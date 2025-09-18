Когда всё живое на планете исчезнет, они останутся: назван единственный и неминуемый наследник Земли

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вопрос о том, какое живое существо сможет пережить глобальные катастрофы и сохранить жизнь на Земле, всегда волновал ученых. Ответ на него попытались найти британские исследователи из Национального музея Уэльса в Кардиффе. Их вывод оказался неожиданным: самым устойчивым видом оказались не привычные всем млекопитающие или насекомые, а морские губки. Эти скромные обитатели океанов уже миллионы лет демонстрируют удивительную способность выживать там, где другие виды исчезают без следа.

Уроки из глубины истории

Губки существуют на планете более 600 миллионов лет. За это время они не только пережили все крупнейшие катастрофы, но и сумели сохранить многообразие форм. Археологические находки подтверждают их невероятную стойкость. В юго-восточном Китае ученые обнаружили десятикилометровый пласт, состоящий из останков губок около ста видов. Эти организмы продолжали развиваться даже во время ордовикского массового вымирания, когда жизнь на Земле переживала тяжелейший кризис.

Подобная устойчивость объясняется их уникальной биологией. В отличие от многих животных, губки не зависят от сложных органов или нервных систем. Их строение примитивно, но именно это делает их практически неуязвимыми.

Почему губки переживут апокалипсис

Способность выживать в экстремальных условиях делает губок уникальными кандидатами на роль "последнего выжившего" после глобальной катастрофы. Они прекрасно переносят низкое содержание кислорода, колебания температуры и изменения состава воды. Многие виды могут впадать в состояние, напоминающее анабиоз, что позволяет им дождаться лучших условий.

Еще один важный фактор — их всеядность. Для существования губкам необходимо лишь достаточное количество органической пищи в океане. В случае массовых катастроф остатки погибших организмов станут для них обильным источником питания. Это дает им колоссальное преимущество перед большинством других видов.

Роль в будущих экосистемах

По мнению исследователей, именно губки могут сыграть ключевую роль в восстановлении экосистем после глобальных катаклизмов. Благодаря своей способности фильтровать воду и перерабатывать органику, они обеспечивают баланс в морской среде. Если представить ситуацию глобального вымирания, именно губки станут первым звеном новой цепи жизни, на основе которой будут развиваться другие организмы.

Сравнение с другими выносливыми видами

Часто в разговорах о возможных "выживших" после апокалипсиса упоминают тараканов или крыс. Эти животные действительно обладают высокой живучестью, но по сравнению с губками их возможности ограничены. Тараканы, например, не смогут долго существовать без источников пищи на суше, а крысы зависят от сложных экосистем и человека. Губки же могут обойтись минимальными условиями, продолжая существовать и воспроизводиться.

Удивительные особенности организма

Губки не имеют мозга, сердца или органов чувств. Однако они умеют фильтровать колоссальные объемы воды, извлекая из нее мельчайшие частицы пищи. Кроме того, многие виды губок способны к регенерации: из маленького кусочка ткани может вырасти полноценный организм. Эта особенность дает им преимущество даже в случае сильных повреждений или разрушений среды обитания.

Именно простота делает их универсальными выживальщиками. Там, где сложные организмы погибают от нехватки кислорода или резкой смены климата, губки продолжают существовать, почти не замечая изменений.

Исследования британских ученых убедительно показывают, что именно морские губки являются одними из главных кандидатов на выживание в условиях глобального апокалипсиса. Их живучесть, способность к адаптации и умение существовать в экстремальных условиях позволяют считать их своеобразными "хранителями жизни". Возможно, именно с них в будущем начнется восстановление экосистем, если планета вновь столкнется с масштабным вымиранием.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
