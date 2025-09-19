Маленькие птицы — большая сила: как пингвины спасают Антарктиду от катастрофы

Когда мы слышим слово "Антарктида", в воображении сразу возникают бескрайние ледяные просторы, громадные айсберги и стойкие пингвины, которым удаётся выживать в условиях экстремального холода. Но за этой картиной скрывается удивительно сложная система, где даже такие, казалось бы, мелкие детали, как птичий помёт, способны влиять на климат.
Учёные выяснили, что колонии пингвинов — это не только символ полярной дикой природы, но и неожиданный источник химических процессов, влияющих на облака и температуру в регионе.
Новое исследование, проведённое группой специалистов из Хельсинкского университета, показало: гуано пингвинов выделяет аммиак в больших количествах. Этот газ играет ключевую роль в образовании аэрозолей, которые становятся "ядрами" для капель облаков. Чем больше облаков — тем больше солнечного света отражается обратно в космос, а это помогает замедлить таяние льда.
Исследование проходило в 2023 году на базе Марамбио. В районе, где живут десятки тысяч пингвинов Адели, концентрация аммиака в воздухе оказалась в тысячу раз выше фоновой. Даже после того как птицы покинули колонию, обогащённая помётом почва продолжала выделять газ ещё несколько недель.
|Источник выбросов
|Характеристика
|Концентрация
|Сельхозугодья летом
|Удобрения и навоз
|Высокая
|Колонии пингвинов
|Гуано, почва, ветер
|Сопоставимая с полями
|Фоновая атмосфера Антарктиды
|Практически чистый воздух
|Минимальная
Оказалось, что локальные колонии пингвинов могут формировать региональные шлейфы аэрозолей, влияя на погоду даже за сотни километров от побережья.
Поддерживать программы по защите пингвинов и их колоний.
Следить за сохранением морского льда — он напрямую связан с кормовой базой птиц.
Развивать международные соглашения, ограничивающие промышленную деятельность в Антарктике.
Использовать климатические модели, которые учитывают биологические источники выбросов.
Расширять научные исследования и базы наблюдений в прибрежных районах континента.
Игнорировать роль биологических процессов → упрощённые климатические модели, искажённые прогнозы → включение аммиака и других газов в расчёты.
Сокращение популяции пингвинов → меньше аммиака, меньше облаков, ускоренное потепление → охрана колоний, борьба с загрязнением океанов.
Недооценка "малых факторов" → потеря важного элемента климатического баланса → комплексное изучение биосферы.
А что если пингвинов станет меньше из-за потери льда и нехватки пищи? Исследователи предупреждают: это приведёт к замкнутому кругу. Меньше птиц — меньше аммиака и облаков. Меньше облаков — быстрее тает лёд. А это, в свою очередь, ещё сильнее уменьшает популяцию. В итоге регион может нагреваться значительно быстрее, чем ожидалось.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Выброс аммиака
|Увеличивает количество облаков, отражающих свет
|Может быть непредсказуем по интенсивности
|Влияние на климат
|Поддерживает морской лёд, снижает локальное потепление
|Зависит от популяции, уязвимой к изменениям
|Учёт в моделях
|Делает прогнозы точнее
|Усложняет расчёты
Правда ли, что пингвины могут менять климат?
Да. Их гуано выделяет аммиак, который способствует образованию облаков и снижает температуру поверхности.
Сколько пингвинов нужно, чтобы эффект был заметным?
Колония в десятки тысяч особей способна повысить концентрацию аммиака в тысячу раз выше обычной.
Может ли исчезновение пингвинов ускорить потепление?
Да, учёные считают это реальной угрозой, так как уменьшится образование облаков.
Миф: климат формируют только крупные процессы, вроде вулканов и океанов.
Правда: даже небольшие животные и их биология могут влиять на баланс атмосферы.
Миф: помёт птиц — это просто загрязнение.
Правда: в случае пингвинов он становится важным элементом климатической системы.
Миф: от судьбы пингвинов мало что зависит.
Правда: сокращение их численности может повлиять на глобальное потепление.
Концентрация аммиака в колониях пингвинов может быть сравнима с выбросами сельскохозяйственных ферм.
Аэрозоли, формирующиеся благодаря гуано, могут переноситься на сотни километров от побережья.
Диметиламин и серная кислота усиливают эффект аммиака, ускоряя рост облачных частиц в 10 000 раз.
1959 год: принят Антарктический договор, ограничивший военную и промышленную деятельность в регионе.
1980-е: начались активные исследования влияния морских птиц на экологию полярных регионов.
2023 год: впервые проведены детальные измерения аммиака у колоний пингвинов Адели.
