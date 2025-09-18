Главные убийцы Австралии не акулы и змеи: новый рейтинг ошеломил даже местных жителей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

За пределами Австралии многие привыкли считать, что главная угроза человеку там исходит от пауков или змей. Однако исследование, проведённое зоологами из Мельбурнского университета, показало совершенно неожиданные результаты. Учёные проанализировали статистику смертей за последние 13 лет и составили список животных, представляющих наибольшую опасность для людей. Итоги оказались настолько необычными, что заставили пересмотреть привычные представления об австралийской фауне.

Wilsons Promontory National Park (AU), Big Drift -- 2019 -- 1683
Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Wilsons Promontory National Park (AU), Big Drift -- 2019 -- 1683

Лошади — главный источник риска

Первое место в рейтинге заняли вовсе не хищники и не ядовитые существа, а лошади. Именно они стали причиной наибольшего количества трагедий. За рассматриваемый период в результате нападений и несчастных случаев, связанных с этими животными, погибло 74 человека.

Опасность от лошадей часто недооценивается. В Австралии они активно используются в спорте, сельском хозяйстве и для отдыха. Но падения с лошади или удары копытом способны привести к тяжёлым травмам, а иногда и к летальному исходу. Эксперты подчёркивают, что на фоне активного контакта человека с этими животными риск возрастает в разы.

Ядовитые и жалящие насекомые

На втором месте оказались змеи и пчёлы. Несмотря на то, что именно змеи традиционно ассоциируются у иностранцев с опасностями Австралии, статистика показала, что они уступают лошадям по количеству смертельных случаев. За 13 лет укусы змей и ужаления пчёл привели к гибели 27 человек.

Особую угрозу несут аллергические реакции на пчелиный яд. Анафилактический шок развивается стремительно и требует немедленной медицинской помощи. В сельской местности, где доступ к врачам ограничен, такие ситуации часто заканчиваются трагично.

Акулы и крокодилы

Австралия давно известна как страна с высоким риском нападений акул, однако цифры показывают: их опасность несколько преувеличена. За 13 лет жертвами акул стали 26 человек. Эти случаи чаще всего происходят на популярных пляжах, где люди активно занимаются серфингом и дайвингом.

Не менее грозным противником остаются крокодилы. Эти рептилии ежегодно фиксируются на севере страны, где их ареал естественного обитания пересекается с территориями, используемыми людьми. Встречи с крокодилами унесли жизни 19 австралийцев. Специалисты отмечают, что чаще всего трагедии происходят в тех случаях, когда люди игнорируют предупреждающие знаки и заходят в запретные зоны у водоёмов.

Ошибочные представления о пауках

Интересно, что до публикации исследования многие австралийцы были уверены: именно пауки — главные убийцы среди животных. Их репутация формировалась десятилетиями благодаря многочисленным мифам, кинофильмам и новостям. Однако данные исследований опровергают этот стереотип.

Да, в Австралии действительно обитают несколько видов смертельно опасных пауков, но современные медицинские средства и наличие противоядий свели количество летальных исходов к минимуму. В последние годы не было зафиксировано ни одного подтверждённого случая смерти от укуса паука.

Почему выводы оказались неожиданными

Главная причина неожиданности статистики заключается в том, что самые привычные и близкие человеку животные оказываются куда опаснее, чем дикие хищники или ядовитые существа. С лошадьми, пчёлами и даже собаками человек сталкивается ежедневно, поэтому вероятность несчастного случая возрастает.

При этом акулы, змеи и крокодилы, несмотря на свою грозную репутацию, редко вступают в контакт с человеком. Большинство нападений связано с нарушением правил безопасности или невнимательностью самих людей.

Исследование зоологов показало: реальная угроза человеку часто исходит не от экзотических хищников, а от животных, которые кажутся привычными и безопасными. Лошади оказались главной причиной смертей в Австралии, опередив змей, пчёл, акул и крокодилов. Эти данные напоминают о важности осторожности и уважения к любому представителю животного мира. Даже те существа, которые кажутся человеку "друзьями", способны представлять серьёзную опасность.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
