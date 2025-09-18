Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космос заговорил громче: 72 секунды изменили историю поиска внеземного разума
Исакова раскрыла детали последнего года жизни с Морозым: что стало её спасением
Льготная ставка превращается в кабалу: как банки маскируют переплату
Вдуть уже не получится: закон готовит жёсткий поворот, о котором подростки не догадываются
Яблоки переживут даже зиму: но только если знать один неожиданный секрет хранения
Чеснок растёт быстрее и крупнее: секрет грядки на зависть всей улице
Лучше ли свободные веса, чем тренажёры? Это исследование наконец раскрыло все карты
Стиль первой леди как дипломатия: что скрывает эффектная шляпа Мелании Трамп
16 кусочков счастья: рецепт брауни с орехами и шоколадом, который покорит всех

Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы

5:14
Зоосфера

История енотовидной собаки в Европе — это пример того, как один эксперимент может изменить экосистему целого континента. В СССР рассчитывали получить "пушное золото", а получили животное, которое заняло чужие ниши, вытеснило местных зверей и стало проблемой для природы.

енотовидная собака
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
енотовидная собака

Родина и мифология

Изначально енотовидная собака обитала в Японии и на Дальнем Востоке. В японской культуре она известна как тануки — весёлый оборотень и символ удачи. Её изображали толстенькой, с бутылкой саке в лапах. Но в реальности зверёк оказался совсем другим: пушистый пёс с маской на морде и удивительными привычками.

Внешность и повадки

Енотовидка напоминает енота по окраске, но относится к семейству псовых, будучи ближе к лисам. Она неприхотлива в еде: питается фруктами, зерном, падалью, мелкими животными и даже отходами. Это "травоядный хищник", который способен есть буквально всё. Зимой зверь впадает в спячку, набрав вес до 10 кг — уникальное поведение для псовых.

Сравнение: енот и енотовидная собака

Признак Енот Енотовидная собака
Семейство Енотовые Псовые
Поведение Активный охотник и собиратель Больше собиратель, часто питается падалью
Спячка Нет Да
Ценность меха Высокая Низкая

Советский эксперимент

В 1930–1950-е годы в СССР выпустили около 10 тысяч особей в 76 регионах. На Дальнем Востоке и в Сибири зверь прижился плохо, но в европейской части страны быстро освоился и начал экспансию дальше — в Скандинавию и Центральную Европу.

Проблема в том, что мех енотовидки оказался непригодным для шуб. Он грубый, рыхлый и быстро теряет вид. Пушнина пошла только на воротники и манжеты. А сама енотовидная собака стала угрозой для местных животных.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: массово завозить экзотический вид ради меха.
    Последствие: разрушение экосистем и угроза для птиц.
    Альтернатива: развивать местное пушное хозяйство.

  • Ошибка: игнорировать плодовитость вида.
    Последствие: неконтролируемый рост популяции.
    Альтернатива: контроль численности с самого начала.

  • Ошибка: рассчитывать на спрос на мех.
    Последствие: отсутствие прибыли и новые экологические риски.
    Альтернатива: учитывать рынок до внедрения вида.

А что если…

А что если бы СССР не привёз енотовидных собак в Европу? Местные экосистемы сохранили бы привычный баланс. Но вместе с этим не было бы истребления ондатр — другого инвазивного вида, с которым енотовидка конкурирует.

Плюсы и минусы присутствия енотовидной собаки

Плюсы Минусы
Контроль численности ондатры Вытеснение барсуков из нор
Экологическая адаптация к болотам Уничтожение гнёзд птиц
Разнообразие рациона Перенос болезней и паразитов
Становится частью экосистемы Высокая плодовитость, быстрый рост численности

Размножение и поведение

В отличие от многих псовых, у енотовидных собак забота о потомстве — обязанность обоих родителей. В помёте может быть до 19 щенков, которые становятся самостоятельными уже через 4-5 месяцев. Благодаря этому популяция растёт стремительно.

FAQ

Почему енотовидная собака опасна для птиц?
Потому что разоряет гнёзда. В поймах Оки доля птиц в рационе достигает 46%.

Можно ли истребить енотовидку полностью?
Нет. Сейчас в России живёт около 130 тысяч особей, и численность контролировать крайне сложно.

Есть ли от неё польза?
Да. Енотовидка сдерживает распространение ондатр, которые вредят водоёмам.

Мифы и правда

  • Миф: енотовидная собака — родственник енота.
    Правда: это псовое, ближе к лисам.

  • Миф: мех ценен.
    Правда: он быстро портится и не используется для шуб.

  • Миф: зверь опасен для человека.
    Правда: он избегает контакта, но может переносить болезни.

3 интересных факта

  • Это единственный представитель псовых, впадающий в зимнюю спячку.
  • В Японии енотовидка стала персонажем мемов и гравюр.
  • За десятилетия животное завоевало Европу от Прибалтики до Скандинавии.

Исторический контекст

В XIX-XX веках было модно завозить новые виды ради пушнины. Так в СССР появились ондатры и американские еноты. Но именно с енотовидной собакой эксперимент оказался самым провальным: мех не оправдал ожиданий, а сам зверь стал угрозой для биоразнообразия.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Еда и рецепты
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Последние материалы
Чеснок растёт быстрее и крупнее: секрет грядки на зависть всей улице
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Стиль первой леди как дипломатия: что скрывает эффектная шляпа Мелании Трамп
Лучше ли свободные веса, чем тренажёры? Это исследование наконец раскрыло все карты
16 кусочков счастья: рецепт брауни с орехами и шоколадом, который покорит всех
Тело кричит громче парфюма: душ обнуляет свежесть, если враг прячется в мелочах
Выстрел стих, вой ответил: легенды о волчьей вендетте превращаются в холодную реальность тайги
Семьи с двумя детьми и более смогут вернуть часть НДФЛ: как получить до 100 тысяч рублей
Мощность или момент? Ошибка, из-за которой покупатели выбирают не те машины
Эти лепестки дороже золота: секрет загадочной розы скрывает ароматную тайну
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.