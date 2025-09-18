Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек

Слонов трудно назвать любителями долгого сна. Новое исследование южноафриканских учёных показало, что именно эти гиганты установили рекорд среди млекопитающих по минимальному количеству времени, отведённому на отдых.

Самое малоспящее животное на планете

Специалисты из Школы анатомических наук Витватерсрандского университета (ЮАР) наблюдали за африканскими слонами на протяжении 35 дней. Оказалось, что эти животные спят в среднем всего около двух часов в сутки, причём чаще всего — под утро, примерно с 2 до 6 часов. При этом в положении лёжа они проводят не более 17% времени сна, предпочитая дремать стоя.

Учёные также зафиксировали удивительную способность: во время длительных переходов слоны могут обходиться без сна до 46 часов, преодолевая при этом расстояния до 30 километров.

Как проводилось исследование

Чтобы получить точные данные, исследователи использовали специальные датчики, имплантированные под кожу животных. Эти устройства фиксировали биоритмы, что позволило с высокой точностью определить периоды сна и бодрствования. Такой метод исключил ошибки наблюдения и дал возможность проследить за естественным поведением слонов в дикой природе.

Почему слоны спят так мало

Учёные объясняют феномен размером животных. Чем больше млекопитающее, тем меньше ему требуется сна. Крупные животные должны проводить много времени в поисках пищи, а длительный сон в открытой саванне делает их более уязвимыми для хищников и мешает поддерживать потребности организма.

Сравнение с другими млекопитающими

Для наглядности исследователи привели данные о сне других животных:

домашние лошади спят примерно 3 часа в сутки;

опоссумы отдыхают около 18 часов;

броненосцы проводят во сне до 17 часов;

рекордсменами по продолжительности сна считаются летучие мыши, например малая бурая ночница, которая спит до 19 часов в день.

На этом фоне африканский слон действительно выглядит уникально: при своих внушительных размерах он способен обходиться минимальным временем отдыха.

Открытие учёных ещё раз подтверждает, насколько разнообразен животный мир и как по-разному устроены биологические ритмы у разных видов. Африканский слон демонстрирует исключительную приспособленность: умение спать мало, но при этом сохранять силы для долгих переходов и поиска пищи.