Спор длиной в столетие окончен: поставлена точка в вопросе, кто умнее — кошки или собаки

Споры о том, кто умнее — кошки или собаки, ведутся не одно десятилетие. Одни уверены, что собаки благодаря своей дрессируемости и преданности превосходят любых питомцев, другие считают кошек воплощением хитрости и природной смекалки. Ученые не раз пытались найти объективный ответ и провести исследования, которые позволят сравнить интеллект этих двух популярных животных.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка и собака рядом

Как измеряют интеллект животных

Под интеллектом принято понимать способность адаптироваться, решать задачи и усваивать новый опыт. В случае с кошками и собаками подходы к мышлению сильно отличаются. Четвероногие проявляют ум по-разному, и это связано как с эволюцией, так и с образом жизни, который они вели рядом с человеком на протяжении веков.

Кошки в большей степени полагаются на самостоятельность. Их мозг приспособлен к тому, чтобы находить решения без опоры на группу или хозяина. Это позволяет им эффективно охотиться и выживать в самых разных условиях. Собаки же формировались как социальные животные: им важно взаимодействие с другими членами стаи, в том числе с человеком. Именно поэтому они так успешно усваивают команды и выполняют сложные служебные задачи.

Что показали исследования

В 2017 году исследователи из Университета Вандербильта пришли к выводу, что рабочая память собак развита сильнее. Это значит, что они лучше удерживают в голове последовательности действий, что напрямую связано с умением выполнять команды. Благодаря этому собаки отлично подходят для обучения и могут помогать человеку в поисково-спасательных операциях, на службе в полиции или армии.

Кошки, напротив, показали впечатляющие результаты в сфере пространственного мышления. Они легко находят короткие пути, прекрасно ориентируются в незнакомых местах и способны учитывать мельчайшие детали обстановки. Именно эти качества делают их великолепными охотниками, даже если они живут в условиях городской квартиры.

Разные стратегии поведения

Собаки стремятся угодить человеку. Их желание взаимодействовать делает процесс дрессировки более простым и быстрым. Благодаря этому собака может стать не только домашним другом, но и незаменимым помощником в работе.

Кошки же редко поддаются дрессировке в привычном понимании. Они не склонны выполнять команды ради похвалы или награды. Однако это не говорит о низком уровне интеллекта. Напротив, кошки часто находят неожиданные способы добиться своего. Например, они могут открыть дверь, добыть еду или отыскать укрытие, проявив изобретательность и настойчивость.

Эмоции и интуиция

Собаки умеют тонко чувствовать эмоциональное состояние хозяина. Исследования показали, что они распознают выражения лица и реагируют на настроение человека. Эта способность усиливает их связь с владельцем и делает их отличными компаньонами.

Кошки же нередко демонстрируют интуитивное поведение. Они предугадывают события, чутко реагируют на изменения в окружающей среде и быстро принимают решения в критических ситуациях. Такая особенность особенно важна для животного-охотника, которому приходится полагаться на мгновенные реакции.

Уникальность каждого вида

Сравнивать интеллект кошек и собак напрямую некорректно. Их способности развивались для разных задач. Собаки эволюционировали рядом с человеком и учились быть частью команды, разделяя функции охраны и охоты. Кошки же сохранили независимость и научились выживать за счет наблюдательности и хитрости.

Обе группы домашних животных обладают высоким уровнем умственного развития, но применяют его по-разному. Именно поэтому выбор между кошкой и собакой зависит от предпочтений владельца: кому-то ближе преданная и социальная собака, а кому-то — независимая и сообразительная кошка.

Кошки и собаки продолжают удивлять исследователей и владельцев своим умом. Одни демонстрируют выдающуюся социальную обучаемость, другие — уникальную способность к интуитивному и пространственному мышлению. Универсального ответа на вопрос "кто умнее" не существует: у каждого вида свои сильные стороны, которые делают их особенными и ценными для человека.