Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы

История енотовидной собаки в Европе — это пример того, как один эксперимент может изменить экосистему целого континента. В СССР рассчитывали получить "пушное золото", а получили животное, которое заняло чужие ниши, вытеснило местных зверей и стало проблемой для природы.
Изначально енотовидная собака обитала в Японии и на Дальнем Востоке. В японской культуре она известна как тануки — весёлый оборотень и символ удачи. Её изображали толстенькой, с бутылкой саке в лапах. Но в реальности зверёк оказался совсем другим: пушистый пёс с маской на морде и удивительными привычками.
Енотовидка напоминает енота по окраске, но относится к семейству псовых, будучи ближе к лисам. Она неприхотлива в еде: питается фруктами, зерном, падалью, мелкими животными и даже отходами. Это "травоядный хищник", который способен есть буквально всё. Зимой зверь впадает в спячку, набрав вес до 10 кг — уникальное поведение для псовых.
|Признак
|Енот
|Енотовидная собака
|Семейство
|Енотовые
|Псовые
|Поведение
|Активный охотник и собиратель
|Больше собиратель, часто питается падалью
|Спячка
|Нет
|Да
|Ценность меха
|Высокая
|Низкая
В 1930–1950-е годы в СССР выпустили около 10 тысяч особей в 76 регионах. На Дальнем Востоке и в Сибири зверь прижился плохо, но в европейской части страны быстро освоился и начал экспансию дальше — в Скандинавию и Центральную Европу.
Проблема в том, что мех енотовидки оказался непригодным для шуб. Он грубый, рыхлый и быстро теряет вид. Пушнина пошла только на воротники и манжеты. А сама енотовидная собака стала угрозой для местных животных.
Ошибка: массово завозить экзотический вид ради меха.
Последствие: разрушение экосистем и угроза для птиц.
Альтернатива: развивать местное пушное хозяйство.
Ошибка: игнорировать плодовитость вида.
Последствие: неконтролируемый рост популяции.
Альтернатива: контроль численности с самого начала.
Ошибка: рассчитывать на спрос на мех.
Последствие: отсутствие прибыли и новые экологические риски.
Альтернатива: учитывать рынок до внедрения вида.
А что если бы СССР не привёз енотовидных собак в Европу? Местные экосистемы сохранили бы привычный баланс. Но вместе с этим не было бы истребления ондатр — другого инвазивного вида, с которым енотовидка конкурирует.
|Плюсы
|Минусы
|Контроль численности ондатры
|Вытеснение барсуков из нор
|Экологическая адаптация к болотам
|Уничтожение гнёзд птиц
|Разнообразие рациона
|Перенос болезней и паразитов
|Становится частью экосистемы
|Высокая плодовитость, быстрый рост численности
В отличие от многих псовых, у енотовидных собак забота о потомстве — обязанность обоих родителей. В помёте может быть до 19 щенков, которые становятся самостоятельными уже через 4-5 месяцев. Благодаря этому популяция растёт стремительно.
Почему енотовидная собака опасна для птиц?
Потому что разоряет гнёзда. В поймах Оки доля птиц в рационе достигает 46%.
Можно ли истребить енотовидку полностью?
Нет. Сейчас в России живёт около 130 тысяч особей, и численность контролировать крайне сложно.
Есть ли от неё польза?
Да. Енотовидка сдерживает распространение ондатр, которые вредят водоёмам.
Миф: енотовидная собака — родственник енота.
Правда: это псовое, ближе к лисам.
Миф: мех ценен.
Правда: он быстро портится и не используется для шуб.
Миф: зверь опасен для человека.
Правда: он избегает контакта, но может переносить болезни.
В XIX-XX веках было модно завозить новые виды ради пушнины. Так в СССР появились ондатры и американские еноты. Но именно с енотовидной собакой эксперимент оказался самым провальным: мех не оправдал ожиданий, а сам зверь стал угрозой для биоразнообразия.
