотр перед школой — это не формальность
Секрет упругих ягодиц раскрыт: эти 5 упражнений можно делать прямо в шезлонге
Преданные глаза могут лгать: раскрыт главный секрет собачьей хитрости, о котором вы не догадывались
Что унаследует дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной: актриса написала завещание
Поднебесная зовёт без визы, но оставляет без денег: неожиданные траты, которые никто не учитывает
Инъекции больше не нужны: макияж создаёт сочный объём губ быстрее любых процедур
Единовременный налог на сверхдоходы банков? Что решил Минфин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.