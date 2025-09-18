Улицы превратились в джунгли: сотни обезьян захватили город в Таиланде — люди спасаются бегством

Улицы тихого тайского городка Лопбури превратились в арену хаоса после неожиданного побега сотни обезьян из питомника Пхо Као Тон. Жители оказались свидетелями сцены, больше похожей на эпизод из приключенческого фильма, чем на будни провинциального города.
Приматы, оказавшись на свободе, стремительно разбежались по кварталам. Они прыгали по крышам, врывались в дома, опрокидывали мусорные баки и портили машины. Горожане, застигнутые врасплох, спасались бегством, пока улицы погружались в хаос.
Часть стаи добралась даже до полицейского участка. Офицерам пришлось отбиваться от неожиданного нашествия с помощью рогаток. Муниципальные службы подключились позже — применялись петарды, чтобы отогнать самых настойчивых животных и направить их обратно в питомник.
Несколько десятков особей удалось вернуть в клетки в тот же день, однако часть беглецов продолжает бродить по городу, вынуждая власти держать ситуацию под контролем.
Причины ЧП до сих пор остаются неясными. Власти рассматривают два варианта: либо животные сами научились справляться с замками, либо им помогли выбраться.
В вольерах уже ведутся восстановительные работы: замки укрепляют, а сами конструкции усиливают, чтобы подобное не повторилось.
Стоит отметить, что Лопбури давно известен как "город обезьян". Приматы здесь чувствуют себя хозяевами улиц: они охотно принимают угощения от туристов, без стеснения роются в мусоре и периодически вступают в конфликты с местными.
Если дикие обезьяны в лесах предпочитают держаться подальше от человека, то городские, напротив, активно взаимодействуют с людьми. Это приводит к столкновениям: порче имущества, укусам и другим неприятным инцидентам.
Миф: обезьяны не представляют опасности для людей.
Правда: при контакте они могут быть агрессивны и переносить болезни.
Миф: достаточно просто закрыть ворота в питомнике.
Правда: приматы умны и способны открывать даже сложные замки.
Миф: обезьяны всегда боятся петард.
Правда: некоторые особи со временем перестают реагировать на шум.
Несмотря на то, что часть беглецов уже возвращена в клетки, полностью ситуация пока не стабилизирована. Жители вынуждены быть осторожнее, а власти — искать способы ужесточить контроль за питомником. Этот случай стал напоминанием о том, как быстро приручённые дикие животные могут вернуть городу атмосферу настоящего хаоса.
