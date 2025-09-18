Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей

6:42
Зоосфера

На буровой платформе посреди Северного моря, в 130 милях от суши, учёные обнаружили то, чего меньше всего ожидали увидеть на стальной конструкции среди волн и ветров, — сотни крошечных мух-журчалок. Эти насекомые прилетели сюда во время миграции и оказались важным открытием для понимания того, как пыльца может перемещаться на огромные расстояния.

Нефтяная вышка и насекомые
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нефтяная вышка и насекомые

Большинство пойманных особей переносили пыльцу растений, хотя на самой платформе не растёт ни одного цветка. Это открытие стало сенсацией: насекомые фактически связали удалённые экосистемы Европы через море.

Процесс исследования

На газовом месторождении "Британия" к северо-востоку от Абердина специалисты из Университета Эксетера исследовали 121 мигрирующую журчалку. Результаты оказались неожиданными: 92 % особей имели на себе пыльцу 14 видов растений. Среди них встречались крапива, бузина, таволга, а также сельскохозяйственные культуры — от злаков и бобовых до фруктов и орехов.

"Проанализировав образцы пыльцы и направление ветра, мы пришли к выводу, что многие журчалки прилетели из Нидерландов, северной Германии и Дании — с расстояния более 500 км", — рассказал эксперт из Центра экологии и охраны природы Эксетера Тоби Дойл.

Учёные зафиксировали, что насекомые появлялись на платформе в июне и июле, причём часть двигалась на север, а часть — на юг. Это совпало с сезонными миграциями.

Важное открытие

Мухи-журчалки давно известны как помощники растений: они опыляют цветы, а личинки питаются тлёй, снижая ущерб урожаю. Но оказалось, что их роль куда шире.

"Перелетая через всю Европу — от северных островов и Норвегии до Испании и Португалии, — эти мигрирующие журчалки, вероятно, приносят огромную пользу как людям, так и биоразнообразию растений", — добавила доктор из Центра экологии и охраны природы Ева Хименес-Гури.

Исследователи считают, что такие перелёты обеспечивают перенос генов между растениями разных регионов, что усиливает устойчивость экосистем.

Сравнение: лучшие опылители

Опылители Дальность перемещения Роль в сельском хозяйстве Особенности
Пчёлы до 5 км Основные опылители садов и полей Зависимы от ульев и условий среды
Бабочки до 20 км Дополнительные опылители Перелетают точечно, менее эффективны
Журчалки сотни километров Опыляют и борются с тлёй Используют попутный ветер, совершают миграции

Советы: чем привлечь журчалок в сад

  1. Посадите растения с простыми цветками: календулу, укроп, ромашку.
  2. Избегайте чрезмерного использования химикатов — они отпугивают насекомых.
  3. Создайте зоны с влагой: маленький прудик или ёмкость с водой.
  4. Оставьте уголки с крапивой или дикой бузиной — именно их любят журчалки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использование сильных инсектицидов.
    Последствие: уничтожение полезных насекомых вместе с вредителями.
    Альтернатива: биологические средства борьбы, например, препараты на основе бактерий Bacillus thuringiensis.

  • Ошибка: Монотонные посадки только из культурных растений.
    Последствие: снижение числа опылителей.
    Альтернатива: чередование культур с цветочными травами.

Исчезновение журчалок

Что будет, если журчалки исчезнут? Уменьшится естественное опыление овощей и фруктов, а затраты на искусственное опыление и защиту растений от тли вырастут в разы. Это отразится и на цене продуктов.

Плюсы и минусы

Аспект Плюсы Минусы
Журчалки в аграрном секторе Опыление, контроль тли, повышение урожайности Зависимость от погодных условий
Длинные миграции Перенос генов на большие расстояния Риск гибели при неблагоприятной погоде
Привлечение в сад Простая и дешёвая мера Требует отказа от химии

FAQ

Как выбрать растения для привлечения журчалок?
Лучше всего подходят несложные цветки с открытым доступом к нектару: календулы, укроп, мята, бузина.

Сколько стоит создать "уголок для опылителей"?
Затраты минимальны: семена трав и цветов стоят от 100 рублей за пакет, а эффект для сада огромен.

Что лучше — пчёлы или журчалки?
Пчёлы — главные опылители на небольших территориях, но журчалки незаменимы для миграций и контроля тли. Вместе они обеспечивают устойчивое сельское хозяйство.

Мифы и правда

  • Миф: только пчёлы опыляют растения.
    Правда: бабочки, жуки и особенно журчалки также вносят вклад.

  • Миф: маленькие мухи не могут пролетать далеко.
    Правда: они используют ветер и способны преодолевать сотни километров.

  • Миф: журчалки опасны для людей.
    Правда: они безвредны и не жалят.

Три интересных факта

  • Журчалки часто маскируются под ос или пчёл, чтобы отпугивать хищников.
  • Их личинки уничтожают миллионы тлей каждое лето.
  • В Европе насчитывается более тысячи видов журчалок.

Исторический контекст

  1. В XIX веке натуралисты впервые заметили, что мухи участвуют в опылении растений.
  2. В середине XX века биологи начали фиксировать сезонные миграции журчалок в Европе.
  3. Сегодня с помощью современных методов ДНК-анализа и пыльцевой экспертизы подтверждено: эти насекомые связывают между собой экосистемы континента.

История с нефтяной платформой в Северном море показала: даже самые маленькие и незаметные насекомые способны влиять на огромные природные процессы. Журчалки не только связывают между собой далекие экосистемы, но и помогают сельскому хозяйству, контролируя численность вредителей и способствуя урожайности. Их миграции на сотни километров подтверждают, что природа устроена сложнее и гармоничнее, чем может показаться. Забота о таких опылителях становится не просто экологической инициативой, а условием устойчивого будущего для людей и планеты.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
