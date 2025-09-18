Улицы превратились в джунгли: сотни обезьян захватили город в Таиланде — люди спасаются бегством

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:38
Зоосфера

Улицы тихого тайского городка Лопбури превратились в арену хаоса после неожиданного побега сотни обезьян из питомника Пхо Као Тон. Жители оказались свидетелями сцены, больше похожей на эпизод из приключенческого фильма, чем на будни провинциального города.

Побег обезьян в Лопбури
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Побег обезьян в Лопбури

Беспорядок в городе

Приматы, оказавшись на свободе, стремительно разбежались по кварталам. Они прыгали по крышам, врывались в дома, опрокидывали мусорные баки и портили машины. Горожане, застигнутые врасплох, спасались бегством, пока улицы погружались в хаос.

Часть стаи добралась даже до полицейского участка. Офицерам пришлось отбиваться от неожиданного нашествия с помощью рогаток. Муниципальные службы подключились позже — применялись петарды, чтобы отогнать самых настойчивых животных и направить их обратно в питомник.

Несколько десятков особей удалось вернуть в клетки в тот же день, однако часть беглецов продолжает бродить по городу, вынуждая власти держать ситуацию под контролем.

Версии побега

Причины ЧП до сих пор остаются неясными. Власти рассматривают два варианта: либо животные сами научились справляться с замками, либо им помогли выбраться.

В вольерах уже ведутся восстановительные работы: замки укрепляют, а сами конструкции усиливают, чтобы подобное не повторилось.

Лопбури и его соседи

Стоит отметить, что Лопбури давно известен как "город обезьян". Приматы здесь чувствуют себя хозяевами улиц: они охотно принимают угощения от туристов, без стеснения роются в мусоре и периодически вступают в конфликты с местными.

Если дикие обезьяны в лесах предпочитают держаться подальше от человека, то городские, напротив, активно взаимодействуют с людьми. Это приводит к столкновениям: порче имущества, укусам и другим неприятным инцидентам.

Правила поведение при встрече с приматами

  1. Сохранять спокойствие и не делать резких движений.
  2. Не пытаться отобрать у животного вещи или еду.
  3. Держать двери и окна в доме закрытыми.
  4. При появлении агрессивной группы — обратиться в полицию или муниципальные службы.
  5. Использовать свистки или шумовые средства для отпугивания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Оставить мусор открытым → привлечение приматов → использовать контейнеры с плотной крышкой.
  • Кормить обезьян "ради фото" → формирование агрессивного поведения → ограничить контакт и пользоваться услугами экскурсоводов.
  • Подходить близко для селфи → риск укусов и травм → наблюдать с безопасного расстояния.

Мифы и правда

  • Миф: обезьяны не представляют опасности для людей.
    Правда: при контакте они могут быть агрессивны и переносить болезни.

  • Миф: достаточно просто закрыть ворота в питомнике.
    Правда: приматы умны и способны открывать даже сложные замки.

  • Миф: обезьяны всегда боятся петард.
    Правда: некоторые особи со временем перестают реагировать на шум.

Несмотря на то, что часть беглецов уже возвращена в клетки, полностью ситуация пока не стабилизирована. Жители вынуждены быть осторожнее, а власти — искать способы ужесточить контроль за питомником. Этот случай стал напоминанием о том, как быстро приручённые дикие животные могут вернуть городу атмосферу настоящего хаоса.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
