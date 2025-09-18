Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей

На буровой платформе посреди Северного моря, в 130 милях от суши, учёные обнаружили то, чего меньше всего ожидали увидеть на стальной конструкции среди волн и ветров, — сотни крошечных мух-журчалок. Эти насекомые прилетели сюда во время миграции и оказались важным открытием для понимания того, как пыльца может перемещаться на огромные расстояния.
Большинство пойманных особей переносили пыльцу растений, хотя на самой платформе не растёт ни одного цветка. Это открытие стало сенсацией: насекомые фактически связали удалённые экосистемы Европы через море.
На газовом месторождении "Британия" к северо-востоку от Абердина специалисты из Университета Эксетера исследовали 121 мигрирующую журчалку. Результаты оказались неожиданными: 92 % особей имели на себе пыльцу 14 видов растений. Среди них встречались крапива, бузина, таволга, а также сельскохозяйственные культуры — от злаков и бобовых до фруктов и орехов.
"Проанализировав образцы пыльцы и направление ветра, мы пришли к выводу, что многие журчалки прилетели из Нидерландов, северной Германии и Дании — с расстояния более 500 км", — рассказал эксперт из Центра экологии и охраны природы Эксетера Тоби Дойл.
Учёные зафиксировали, что насекомые появлялись на платформе в июне и июле, причём часть двигалась на север, а часть — на юг. Это совпало с сезонными миграциями.
Мухи-журчалки давно известны как помощники растений: они опыляют цветы, а личинки питаются тлёй, снижая ущерб урожаю. Но оказалось, что их роль куда шире.
"Перелетая через всю Европу — от северных островов и Норвегии до Испании и Португалии, — эти мигрирующие журчалки, вероятно, приносят огромную пользу как людям, так и биоразнообразию растений", — добавила доктор из Центра экологии и охраны природы Ева Хименес-Гури.
Исследователи считают, что такие перелёты обеспечивают перенос генов между растениями разных регионов, что усиливает устойчивость экосистем.
|Опылители
|Дальность перемещения
|Роль в сельском хозяйстве
|Особенности
|Пчёлы
|до 5 км
|Основные опылители садов и полей
|Зависимы от ульев и условий среды
|Бабочки
|до 20 км
|Дополнительные опылители
|Перелетают точечно, менее эффективны
|Журчалки
|сотни километров
|Опыляют и борются с тлёй
|Используют попутный ветер, совершают миграции
Ошибка: Использование сильных инсектицидов.
Последствие: уничтожение полезных насекомых вместе с вредителями.
Альтернатива: биологические средства борьбы, например, препараты на основе бактерий Bacillus thuringiensis.
Ошибка: Монотонные посадки только из культурных растений.
Последствие: снижение числа опылителей.
Альтернатива: чередование культур с цветочными травами.
Что будет, если журчалки исчезнут? Уменьшится естественное опыление овощей и фруктов, а затраты на искусственное опыление и защиту растений от тли вырастут в разы. Это отразится и на цене продуктов.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Журчалки в аграрном секторе
|Опыление, контроль тли, повышение урожайности
|Зависимость от погодных условий
|Длинные миграции
|Перенос генов на большие расстояния
|Риск гибели при неблагоприятной погоде
|Привлечение в сад
|Простая и дешёвая мера
|Требует отказа от химии
Как выбрать растения для привлечения журчалок?
Лучше всего подходят несложные цветки с открытым доступом к нектару: календулы, укроп, мята, бузина.
Сколько стоит создать "уголок для опылителей"?
Затраты минимальны: семена трав и цветов стоят от 100 рублей за пакет, а эффект для сада огромен.
Что лучше — пчёлы или журчалки?
Пчёлы — главные опылители на небольших территориях, но журчалки незаменимы для миграций и контроля тли. Вместе они обеспечивают устойчивое сельское хозяйство.
Миф: только пчёлы опыляют растения.
Правда: бабочки, жуки и особенно журчалки также вносят вклад.
Миф: маленькие мухи не могут пролетать далеко.
Правда: они используют ветер и способны преодолевать сотни километров.
Миф: журчалки опасны для людей.
Правда: они безвредны и не жалят.
История с нефтяной платформой в Северном море показала: даже самые маленькие и незаметные насекомые способны влиять на огромные природные процессы. Журчалки не только связывают между собой далекие экосистемы, но и помогают сельскому хозяйству, контролируя численность вредителей и способствуя урожайности. Их миграции на сотни километров подтверждают, что природа устроена сложнее и гармоничнее, чем может показаться. Забота о таких опылителях становится не просто экологической инициативой, а условием устойчивого будущего для людей и планеты.
