Эта собака будет проверять вас на прочность каждый день: главный секрет подчинения пекинеса

Пекинесы — удивительные собаки, вокруг которых сложено немало мифов и легенд. На протяжении веков они сопровождали императоров и представителей знатных китайских семей, считались хранителями от злых духов и обладателями особой энергии. И хотя сегодня их чаще относят к декоративным породам, характер этих собак и их способности выходят далеко за рамки милого "комнатного питомца".

Императорский характер пекинеса

С самого зарождения породы пекинесы воспринимались как избранные собаки, доступные лишь членам императорской семьи. Их нельзя было просто завести по прихоти — право владеть такой собакой считалось привилегией. Эта история отразилась и на характере представителей породы.

Пекинесы не похожи на активных овчарок или послушных лабрадоров. Они неторопливы, независимы и упрямы. Эти собаки прекрасно знают себе цену. Недаром их часто называют "маленькими императорами": они не суетятся, не бегают впопыхах и не спешат выполнять каждую команду.

Именно поэтому вокруг пекинесов сложилось мнение, будто они плохо поддаются дрессировке. Однако на деле все иначе: они умны, сообразительны и способны усвоить куда больше команд, чем принято думать. Главное — учитывать особенности их характера.

Можно ли дрессировать пекинеса

Считается, что пекинес способен запомнить только несколько простых команд, но это не так. Настоящая проблема кроется не в собаке, а в хозяине. Обучение пекинеса требует терпения, выдержки и правильного подхода. Владельцу придется подстроиться под ритм питомца, уважать его характер и не торопить процесс.

При правильной системе дрессировки пекинесы не только усваивают базовые команды, но и развивают интеллект, становятся более послушными и чутко реагируют на настроение хозяина. Такая собака может стать настоящим партнером в повседневной жизни.

Что важно учитывать при обучении пекинеса

Чтобы дрессировка была успешной, нужно помнить о нескольких особенностях:

Авторитет хозяина. Пекинес признает только сильного лидера. Если собака не чувствует уверенности и последовательности в действиях хозяина, она не станет подчиняться. Здесь важно заслужить уважение питомца. Короткие занятия. Эта порода не создана для многочасовой работы, как служебные собаки. Длительные тренировки быстро утомляют пекинеса и вызывают протест. Со щенком достаточно заниматься по 5 минут за раз, со взрослой собакой — не более 10-15 минут. Разнообразие упражнений. Однообразие быстро наскучит пекинесу. Команды нужно чередовать, дополнять новыми элементами, делать упражнения интересными. Тогда собака с радостью включится в процесс и будет работать с энтузиазмом.

Почему дрессировка важна

Обучение для пекинеса — это не только выработка послушания. Занятия помогают развивать интеллект, укреплять контакт между питомцем и хозяином, делают совместную жизнь комфортнее. Хорошо воспитанный пекинес понимает множество слов, чувствует настроение человека и умеет подстраиваться под его ритм.

Такая собака становится не просто украшением дома, а настоящим другом и полноценным членом семьи.

Пекинесы — не капризные игрушечные собачки, а умные и самостоятельные животные с богатой историей. Они могут быть послушными и сообразительными, если подойти к дрессировке с уважением, терпением и пониманием особенностей породы. В этом случае маленький "император" откроется с лучшей стороны и станет надежным спутником для своего хозяина.